С начала войны СБУ задержала более 350 диверсантов

С начала войны СБУ задержала более 350 участников ДРГ и ликвидировала международные каналы вербовки наемников в армию оккупантов. Также ликвидировано уже более 20 ДРГ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

Кроме того, массово производится разоблачение агентов вражеских спецслужб. А в ходе многоэтапных спецопераций нейтрализованы попытки вражеской военной разведки переправить в Украину боевиков с Ближнего Востока – среди прочего, разоблачена личность, которая занималась подбором и вербовкой наемников для армии захватчиков.

"Это только отдельные примеры тех результатов, которые мы получили с начала войны. И они – следствие слаженной работы многих сотрудников СБУ, которые в сверхтяжелых военных условиях работают четко и слаженно, как единая команда. Сегодня многие наши коллеги с оружием в руках уничтожают врага на поле боя. Но не менее важное направление – противодействие разведывательно-подрывной деятельности. И сейчас мы совершенствуем опыт, который Служба безопасности получила за 30 лет своего существования, и делаем всё, чтобы все возможности спецслужбы максимально эффективно работали на безопасность страны", – заявил глава СБУ Иван Баканов в день 30-летия создания спецслужбы.

Смотрите также: Группа российских диверсантов подорвалась под Кривым Рогом. ФОТО

В часности, среди недавних результатов СБУ есть следующие:

в Киеве уничтожена вооруженная диверсионная группировка РФ, которая для маскировки подрывной деятельности пыталась выдавать себя за подразделение украинской Территориальной обороны;

разоблачены более 10 агентов российских спецслужб, причастных к содействию захватчикам и военным преступлениям на временно оккупированной территории Луганской области;

задержаны участники агентурных сетей РФ, которые собирали разведданные о средствах радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратах украинских военных подразделений;

в Запорожье нейтрализованы попытки спецслужб оккупантов осуществить так называемую "федерализацию" региона. Свой замысел враг пытался реализовать через вхождение своих агентов в состав органов местного самоуправления.

Смотрите также: "Монах"-диверсант в Киеве хотел "стереть украинскую нацию с лица земли". Его задержали. ФОТО

Также с начала полномасштабной агрессии РФ ликвидированы основные транснациональные каналы вербовки наемников для войны против Украины.

Отдельное направление работы – подготовка предложений по введению санкций на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

В частности, за этот период СБУ направила в СНБО материалы в отношении членов Совбеза РФ, Совета федерации федерального собрания и депутатов Государственной думы РФ.

Смотрите также: В Киеве задержан диверсант. Изъяли винтовки, холодное оружие и паспорт СССР. ФОТО

За информационно-подрывную деятельность блокированы 89 Youtube-каналов, принадлежавших российским медиа и кремлевским пропагандистам. Заблокированы тысячи аккаунтов в соцсетях, через которые вражеские интернет-агенты распространяли дезинформацию либо передавали данные о дислокации и перемещении украинских войск.

По всем разоблаченным фактам продолжаются комплексные меры для привлечения к ответственности и наказанию всех лиц, причастных к агрессии против Украины и убийству мирных граждан.