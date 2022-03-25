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Оккупанты открыли в Мариуполе штаб "Единой России", - горсовет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

росія,єдина

В Мариуполе, в помещении торгового центра "Метро", российские оккупанты открыли штаб "Единой России".

Об этом сообщает Мариупольский горсовет, передает Цензор.НЕТ.

"На выезде из Мариуполя, в помещении торгового центра "Метро", оккупанты открыли штаб российской партии "Единая Россия". Об этом сообщают местные жители. По информации остающихся в городе мариупольцев, в штабе раздают партийные газеты, агитируют за Россию, а также выдают карточки мобильного оператора "Феникс", который с 2014 года работает на оккупированной территории Донецка. Свой штаб российские оккупанты называют "гуманитарным", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Первые минуты после удара российских оккупантов по драматическому театру в Мариуполе. ВИДЕО
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Топ комментарии
+60
******* туда.
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25.03.2022 12:24
+57
в Чернобаевке не хотят открыть ?
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25.03.2022 12:25
+26
Вы там главное поплотнее стойте, едросня.
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25.03.2022 12:27
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******* туда.
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25.03.2022 12:24 Ответить
в Чернобаевке не хотят открыть ?
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25.03.2022 12:25 Ответить
Рашисто-фашисто публико моралле !
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25.03.2022 12:37 Ответить
Там тільки "****** роіс"
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25.03.2022 13:20 Ответить
Сейчас в Чернобаевку не протолкнуться из-за колон русиш дебилен!
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25.03.2022 13:44 Ответить
Вы там главное поплотнее стойте, едросня.
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25.03.2022 12:27 Ответить
Только это уже не поможет. Во больные ублюдки.
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25.03.2022 12:27 Ответить
Яка безмежна іпанутість.
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25.03.2022 12:30 Ответить
Театр абсурду, вершина дибілізму!
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25.03.2022 12:30 Ответить
А *** жеш твою мать... Суки взагалі обнагліли.
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25.03.2022 12:31 Ответить
Хорошая мишень для "Азова".
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25.03.2022 12:32 Ответить
В них є більш пріоритетні цілі, аніж ті мудозвони....
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25.03.2022 12:40 Ответить
Правильно не единая, а Дикая расия
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25.03.2022 12:32 Ответить
таки правильнее - ******...
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25.03.2022 14:30 Ответить
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25.03.2022 12:32 Ответить
Місцеве гестапо відкрили
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25.03.2022 12:33 Ответить
Простая русская душа, тупая рожа алкаша. Портянки, Путин и ЕдРо, в сенях помойное ведро.
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25.03.2022 12:34 Ответить
ну і як цю новину сприймати?
як Марік вже напів захоплений кацапнею?
не вірю!
доки є полк "Азов" - доти є Марік!
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25.03.2022 12:34 Ответить
Ось це мені також стало цікаво. Ніби Марік ніхто і ніколи не здасть. А новина, що в ньому відкрили це лайно.
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25.03.2022 12:41 Ответить
Отож бо, враховую, що Метро - це не околиця міста
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25.03.2022 12:44 Ответить
Написано "на виїзді з Маріуполя".
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25.03.2022 12:52 Ответить
Как раз и околыця. Северо-запад и север Мариуполя занят. Вы в своем уме? Как город может выстоять находясь в полной блокаде без подвоза вооружения, провизии и боеприпасов? Ленинград не был польностью блокирован, поэтому и не был захвачен. Все что вы слышали про героическую оборону Ленинграда делите на НОЛЬ!
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25.03.2022 13:02 Ответить
там вуличні бої ідуть ледь не з самого початку війни
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25.03.2022 12:43 Ответить
Частина захоплена.
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25.03.2022 12:45 Ответить
кацапня захватила метро и все..., если бы она захватила уличный нужник, она бы тоже открыла там свой гребаный штаб...
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25.03.2022 13:21 Ответить
чомусь Марік до сердця ліг, два рази тільки був там, а він взяв і ліг....
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25.03.2022 13:27 Ответить
Посмертно будут принимать невинных ими убиенных.
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25.03.2022 12:35 Ответить
Выдавать билеты на концерт Кобзона.
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25.03.2022 12:38 Ответить
Принесите им семечки.
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25.03.2022 12:37 Ответить
Насіння їм не треба, вони горіти будуть.
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25.03.2022 12:52 Ответить
Ідіоти.
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25.03.2022 12:38 Ответить
я щось пропустив? а коли орки Марік взяли?
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25.03.2022 12:42 Ответить
Частково - не повністю...
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25.03.2022 12:45 Ответить
А можна туда, чимсь зробити там повну дистркцію...
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25.03.2022 12:47 Ответить
Сильніше один до одного хай гуртуються, щоб легше їбанути можна було.
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25.03.2022 12:51 Ответить
Вони що, вже контролюють Маріуполь?
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25.03.2022 12:57 Ответить
Ні.Тільки на окраінах .Кожного дня заходять іх дрг .іх знищують.
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25.03.2022 13:00 Ответить
Гдеинаши ракеты и точка у
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25.03.2022 12:59 Ответить
Їбонути ракетою!
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25.03.2022 13:04 Ответить
Мариуполь -это Украина !
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25.03.2022 13:06 Ответить
І що,є клієнти, котрі прибігають на околицю Маріуполя по партійну символіку рашистів та телефонні картки, і це все після всього, що рашисти зробили з їхнім містом і домівками!? 🤯🤬
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25.03.2022 13:12 Ответить
Взагалі населення там не блістало патріотизмом. У нас в екіпажах і якщо були маріупольці, то завжди латентні сєпари. (На німецьких контейнеровозах)
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25.03.2022 13:16 Ответить
Марік тримається!
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25.03.2022 13:33 Ответить
Ватанізм не залежить від регіону. Знаю людей з центральної України - ватанізм зашкалює
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25.03.2022 14:10 Ответить
Сам ти *****,латентний сепар
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25.03.2022 14:13 Ответить
УКРАИНЦЫ не кацапы и этот номер у них не прокатит.уроды!
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25.03.2022 14:07 Ответить
До необразованных кацапов не доходит что у образованных и свободных в духе людей это не прокатит. Проверено в Балтийских странах во время отсоединения от СССР. Причём эти вербовщики - идеальный маркер для своих совкодрочеров и откровенной ваты. То есть на тех, которые там завербуется, спокойно можно ставить крест.
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25.03.2022 15:00 Ответить
Може знайдуться добрі люди і шепнуть коли в них з'їзд планується,га?
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25.03.2022 15:09 Ответить
 
 