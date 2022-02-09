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Жириновского госпитализировали с 50-70% поражением легких в результате COVID-19, - росСМИ
В Москве с диагнозом коронавирус госпитализировали лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру".
Источник издания подтвердил, что политик сейчас находится в Центральной клинической больнице.
По данным Telegram-канала Mash, Жириновского госпитализировали с 50-70% поражением легких и двусторонней пневмонией.
В пресс-службе ЛДПР отметили: "Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать".
Топ комментарии
+102 Alex Yustasu
показать весь комментарий09.02.2022 13:36 Ответить Ссылка
+63 Александр Романов #466099
показать весь комментарий09.02.2022 13:37 Ответить Ссылка
+56 Крэйда Гібсон
показать весь комментарий09.02.2022 13:37 Ответить Ссылка
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Потому что Жирик 7 (!) раз вакцинированный.
"Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что 75-летний лидер ЛДПР Владимир Жириновский попал в Центральную клиническую больницу с коронавирусом, несмотря на то, что он делал семь прививок от COVID-19. При этом, по сведениям СМИ, ситуация с его состоянием довольно тревожная и политик может быть переведен на ИВЛ." - МК
(выделено мной)
Либо его уже тогось... нейтрализовали (и тогда "работает" фотография), либо все это какое-то шоу:
"Источники сообщили, что врачам ЦКБ пришлось отключить лидера ЛДПР от назальной канюли и подключили к ИВЛ, так как он потерял возможность дышать самостоятельно. В тоже время в ЛДПР продолжают опровергать сообщения об ухудшении состояния политика и подчеркивают, что он чувствует себя нормально и продолжает работать." - МК
А, может, это просто дурка?
Намедни саксаульные мигранты насмерть забили (!) продавщицу подмосковного продовольственного магазина во время ограбления оного.
Таджикских граждан оперативно отловили и повязали; но примечательно, что случилось все это под городом Истра...
Сдается мне, что либо импорт саксаульных в РФ теперь уменьшится, либо импортеры Жирики компанию могут составить в ЦКБ.
https://lenta.ru/news/2021/12/20/pinhead/
А мозги - провірили - скільки ще осталося ?
Більше 30% ???
померло,здохло від коронавірусу
К тому же наверняка и про ***** начал лишнее говорить
Це ж треба так труситися за свою нікчемну шкуру, щоб штрикатися стільки разів. Гидота.
Жириновский коллективно ответственен за это - сам же и страдает в результате.
Что тут ещё скажешь ?