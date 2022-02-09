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Жириновського госпіталізували з 50-70% ураженням легень внаслідок COVID-19, - росЗМІ
У Москві з діагнозом коронавірус госпіталізували лідера ЛДПР Володимира Жириновського.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.ру".
Джерело видання підтвердило, що політик зараз перебуває в Центральній клінічній лікарні.
За даними Telegram-каналу Mash Жириновського госпіталізували з 50-70% ураженням легень та двосторонньою пневмонією.
В пресслужбі ЛДПР зазначили: "Жириновський почувається добре і продовжує працювати".
Топ коментарі
+102 Alex Yustasu
показати весь коментар09.02.2022 13:36 Відповісти Посилання
+63 Александр Романов #466099
показати весь коментар09.02.2022 13:37 Відповісти Посилання
+56 Крэйда Гібсон
показати весь коментар09.02.2022 13:37 Відповісти Посилання
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Потому что Жирик 7 (!) раз вакцинированный.
"Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что 75-летний лидер ЛДПР Владимир Жириновский попал в Центральную клиническую больницу с коронавирусом, несмотря на то, что он делал семь прививок от COVID-19. При этом, по сведениям СМИ, ситуация с его состоянием довольно тревожная и политик может быть переведен на ИВЛ." - МК
(выделено мной)
Либо его уже тогось... нейтрализовали (и тогда "работает" фотография), либо все это какое-то шоу:
"Источники сообщили, что врачам ЦКБ пришлось отключить лидера ЛДПР от назальной канюли и подключили к ИВЛ, так как он потерял возможность дышать самостоятельно. В тоже время в ЛДПР продолжают опровергать сообщения об ухудшении состояния политика и подчеркивают, что он чувствует себя нормально и продолжает работать." - МК
А, может, это просто дурка?
Намедни саксаульные мигранты насмерть забили (!) продавщицу подмосковного продовольственного магазина во время ограбления оного.
Таджикских граждан оперативно отловили и повязали; но примечательно, что случилось все это под городом Истра...
Сдается мне, что либо импорт саксаульных в РФ теперь уменьшится, либо импортеры Жирики компанию могут составить в ЦКБ.
https://lenta.ru/news/2021/12/20/pinhead/
А мозги - провірили - скільки ще осталося ?
Більше 30% ???
померло,здохло від коронавірусу
К тому же наверняка и про ***** начал лишнее говорить
Це ж треба так труситися за свою нікчемну шкуру, щоб штрикатися стільки разів. Гидота.
Жириновский коллективно ответственен за это - сам же и страдает в результате.
Что тут ещё скажешь ?