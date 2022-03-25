РосСМИ сообщили о смерти Жириновского, Минздрав РФ опровергает

Умер украинофоб Владимир Жириновский на 76-м году жизни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание Риа-Новости.

"Умер Владимир Жириновский", - говорится в сообщении.

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Впрочем, официального подтверждения этой информации пока нет. Позже телеграм-канал Риа-новости со ссылкой на Минздрав РФ заявил, что состояние Жириновского якобы оценивается как стабильное. Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь.