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Украина предлагает ЕС полностью заблокировать транспортное сообщение с РФ и Беларусью

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

небо,росія

Министерство инфраструктуры обратилось в ЕС с требованием полностью заблокировать транспортное сообщение с Российской федерацией и Республикой Беларусь.

Об этом сообщил в фейсбуке заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, несмотря на уже введенные ограничительные меры, российский бизнес находит обходные пути и продолжает осуществлять операции в других странах. Соответственно, имеющиеся санкции полностью не достигают своей цели.

По словам Найема, в связи с этим Мининфраструктуры предлагает Европейскому Союзу:
▪️ полностью заблокировать наземное и морское транспортное сообщение с россией и Белорусью;
▪️ заблокировать возможность перевозки грузов и людей в Россию и Беларусь через территорию Европейского Союза и через его границы;
▪️ запретить предоставление таможенных услуг по товарам, доставляемым в российскую федерацию и Республику Беларусь.

"В частности, указанные меры необходимы для остановки поставок в страну-агрессор товаров двойного назначения, которые могут использоваться для военных нужд. Соответствующее обращение было подписано вчера вечером и официально направлено в Европейскую комиссию", - говорится в сообщении.

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Ранее представители Министерства призвали ЕС закрыть все порты для российских и связанных с ней компаний, а также закрыть доступ к автомобильной сети для российских и белорусских перевозчиков.
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Топ комментарии
+13
очень правильное предложение...
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25.03.2022 11:52
+8
Это дело! Это существенный удар по созданию дефицита и очередей в кацапии. В очередях будет концентрироваться недовольство, а это предаст решительность тем кто будет делать переворот ☝.
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25.03.2022 11:59
+7
Може бути. Бо колони, блоковані поляками спільно з українцями вже понад сотню км.
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25.03.2022 12:07
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очень правильное предложение...
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25.03.2022 11:52 Ответить
Их нужно остановить полностью -- это важно ... Твари должны жрать ягель и шишки
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25.03.2022 13:42 Ответить
только пешком.
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25.03.2022 11:58 Ответить
За кораблем!
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25.03.2022 12:41 Ответить
Это дело! Это существенный удар по созданию дефицита и очередей в кацапии. В очередях будет концентрироваться недовольство, а это предаст решительность тем кто будет делать переворот ☝.
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25.03.2022 11:59 Ответить
А я пропоную денафикацию в Беларуси провести.. и помочь нашим братьям от алкашенка избавиться... как по-касапски.. а КАК правильно вроде и справедливо...
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25.03.2022 12:03 Ответить
А шо, бацьке не достанется черенок лопаты? Как Каддафи и вскоре *****?
Непорядок, картофельный дуче его заслужил.
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25.03.2022 12:15 Ответить
Може бути. Бо колони, блоковані поляками спільно з українцями вже понад сотню км.
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25.03.2022 12:07 Ответить
Не надо полностью. Из Польши в Белоруссию закрыть и все. Пускай через Украину едут.....
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25.03.2022 12:09 Ответить
Нахера вы с этими убогими связываетесь, достаточно - Польша, Латвия и все, никто никуда не едет, эти примут решение сразу, а то Европа будет ще 3 года думать, а мадьяры все блокировать.
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25.03.2022 12:09 Ответить
Литва*
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25.03.2022 12:10 Ответить
Ох как не хочется бесчеловечным концернам отказываться от прибыли полученной на крови!!!
Я предлагаю специалистам создать динамический сайт на котором будут публиковаться компании продолжающие торговать с парашей, торговать на крови украинского народа!!! Разорвал отношения с парашей, удалили из списка сайта.
Сделать его так, чтоб читали не только наши, но и за рубежом!!!!
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25.03.2022 12:32 Ответить
ну так корпорації це ж фактично монополії, трішечки інакше виглядають.
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25.03.2022 13:01 Ответить
Крок вірний, але будуть обходити. В моєму місті є завод, виготовляє продукцію в тому числі і для росії. Так вони її типа в Казахстан везуть по документам, а насправді- в росію. Але хоч це ускладнить логістику и збільшить витрати, хоч щось потрібно робити.
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25.03.2022 12:51 Ответить
то залежить що за продукція, якщо може використовуватися для війни, то треба повідомляти і влаштовувати бойкот як мінімум.
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25.03.2022 13:02 Ответить
не пойдут они на это..ссыкливые дюже!
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25.03.2022 14:20 Ответить
Зачем блокировать!
Достаточно ограничить выезд из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии для > 3.5 т. Можно еще на юге.
Пусть едут через Украину. В связи с военной ситуацией - только по указанным маршрутам. Например, через Харьков или Мариуполь. И, конечно, только после таможенного контроля.
Нехай щастить
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25.03.2022 14:43 Ответить
 
 