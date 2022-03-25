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РосСМИ сообщили о смерти Жириновского, Минздрав РФ опровергает
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Умер украинофоб Владимир Жириновский на 76-м году жизни.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание Риа-Новости.
"Умер Владимир Жириновский", - говорится в сообщении.
Впрочем, официального подтверждения этой информации пока нет. Позже телеграм-канал Риа-новости со ссылкой на Минздрав РФ заявил, что состояние Жириновского якобы оценивается как стабильное. Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь.
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+85 Свидомый_регион
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+68 Member
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+59 Александр Карин
показать весь комментарий25.03.2022 11:00
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нужно ждать официального подтверждения
Нам известно, что, во-первых, сегодня кто-то утку запустил. Это неприлично. Слава богу, Владимир Вольфович жив, он по-прежнему в больнице, он в тяжелом состоянии, но под контролем врачей», - цитируют Пескова РИА Новости.
Ранее сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале сообщил о смерти Жириновского.
Кроме того, Володин посоветовал Пронюшкину сложить полномочия за распространение фейковой информации.
Сам Пронюшкин оперативно удалил свой пост, принес извинения и добавил, что «причастные к публикации понесут ответственность».
Народный лекарь Богомол сухими, как травинки, руками начал дотрагиваться до Буратино.
- Одно из двух, - прошелестел он, - или пациент жив, или он умер. Если он жив - он останется жив или он не останется жив. Если он мёртв - его можно оживить или нельзя оживить.
А отримало персональний холокост клітин прогнилого моску. Несумісний із життям.
Тепер у всіх зашкварених рашистів буде ******** концерт. Кобзон, Задорнов, хір Алєксандрова і виступ Жиріка. Збсь культурна програма!
Редкий ублюдок.
Жириновский жив, утверждает https://t.me/vv_volodin/365 председатель российской Госдумы Вячеслав Володин.
«Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжелое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления», - написал Володин.
Российский Минздрав сообщил, что состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь
После такой длительной комы вряд ли он выкарабкается, это же не "Шарите"!
Что касается начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, то он продолжает реально участвовать в командовании вооруженными силами, держит руку на пульсе событий и оперативно докладывает обстановку президенту, по большей части правдиво и не искажая действительность.
А вот с министром обороны Сергеем Шойгу ситуация диаметрально противоположная. Шойгу принимает участие в совещаниях с участием президента в основном как статист, никаких предложений не вносит и информацией о ситуации на фронте владеет весьма посредственно.
Мы рассказывали о том, что Шойгу просил Путина об отставке. В немилость к президенту Шойгу попал практически с первых дней войны, коммуницирует он с Путиным исключительно во время совещаний, да и полноценной коммуникацией это назвать трудно, а усиленная охрана Шойгу некоторыми людьми из близкого круга президента воспринимается чуть ли не как арест министра обороны.
Шойгу действительно после усиления охраны жаловался на ухудшение состояния здоровья, но Путина этим не особо разжалобил и особого сочувствия к себе не вызвал. А вчера произошёл, так вообще показательный случай. Путину с утра доложили, что Шойгу почувствовал себя плохо и жаловался на боль и жжение в области сердца на что Путин дал распоряжение игнорировать жалобы министра обороны и медицинскую помощь не оказывать, назвав его симулянтом и лишь после того, как президенту сообщили, что Шойгу потерял сознание, Путин разрешил допустить медиков.
Так, мечтавший о славе "маршала победы", один из основных вдохновителей Путина на войну, несостоявшийся преемник президента России Сергей Шойгу явно переоценивший возможности свои и своего ведомства, исчезает с политического олимпа.
уде черти на сковородке жарят 👎👎👎
Шкода не побачить кінець РФ.