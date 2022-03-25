Украина предлагает ЕС полностью заблокировать транспортное сообщение с РФ и Беларусью
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министерство инфраструктуры обратилось в ЕС с требованием полностью заблокировать транспортное сообщение с Российской федерацией и Республикой Беларусь.
Об этом сообщил в фейсбуке заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем, сообщает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, несмотря на уже введенные ограничительные меры, российский бизнес находит обходные пути и продолжает осуществлять операции в других странах. Соответственно, имеющиеся санкции полностью не достигают своей цели.
По словам Найема, в связи с этим Мининфраструктуры предлагает Европейскому Союзу:
▪️ полностью заблокировать наземное и морское транспортное сообщение с россией и Белорусью;
▪️ заблокировать возможность перевозки грузов и людей в Россию и Беларусь через территорию Европейского Союза и через его границы;
▪️ запретить предоставление таможенных услуг по товарам, доставляемым в российскую федерацию и Республику Беларусь.
"В частности, указанные меры необходимы для остановки поставок в страну-агрессор товаров двойного назначения, которые могут использоваться для военных нужд. Соответствующее обращение было подписано вчера вечером и официально направлено в Европейскую комиссию", - говорится в сообщении.
Ранее представители Министерства призвали ЕС закрыть все порты для российских и связанных с ней компаний, а также закрыть доступ к автомобильной сети для российских и белорусских перевозчиков.
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Непорядок, картофельный дуче его заслужил.
Я предлагаю специалистам создать динамический сайт на котором будут публиковаться компании продолжающие торговать с парашей, торговать на крови украинского народа!!! Разорвал отношения с парашей, удалили из списка сайта.
Сделать его так, чтоб читали не только наши, но и за рубежом!!!!
Достаточно ограничить выезд из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии для > 3.5 т. Можно еще на юге.
Пусть едут через Украину. В связи с военной ситуацией - только по указанным маршрутам. Например, через Харьков или Мариуполь. И, конечно, только после таможенного контроля.
Нехай щастить