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Новости Коронавирус и карантин
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Жириновского госпитализировали с 50-70% поражением легких в результате COVID-19, - росСМИ

Жириновского госпитализировали с 50-70% поражением легких в результате COVID-19, - росСМИ

В Москве с диагнозом коронавирус госпитализировали лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру".

Источник издания подтвердил, что политик сейчас находится в Центральной клинической больнице.

По данным Telegram-канала Mash, Жириновского госпитализировали с 50-70% поражением легких и двусторонней пневмонией.

В пресс-службе ЛДПР отметили: "Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Срок действия "COVID-тысячи" продлили до 9 месяцев, за "бустерную" дозу граждане получат дополнительные 500 грн.

Автор: 

Жириновский Владимир (502) россия (96442) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+102
Вєрім

Надєємся

Ждьом
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09.02.2022 13:36 Ответить
+63
кобзон и задорнов уже разлили на троих....
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09.02.2022 13:37 Ответить
+56
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09.02.2022 13:37 Ответить
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Мені трохи сумно, що не той Вова, але, в цілому, вельми непогано.
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09.02.2022 14:41 Ответить
Походу капець йому, потрібно шукати нового кловуна.
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09.02.2022 14:36 Ответить
Сплюнь. Ще не дай Бог вилікують.
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09.02.2022 15:42 Ответить
после 8 доз шмурдяка вылечат?? нос чухается шо завтра крякнет.
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09.02.2022 16:02 Ответить
Жиріновський здох... ні, жиріновський почті здох...або іздох жиріновський .. допоможіть з вибором заголовка назабаром))))
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09.02.2022 14:36 Ответить
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09.02.2022 14:37 Ответить
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09.02.2022 20:11 Ответить
Не совсем тот Вова, что я хотел, но тоже неплохо.
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09.02.2022 14:39 Ответить
А, может, это начало переворота?
Потому что Жирик 7 (!) раз вакцинированный.

"Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что 75-летний лидер ЛДПР Владимир Жириновский попал в Центральную клиническую больницу с коронавирусом, несмотря на то, что он делал семь прививок от COVID-19. При этом, по сведениям СМИ, ситуация с его состоянием довольно тревожная и политик может быть переведен на ИВЛ." - МК

(выделено мной)
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09.02.2022 14:39 Ответить
8 раз вакцинированный
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09.02.2022 15:25 Ответить
Последняя вакцина "НОВИЧЁК ЛАЙТ", укололся и на "ОРБИТУ"
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09.02.2022 16:14 Ответить
Запоребрик - страна чудес: Жирик под ИВЛ РАБОТАЕТ.
Либо его уже тогось... нейтрализовали (и тогда "работает" фотография), либо все это какое-то шоу:
"Источники сообщили, что врачам ЦКБ пришлось отключить лидера ЛДПР от назальной канюли и подключили к ИВЛ, так как он потерял возможность дышать самостоятельно. В тоже время в ЛДПР продолжают опровергать сообщения об ухудшении состояния политика и подчеркивают, что он чувствует себя нормально и продолжает работать." - МК

А, может, это просто дурка?
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10.02.2022 13:03 Ответить
может скопытится падаль полоумная
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09.02.2022 14:39 Ответить
Здохне, ****!
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09.02.2022 14:44 Ответить
Интересные события имеют место быть у суседей.
Намедни саксаульные мигранты насмерть забили (!) продавщицу подмосковного продовольственного магазина во время ограбления оного.
Таджикских граждан оперативно отловили и повязали; но примечательно, что случилось все это под городом Истра...
Сдается мне, что либо импорт саксаульных в РФ теперь уменьшится, либо импортеры Жирики компанию могут составить в ЦКБ.
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09.02.2022 14:44 Ответить
Молодец ******** - ширнулся фуфломицином СПУТНИК, теперь пора на концерт КОБЗОНА собираться.
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09.02.2022 14:44 Ответить
там НЕ только спутник. если судить по его словам, то у него целый коктейль из восьми разнообразных скрепоносных прививок.
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09.02.2022 15:04 Ответить
А ведь говорили черту, закрыть рот а то кишки простудишь,не послушалось падла.
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09.02.2022 14:46 Ответить
О ця **** зіралася на концерт кобздона!!!!!!!! Бетон тобі в поміч!!!!!!!!
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09.02.2022 14:51 Ответить
"зібралася"...
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09.02.2022 14:58 Ответить
В ветлечебнищу его, для опытов! Животное с ковидом!
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09.02.2022 14:56 Ответить
кабыздох заждался с новой музыкальной программой
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09.02.2022 14:57 Ответить
млять! и это тот, который сделал восемь (по состоянию на декабрь прошлого года) скрепных прививок.

https://lenta.ru/news/2021/12/20/pinhead/
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09.02.2022 15:03 Ответить
неужели эта тварь с копыт упадет... кто же будет тогда озвучивать мечтания московского педофила...
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09.02.2022 15:03 Ответить
В этом лепрозории всегда найдется "надёжная" замена
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09.02.2022 19:22 Ответить
ДАЙ БОГ, СДОХНЕ
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09.02.2022 15:03 Ответить
Надеюсь подохнет быстро.
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09.02.2022 15:06 Ответить
зачем быстро, никакого кайфа не получит то
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09.02.2022 15:27 Ответить
Доорался!
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09.02.2022 15:08 Ответить
Там таких жириновских бабы столько нарожали... Просто кто-то другой займет его место на острие империалистических закидонов. Пускай конечно карма делает свое дело, но это ***** капля в море.
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09.02.2022 15:08 Ответить
Кацапы, кремируйте Жирика, пепел засыпьте в солдатский сапог и выкиньте в Индийский океан. Пускай исполнится мечта идиота. Кстати, ждать когда он сдохнет вовсе не обязательно.
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09.02.2022 15:13 Ответить
Eto uze vsio mozno dni cytat kogda on pomriot
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09.02.2022 15:15 Ответить
Жириновского госпитализировали с 50-70% поражением легких Источник:

А мозги - провірили - скільки ще осталося ?
Більше 30% ???
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09.02.2022 15:15 Ответить
Там веревочка только.... уши скрепляет
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09.02.2022 15:26 Ответить
мозгов нету, одни сопли остались
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09.02.2022 15:29 Ответить
Неужели сдохнет эта падаль ?😂
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09.02.2022 15:22 Ответить
С нетерпением все ждем хорошей новости с больницы и прямую трансляцию с похорон
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09.02.2022 15:39 Ответить
Єтот Жириновский сламался, нєсіте слєдующага!
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09.02.2022 15:39 Ответить
Никто не поверит...Сегодня ночью мне приснилось ,что он умер. Главное,кто он мне,чтобы сниться. И для чего его душе я. Я же не отпускаю грехи ))
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09.02.2022 15:44 Ответить
если сбудется, подумай про "битву экстрасенсов"
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09.02.2022 15:52 Ответить
Для начала я бойню на Цензоре устрою нехорошим людям ))
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09.02.2022 16:19 Ответить
сегодня ложись пораньше . может и ***** приснится
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09.02.2022 16:22 Ответить
Неужели началось? Матушка, не подведи!(с)😉😁😂
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09.02.2022 15:47 Ответить
Шикарная новость! Самая лучшая и надежная как швейцарские часы вакцина спутник V, которой Жирик 10 раз привился таки сработала правильно! Ждем лебединое озеро в партии лдпр
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09.02.2022 15:51 Ответить
Заждались Жирика в Аду... Попутного ветра!
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09.02.2022 15:52 Ответить
Что б ты трижды здох!!зараза жидовская!!Фашист росссийский!!
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09.02.2022 15:53 Ответить
Спешит к Кобзону на концерт.
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09.02.2022 15:54 Ответить
та то он тупанул, надо было вакцину колоть, а не через клизму))
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09.02.2022 15:55 Ответить
Якщо є на світі справедливість, то ця мерзота подохне найближчим часом
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09.02.2022 15:57 Ответить
вместе с путиным
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09.02.2022 16:07 Ответить
ПОРА
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09.02.2022 16:14 Ответить
енот пока в засаде ждьот
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09.02.2022 16:30 Ответить
Ну....вольфович ! Давай вже до кобздона !
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09.02.2022 16:33 Ответить
будет теперь с опарышами париться)
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09.02.2022 16:37 Ответить
Цікаво, скільки путінів померло, здохло від коронавірусу
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09.02.2022 16:48 Ответить
Сдох максим да и хер с ним
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09.02.2022 16:56 Ответить
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09.02.2022 17:06 Ответить
Сдохни! Аллилуйя!
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09.02.2022 17:08 Ответить
громко лаял на Украину!
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09.02.2022 17:11 Ответить
Вот вам и шмурдяк под названием "спутник",а оно еще на камеру кололо это вариво,агитировало за "лучшую вакцину в мире". Какая страна такая и вакцина...
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09.02.2022 17:33 Ответить
давай урод, не подкачай! черти и кабЗзДон с оркестром александрова тебя в аду ждут проклятое жабоглазое рептилеобразное ничтожество и тварь.
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09.02.2022 17:56 Ответить
Держим крепко кулачки, чтоб эта тварь копыта отбросила.
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09.02.2022 17:59 Ответить
главная бЯда жирБесовского не в поражении легких, а в поражении мозга на 146%. проклят тварь за слова свои высокомерные и лицемерные поступки, за лож, воровство, убийства и обман. да будет с тобой так, как ты поступало с другими. аминь
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09.02.2022 18:05 Ответить
ну и дурак... надо было сидеть в бункере, как *****...
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09.02.2022 18:50 Ответить
"І ніхто нє узнаєт, ґдє магілка твая..."
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09.02.2022 18:51 Ответить
Старого шута пора менять...
К тому же наверняка и про ***** начал лишнее говорить
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09.02.2022 18:51 Ответить
Если там действительно 50-70%, то максимум над чем он может "работать", это аппарат ИВЛ. В его возрасте это явный претендент на выход с вероятностью в 90%.
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09.02.2022 18:58 Ответить
Говорят шо жирик любит мальчиков, а кто любит мальчиков у того ероятность поймать спид возрастает в разы...так что держи кулаки
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09.02.2022 19:01 Ответить
На яке число намічене поховання цього сина юриста, хто в курсі ???
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09.02.2022 19:03 Ответить
забагато гавкав без маски?!! правильно говорить наш Ляшко одягайте маску!!(((
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09.02.2022 19:30 Ответить
здохне, падло)
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09.02.2022 19:36 Ответить
Давай, приєднуйся до решти своїх вколотих соплємєнніков. Тю-тю.
Це ж треба так труситися за свою нікчемну шкуру, щоб штрикатися стільки разів. Гидота.
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09.02.2022 20:56 Ответить
Не вірю. Отруїти - так, могли. Або "виживе" - ходяча реклама.
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09.02.2022 22:40 Ответить
Можливо. Як версії.
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10.02.2022 01:27 Ответить
Як тільки один валодя паде,за ним падуть слідуючі.Карточний домік.Чекаємо.
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09.02.2022 21:11 Ответить
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09.02.2022 21:18 Ответить
Желаю поскорее сдохнуть
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09.02.2022 22:39 Ответить
Результат отказа россиян от применения вакцин нормальных производителей . . .
Жириновский коллективно ответственен за это - сам же и страдает в результате.
Что тут ещё скажешь ?
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09.02.2022 23:29 Ответить
Ну с Жириновским во всех отношениях все понятно. Но если он вакцинировался восемь раз! Что тогда думать о пользе вакцинации?
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12.02.2022 17:57 Ответить
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