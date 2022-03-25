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Від початку війни СБУ затримала понад 350 диверсантів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сбу

З початку війни СБУ затримала понад 350 учасників ДРГ і ліквідувала міжнародні канали вербування найманців до війська окупантів. Також ліквідовано вже більше ніж 20 ДРГ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

Окрім того, масово проводиться викриття агентів ворожих спецслужб. А під час багатоетапних спецоперацій нейтралізовано спроби ворожої воєнної розвідки переправити до України бойовиків з Близького Сходу – серед іншого, викрито особу, яка займалась підбором і вербуванням найманців для армії загарбників.

"Це лише окремі приклади тих результатів, які ми отримали з початку війни. І вони – наслідок злагодженої роботи багатьох співробітників СБУ, котрі у надважких воєнних умовах працюють чітко і злагоджено – як єдина команда. Сьогодні багато наших колег зі зброєю в руках знищують ворога на полі бою. Але не менш важливий напрям – протидія розвідувально-підривній діяльності. Й наразі ми вдосконалюємо досвід, який Служба безпеки отримала за 30 років свого існування, і робимо все, аби усі можливості спецслужби максимально ефективно працювали на безпеку країни", – зазначив Голова СБУ Іван Баканов у день 30-річчя від створення Служби.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Група російських диверсантів підірвалася під Кривим Рогом. ФОТО

Так, серед нещодавніх результатів СБУ:

Від початку війни СБУ затримала понад 350 диверсантів 01 у Києві знищено озброєне диверсійне угруповання РФ. Для маскування підривної діяльності вороги намагались видавати себе за підрозділ української Територіальної оборони;

Від початку війни СБУ затримала понад 350 диверсантів 01 викрито більше ніж 10 агентів російських спецслужб, причетних до сприяння загарбникам і військових злочинів на тимчасово окупованій території Луганської області;

Від початку війни СБУ затримала понад 350 диверсантів 01 затримано учасників агентурних мереж РФ, які збирали розвіддані про засоби радіоелектронної боротьби та безпілотні літальні апарати українських військових підрозділів;

Від початку війни СБУ затримала понад 350 диверсантів 01 у Запоріжжі нейтралізовано спроби спецслужб окупантів здійснити так звану "федералізацію" регіону. Свій задум ворог намагався реалізувати через входження своїх агентів до складу органів місцевого самоврядування.

Також дивіться: "Монах"-диверсант у Києві хотів "стерти українську націю з лиця землі". Його затримали. ФОТО

Також із початку повномасштабної агресії РФ ліквідовано основні транснаціональні канали вербування найманців для війни проти України.

Окремий напрям роботи – підготовка пропозицій щодо запровадження санкцій на розгляд Ради національної безпеки та оборони.

Зокрема, за цей період СБУ направила до РНБО матеріали стосовно членів радбезу РФ, ради федерації федеральних зборів та депутатів державної думи РФ.

Також дивіться: На Київщині правоохоронці затримали російського кулеметника та диверсанта, - поліція. ФОТО

За інформаційно-підривну діяльність блоковано 89 Youtube-каналів, які належали російським медіа та кремлівським пропагандистам. Заблоковано тисячі акаунтів у соцмережах, через які ворожі інтернет-агенти поширювали дезінформацію чи передавали дані про дислокацію і переміщення українських військ.

За всіма викритими фактами тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності і покарання всіх осіб, причетних до агресії проти нашої держави і вбивства мирних громадян.
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Топ коментарі
+7
надо валить просто
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25.03.2022 12:08
+4
Героическая тероборона встречает русню. Красиво. Были бы у них NLAWы- никто бы не ушел. Но и так прекрасно.

https://twitter.com/i/status/1507150095183224834
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25.03.2022 12:10
+3
це ж не полонені, нє?
зараз військовий час...
видоїти досуха і хай тікають
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25.03.2022 12:13
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надо валить просто
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25.03.2022 12:08 Відповісти
Героическая тероборона встречает русню. Красиво. Были бы у них NLAWы- никто бы не ушел. Но и так прекрасно.

https://twitter.com/i/status/1507150095183224834
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25.03.2022 12:10 Відповісти
це ж не полонені, нє?
зараз військовий час...
видоїти досуха і хай тікають
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25.03.2022 12:13 Відповісти
Надо их катком раскатать или на крайняк на циркуляре порезать на бекон.
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25.03.2022 12:15 Відповісти
Привести слідство... Як винні, то знищити їх.
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25.03.2022 12:16 Відповісти
это хорошо... диверсанты - это пылающий вопрос, который нужно решать по мере поступления... но есть вопрос - почему СлаБоУмные профукали такое количество вербовок украинцев в предвоенное время... в Западной Украине! чем занималась служба - отжиманием бизнеса и созданием препон для бизнеса (семочко - это вообще уникум - работая в сбу, препятствовал поставкам медикаментов, так за "заслуги" перевели работать во внешнюю разведку)... я уже не говорю о Киеве... причем один говорит о вагнергейте, выступает дерьмак - говорит - такого нет, то же говорит и "наивеличайшемудрейший"... опохмел у праффэсаров будет очень болезненным...
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25.03.2022 12:18 Відповісти
З днем служби Вас хлопці, навіть забулося в такий час. Слава Україні!
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25.03.2022 12:23 Відповісти
25 березня день СБУ ))
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25.03.2022 12:27 Відповісти
Молодці, правильно, так тримати.
Ще ОП перевірте, будь ласка.
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25.03.2022 12:25 Відповісти
А в самом СБУ уже всех разоблачили, а то периодически на блокпостах задерживают бывших начальничков?
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25.03.2022 12:30 Відповісти
По предварительным данным ВСУ уничтожили командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа РФ генерал-лейтенанта Якова Рязанцева во время десятой по счету огневой атаки на стратегический аэродром пгт Чернобаевка
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25.03.2022 12:57 Відповісти
мало, очень мало, достаточно посмотреть на обстрелы Харькова 2-ой день подряд по тем же самым объектам - очереди за гуманитаркой...
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25.03.2022 13:24 Відповісти
Це з 10.000 діючих? ******* робота!
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30.05.2022 11:59 Відповісти
 
 