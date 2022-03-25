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С начала войны СБУ задержала более 350 диверсантов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сбу

С начала войны СБУ задержала более 350 участников ДРГ и ликвидировала международные каналы вербовки наемников в армию оккупантов. Также ликвидировано уже более 20 ДРГ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

Кроме того, массово производится разоблачение агентов вражеских спецслужб. А в ходе многоэтапных спецопераций нейтрализованы попытки вражеской военной разведки переправить в Украину боевиков с Ближнего Востока – среди прочего, разоблачена личность, которая занималась подбором и вербовкой наемников для армии захватчиков.

"Это только отдельные примеры тех результатов, которые мы получили с начала войны. И они – следствие слаженной работы многих сотрудников СБУ, которые в сверхтяжелых военных условиях работают четко и слаженно, как единая команда. Сегодня многие наши коллеги с оружием в руках уничтожают врага на поле боя. Но не менее важное направление – противодействие разведывательно-подрывной деятельности. И сейчас мы совершенствуем опыт, который Служба безопасности получила за 30 лет своего существования, и делаем всё, чтобы все возможности спецслужбы максимально эффективно работали на безопасность страны", – заявил глава СБУ Иван Баканов в день 30-летия создания спецслужбы.

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В часности, среди недавних результатов СБУ есть следующие:

в Киеве уничтожена вооруженная диверсионная группировка РФ, которая для маскировки подрывной деятельности пыталась выдавать себя за подразделение украинской Территориальной обороны;

разоблачены более 10 агентов российских спецслужб, причастных к содействию захватчикам и военным преступлениям на временно оккупированной территории Луганской области;

задержаны участники агентурных сетей РФ, которые собирали разведданные о средствах радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратах украинских военных подразделений;

в Запорожье нейтрализованы попытки спецслужб оккупантов осуществить так называемую "федерализацию" региона. Свой замысел враг пытался реализовать через вхождение своих агентов в состав органов местного самоуправления.

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Также с начала полномасштабной агрессии РФ ликвидированы основные транснациональные каналы вербовки наемников для войны против Украины.

Отдельное направление работы – подготовка предложений по введению санкций на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

В частности, за этот период СБУ направила в СНБО материалы в отношении членов Совбеза РФ, Совета федерации федерального собрания и депутатов Государственной думы РФ.

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За информационно-подрывную деятельность блокированы 89 Youtube-каналов, принадлежавших российским медиа и кремлевским пропагандистам. Заблокированы тысячи аккаунтов в соцсетях, через которые вражеские интернет-агенты распространяли дезинформацию либо передавали данные о дислокации и перемещении украинских войск.

По всем разоблаченным фактам продолжаются комплексные меры для привлечения к ответственности и наказанию всех лиц, причастных к агрессии против Украины и убийству мирных граждан.
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Топ комментарии
+7
надо валить просто
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25.03.2022 12:08
+4
Героическая тероборона встречает русню. Красиво. Были бы у них NLAWы- никто бы не ушел. Но и так прекрасно.

https://twitter.com/i/status/1507150095183224834
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25.03.2022 12:10
+3
це ж не полонені, нє?
зараз військовий час...
видоїти досуха і хай тікають
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25.03.2022 12:13
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надо валить просто
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25.03.2022 12:08 Ответить
Героическая тероборона встречает русню. Красиво. Были бы у них NLAWы- никто бы не ушел. Но и так прекрасно.

https://twitter.com/i/status/1507150095183224834
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25.03.2022 12:10 Ответить
це ж не полонені, нє?
зараз військовий час...
видоїти досуха і хай тікають
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25.03.2022 12:13 Ответить
Надо их катком раскатать или на крайняк на циркуляре порезать на бекон.
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25.03.2022 12:15 Ответить
Привести слідство... Як винні, то знищити їх.
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25.03.2022 12:16 Ответить
это хорошо... диверсанты - это пылающий вопрос, который нужно решать по мере поступления... но есть вопрос - почему СлаБоУмные профукали такое количество вербовок украинцев в предвоенное время... в Западной Украине! чем занималась служба - отжиманием бизнеса и созданием препон для бизнеса (семочко - это вообще уникум - работая в сбу, препятствовал поставкам медикаментов, так за "заслуги" перевели работать во внешнюю разведку)... я уже не говорю о Киеве... причем один говорит о вагнергейте, выступает дерьмак - говорит - такого нет, то же говорит и "наивеличайшемудрейший"... опохмел у праффэсаров будет очень болезненным...
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25.03.2022 12:18 Ответить
З днем служби Вас хлопці, навіть забулося в такий час. Слава Україні!
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25.03.2022 12:23 Ответить
25 березня день СБУ ))
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25.03.2022 12:27 Ответить
Молодці, правильно, так тримати.
Ще ОП перевірте, будь ласка.
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25.03.2022 12:25 Ответить
А в самом СБУ уже всех разоблачили, а то периодически на блокпостах задерживают бывших начальничков?
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25.03.2022 12:30 Ответить
По предварительным данным ВСУ уничтожили командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа РФ генерал-лейтенанта Якова Рязанцева во время десятой по счету огневой атаки на стратегический аэродром пгт Чернобаевка
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25.03.2022 12:57 Ответить
мало, очень мало, достаточно посмотреть на обстрелы Харькова 2-ой день подряд по тем же самым объектам - очереди за гуманитаркой...
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25.03.2022 13:24 Ответить
Це з 10.000 діючих? ******* робота!
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30.05.2022 11:59 Ответить
 
 