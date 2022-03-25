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Новости Война в Украине
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Жириновский (502) смерть (9040)

РосСМИ сообщили о смерти Жириновского, Минздрав РФ опровергает

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

жириновский

Умер украинофоб Владимир Жириновский на 76-м году жизни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание Риа-Новости.

"Умер Владимир Жириновский", - говорится в сообщении.

Читайте также: Жириновского госпитализировали с 50-70% поражением легких в результате COVID-19, - росСМИ

Впрочем, официального подтверждения этой информации пока нет. Позже телеграм-канал Риа-новости со ссылкой на Минздрав РФ заявил, что состояние Жириновского якобы оценивается как стабильное. Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+85
Боже яка святкова новина!!!!
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25.03.2022 11:00
+68
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25.03.2022 11:00
+59
Не помер, а ЗДОХ! Земля йому скловатою!
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25.03.2022 11:00
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Страница 2 из 2
говорят, что фейк, какой-то Володин опроверг

нужно ждать официального подтверждения
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25.03.2022 11:11 Ответить
ну допустим лежит под ШВЛ и искусственным кровообращением - мозг мертв. Каким его считать?))
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25.03.2022 12:09 Ответить
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25.03.2022 11:11 Ответить
Так вот ты какой - мальчик в трусиках!! как Христосик))
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25.03.2022 12:13 Ответить
вот что пишет румблер
Нам известно, что, во-первых, сегодня кто-то утку запустил. Это неприлично. Слава богу, Владимир Вольфович жив, он по-прежнему в больнице, он в тяжелом состоянии, но под контролем врачей», - цитируют Пескова РИА Новости.
Ранее сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале сообщил о смерти Жириновского.
Кроме того, Володин посоветовал Пронюшкину сложить полномочия за распространение фейковой информации.
Сам Пронюшкин оперативно удалил свой пост, принес извинения и добавил, что «причастные к публикации понесут ответственность».
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25.03.2022 13:48 Ответить
опубликовано было 49мин назад по рашин времени
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25.03.2022 13:49 Ответить
Жаль! Очень жаль, что эта мразь не дожила до момента, когда параша развалится окончательно...
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25.03.2022 11:11 Ответить
Не помер, а здох.
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25.03.2022 11:11 Ответить
Великий российский предсказатель на личном примере показал ближайшее будущее Путина...
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25.03.2022 11:11 Ответить
Подходит к концу эра-эпоха "ВлаЖи ВлаПу."
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25.03.2022 11:12 Ответить
Перший пішов, Шойгу пріготовіться..
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25.03.2022 11:13 Ответить
Х@йло за ним .Земля залізобетоном під@расу .
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25.03.2022 11:13 Ответить
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25.03.2022 11:13 Ответить
нарешті! порадував дід. скільки ото можна було козла за хвіст тягати
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25.03.2022 11:14 Ответить
Готовит дорогу в ад «пу» и Со..не удивлюсь если следующий будет «шойгу»
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25.03.2022 11:14 Ответить
Первый пошел, давайте не останавливайтесь ребята.
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25.03.2022 11:14 Ответить
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25.03.2022 11:15 Ответить
Сьогодні всі баяни порвуть під час святкування такої "сумної" новини))
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25.03.2022 11:16 Ответить
Это точно? или снова какое-то животное сдохло в массачусетском зоопарке?
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25.03.2022 11:16 Ответить
А вот про животных так не говори .
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25.03.2022 13:03 Ответить
Сегодня у Кобзона приватный концерт
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25.03.2022 11:17 Ответить
- Пациент скорее жив, чем мёртв…
Народный лекарь Богомол сухими, как травинки, руками начал дотрагиваться до Буратино.
- Одно из двух, - прошелестел он, - или пациент жив, или он умер. Если он жив - он останется жив или он не останется жив. Если он мёртв - его можно оживить или нельзя оживить.
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25.03.2022 11:17 Ответить
Ідеолог рашизма здох
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25.03.2022 11:17 Ответить
Стан пацієнта стабільно холодний.
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25.03.2022 11:17 Ответить
****..рано здох..не дочекався краху московії
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25.03.2022 11:17 Ответить
Якщо не здох, хай ще помучеться падаль
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25.03.2022 11:17 Ответить
Ну і хєр зним-що б це оце падло пригадувати
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25.03.2022 11:18 Ответить
Тут одна ненормальная кацапка на Цензоре запрещала всем думать о смерти жирика)))
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25.03.2022 11:18 Ответить
Забийте на ублюдка: якщо ще не здох, то скоро здохне, а нам своє робить.
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25.03.2022 11:18 Ответить
Та він давно вже в морзі валявся, зараз тільки оприлюднили новину.
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25.03.2022 11:18 Ответить
Хорошо, но безтолку. Там знамя фашизма есть кому подхватить. Тот же Толстой - фашик-антисемит, целая когорта пропагандонов которым уже нечего терять, Сурков опять же. Да много всякой мрази.
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25.03.2022 11:18 Ответить
А мені імпонує дідок у червоних трусєлях. Кого лишень у москалів немає!! )))
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25.03.2022 11:20 Ответить
Брехня...Моссад еще вчера давал информацию, что кто-то издох из бубновых. Хотелось бы тувинца, конечно.
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25.03.2022 11:18 Ответить
То помер він чи не помер? Москаль навіть здохнути без брехні не може.
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25.03.2022 11:18 Ответить
Пам'ятаю, воно нещодавно закликало зробити Україні "хохлокост"...
А отримало персональний холокост клітин прогнилого моску. Несумісний із життям.
Тепер у всіх зашкварених рашистів буде ******** концерт. Кобзон, Задорнов, хір Алєксандрова і виступ Жиріка. Збсь культурна програма!
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25.03.2022 11:19 Ответить
Зная рашистов и совков и их страсть к трупам, набьют опилками чучело жириновского и будут утверждать что он "вечЬно живооой"
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25.03.2022 11:20 Ответить
Нах ему помогать, пусть сдыхает тварь
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25.03.2022 11:20 Ответить
Земля бетоном.
Редкий ублюдок.
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25.03.2022 11:20 Ответить
злой дух матушки-рассеи испарился, другой уже на подходе к другу кобзону.
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25.03.2022 11:21 Ответить
нононо, бабло ісчо нє подєлілі

Жириновский жив, утверждает https://t.me/vv_volodin/365 председатель российской Госдумы Вячеслав Володин.

«Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжелое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления», - написал Володин.

Российский Минздрав сообщил, что состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь
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25.03.2022 11:21 Ответить
Блін, де стільки баянів взяти? Останній вчора, після подій в Бердянську порвав.
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25.03.2022 11:21 Ответить
А шо на поховання Путіна не залишив?
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25.03.2022 11:30 Ответить
На цей випадок, куплю баян за останні гроші.
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25.03.2022 11:35 Ответить
Не буди хватати - я спонсор .
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25.03.2022 12:08 Ответить
Я це буду пам'ятати.
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25.03.2022 12:25 Ответить
Vot otlycnaja novost
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25.03.2022 11:22 Ответить
Наче спростували новину про сконавше падло. Навіть чорти ним гидують
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25.03.2022 11:24 Ответить
Кацапы с причиной смерти пока не определились, хотят сварганить "героически погиб от рук украинской диверсантки медсестры" Сралин тоже неделю "умирал"
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25.03.2022 11:29 Ответить
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25.03.2022 11:25 Ответить
"...состояние Жириновского якобы оценивается как стабильное..", у труппа тоже СТАБИЛЬНОЕ состояние (стабильнее некуда)!
После такой длительной комы вряд ли он выкарабкается, это же не "Шарите"!
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25.03.2022 11:27 Ответить
Счас какого престарелого епанька с дурдома нарядят и выпустят на зомби ТВ.
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25.03.2022 11:28 Ответить
Та здох чи нє? Наступний конєморде уйобіщє?
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25.03.2022 11:28 Ответить
Кернес тоже долго не хотел умирать , Вот выборы провёл и умер
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25.03.2022 11:32 Ответить
У Ленина в мавзолее тоже стабильное состояние.
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25.03.2022 11:33 Ответить
откобздонился ***** ....
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25.03.2022 11:33 Ответить
Только вышел из комы. А тут медсестра рассказала о потерях кацапов в Украине. Вот "кондрат" и схватил.
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25.03.2022 11:40 Ответить
https://tlgrm.ru/channels/@generalsvr/774 Путин дал распоряжение усилить охрану Шойгу и Герасимову, при этом ограничив их перемещения, ссылаясь на возможные попытки ликвидировать столь важных персон со стороны спецслужб недружественных стран.

Что касается начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, то он продолжает реально участвовать в командовании вооруженными силами, держит руку на пульсе событий и оперативно докладывает обстановку президенту, по большей части правдиво и не искажая действительность.

А вот с министром обороны Сергеем Шойгу ситуация диаметрально противоположная. Шойгу принимает участие в совещаниях с участием президента в основном как статист, никаких предложений не вносит и информацией о ситуации на фронте владеет весьма посредственно.

Мы рассказывали о том, что Шойгу просил Путина об отставке. В немилость к президенту Шойгу попал практически с первых дней войны, коммуницирует он с Путиным исключительно во время совещаний, да и полноценной коммуникацией это назвать трудно, а усиленная охрана Шойгу некоторыми людьми из близкого круга президента воспринимается чуть ли не как арест министра обороны.

Шойгу действительно после усиления охраны жаловался на ухудшение состояния здоровья, но Путина этим не особо разжалобил и особого сочувствия к себе не вызвал. А вчера произошёл, так вообще показательный случай. Путину с утра доложили, что Шойгу почувствовал себя плохо и жаловался на боль и жжение в области сердца на что Путин дал распоряжение игнорировать жалобы министра обороны и медицинскую помощь не оказывать, назвав его симулянтом и лишь после того, как президенту сообщили, что Шойгу потерял сознание, Путин разрешил допустить медиков.

Так, мечтавший о славе "маршала победы", один из основных вдохновителей Путина на войну, несостоявшийся преемник президента России Сергей Шойгу явно переоценивший возможности свои и своего ведомства, исчезает с политического олимпа.
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25.03.2022 11:40 Ответить
Земля бетоном їм всім!
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25.03.2022 12:20 Ответить
нє нє нє,в морг значить в морг
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25.03.2022 11:41 Ответить
Та якось *****. Хоча від цього ********* ушльопка певна користь була. Він зазделегідь попереджав світове суспільство про плани кремля.
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25.03.2022 11:43 Ответить
Здох или еще нет, не важно. Он уже не жилец в любом случае.
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25.03.2022 11:43 Ответить
Честно, я в шоке. Ну как можно ? Есть ли справедливость в этом мире ? Мне очень хотелось увидеть морду этого упыря когда росия издохнит от войны с Украиной. Но не, оно приставилось. Хотя неверно, когда вышел с комы, узнал новости - здох.
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25.03.2022 11:44 Ответить
******* сказочник даже сдохнуть норм не может . Уже третий раз
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25.03.2022 11:48 Ответить
Так от чому вчора "Орск" салютував.
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25.03.2022 11:48 Ответить
!!!
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25.03.2022 12:10 Ответить
Ну этот касапский позор он застал... а то в облаках всю жизнь летал..
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25.03.2022 11:51 Ответить
жирік так хотів бути невмирущим, 7 чи 8 разів вакцинувався від ковіду, від них ще місців 2 тому і стало дуже "добре". Тоді ж і ввели в штучну кому. Там щось до 70% ураження легенів було. Завонявся він вже давно. Хоча для нас воно бзділо гівном скільки й жило
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25.03.2022 11:51 Ответить
Жиріновський Шредінгера?
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25.03.2022 11:52 Ответить
Да он может уже месяц,как сдох,а кацапня будет ещё год рассказывать что "состояние стабильное". Удивляться там нечему.
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25.03.2022 11:52 Ответить
хоронили ,порвали четыре баяна, и стекломой с боярышником рекой течь будет !!!!
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25.03.2022 11:55 Ответить
Смерть людини - це в першу чергу смерть мозку, а в цього йолопа мозок мертвий вже давно... до речі, як і у 140млн. інших свинособак
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25.03.2022 11:55 Ответить
А гдє ваше (МОЗ Рашиздії) даказатєльство?😄
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25.03.2022 12:09 Ответить
Желаю этому нацисту 20 лет комы,пока не сгниет весь
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25.03.2022 12:13 Ответить
Земля бетоном!!!
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25.03.2022 12:16 Ответить
тепер нехай харашенько помянуть, метанолом
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25.03.2022 12:26 Ответить
не умер, а сдох
уде черти на сковородке жарят 👎👎👎
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25.03.2022 12:35 Ответить
от п*дла !!! сдохнуть нормально и то не может !!!
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25.03.2022 12:37 Ответить
Сподіваюсь ця падаль ще на цьому світі встигла добряче підготуватися до пекла та подихала в муках
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25.03.2022 12:40 Ответить
Да вряд ли сдох. Наверняка куда-то выехал, даже в тот израиль, который не хочет разрывать отношения с парашей.
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25.03.2022 12:54 Ответить
Мордор овоща жиріка триматиме в комі як тримають Міхаеля Шумахер в німцях.
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25.03.2022 13:00 Ответить
хай відкриють йому веки і сфоткають, наче живого.
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25.03.2022 13:16 Ответить
Жаль...не побачить як палає кремль
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25.03.2022 13:38 Ответить
Забери ***** ПУТИНА С СОБОЙ ВЫ ДВАДЫБИЛА!БИБА И БОБО ДВА ДАЛБАЙОБА!!!
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25.03.2022 13:54 Ответить
Назад лезет, не хочет в ад! Но доктор сказал в морг, значит в морг!
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25.03.2022 14:21 Ответить
Це типу, настільки гниле, що навіть до пекла не приймають?
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25.03.2022 14:34 Ответить
Здох козел старий.

Шкода не побачить кінець РФ.
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25.03.2022 14:56 Ответить
Не того забрала...
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25.03.2022 15:21 Ответить
З когось почнеться, і доміно посипеться. Вже зачекався. Вже все нове довкола, а політикі старі.
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25.03.2022 16:34 Ответить
На одного дебила меньше в россии, а их там еще 140млн.
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25.03.2022 22:59 Ответить
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