Оккупанты открыли в Мариуполе штаб "Единой России", - горсовет

В Мариуполе, в помещении торгового центра "Метро", российские оккупанты открыли штаб "Единой России".

Об этом сообщает Мариупольский горсовет, передает Цензор.НЕТ.

"На выезде из Мариуполя, в помещении торгового центра "Метро", оккупанты открыли штаб российской партии "Единая Россия". Об этом сообщают местные жители. По информации остающихся в городе мариупольцев, в штабе раздают партийные газеты, агитируют за Россию, а также выдают карточки мобильного оператора "Феникс", который с 2014 года работает на оккупированной территории Донецка. Свой штаб российские оккупанты называют "гуманитарным", - говорится в сообщении.

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