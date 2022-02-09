Жириновского госпитализировали с 50-70% поражением легких в результате COVID-19, - росСМИ

В Москве с диагнозом коронавирус госпитализировали лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру".

Источник издания подтвердил, что политик сейчас находится в Центральной клинической больнице.

По данным Telegram-канала Mash, Жириновского госпитализировали с 50-70% поражением легких и двусторонней пневмонией.

В пресс-службе ЛДПР отметили: "Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать".

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