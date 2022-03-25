Від початку війни СБУ затримала понад 350 диверсантів

З початку війни СБУ затримала понад 350 учасників ДРГ і ліквідувала міжнародні канали вербування найманців до війська окупантів. Також ліквідовано вже більше ніж 20 ДРГ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

Окрім того, масово проводиться викриття агентів ворожих спецслужб. А під час багатоетапних спецоперацій нейтралізовано спроби ворожої воєнної розвідки переправити до України бойовиків з Близького Сходу – серед іншого, викрито особу, яка займалась підбором і вербуванням найманців для армії загарбників.

"Це лише окремі приклади тих результатів, які ми отримали з початку війни. І вони – наслідок злагодженої роботи багатьох співробітників СБУ, котрі у надважких воєнних умовах працюють чітко і злагоджено – як єдина команда. Сьогодні багато наших колег зі зброєю в руках знищують ворога на полі бою. Але не менш важливий напрям – протидія розвідувально-підривній діяльності. Й наразі ми вдосконалюємо досвід, який Служба безпеки отримала за 30 років свого існування, і робимо все, аби усі можливості спецслужби максимально ефективно працювали на безпеку країни", – зазначив Голова СБУ Іван Баканов у день 30-річчя від створення Служби.

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Так, серед нещодавніх результатів СБУ:

у Києві знищено озброєне диверсійне угруповання РФ. Для маскування підривної діяльності вороги намагались видавати себе за підрозділ української Територіальної оборони;

викрито більше ніж 10 агентів російських спецслужб, причетних до сприяння загарбникам і військових злочинів на тимчасово окупованій території Луганської області;

затримано учасників агентурних мереж РФ, які збирали розвіддані про засоби радіоелектронної боротьби та безпілотні літальні апарати українських військових підрозділів;

у Запоріжжі нейтралізовано спроби спецслужб окупантів здійснити так звану "федералізацію" регіону. Свій задум ворог намагався реалізувати через входження своїх агентів до складу органів місцевого самоврядування.

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Також із початку повномасштабної агресії РФ ліквідовано основні транснаціональні канали вербування найманців для війни проти України.

Окремий напрям роботи – підготовка пропозицій щодо запровадження санкцій на розгляд Ради національної безпеки та оборони.

Зокрема, за цей період СБУ направила до РНБО матеріали стосовно членів радбезу РФ, ради федерації федеральних зборів та депутатів державної думи РФ.

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За інформаційно-підривну діяльність блоковано 89 Youtube-каналів, які належали російським медіа та кремлівським пропагандистам. Заблоковано тисячі акаунтів у соцмережах, через які ворожі інтернет-агенти поширювали дезінформацію чи передавали дані про дислокацію і переміщення українських військ.

За всіма викритими фактами тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності і покарання всіх осіб, причетних до агресії проти нашої держави і вбивства мирних громадян.