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Окупанти відкрили в Маріуполі штаб "Единой России", - міськрада
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В Маріуполі в приміщенні торговельного центру Метро російські окупанти відкрили штаб "Единой России".
Про це повідомляє Маріупольска міськрада, передає Цензор.НЕТ.
"На виїзді з Маріуполя, в приміщенні торговельного центру Метро окупанти відкрили штаб російської партії "Единая россия". Про це повідомляють місцеві мешканці. За інформацією маріупольців, які залишаються в місті, в штабі роздають партійні газети, агітують за росію, а також видають картки мобільного оператора "Фенікс", який з 2014 року працює на окупованій території Донецька. Свій штаб російські окупанти називають "гуманітарним", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+60 Пупочный войлок
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+57 GoodWin
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+26 Мобильный крематорий
показати весь коментар25.03.2022 12:27
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як Марік вже напів захоплений кацапнею?
не вірю!
доки є полк "Азов" - доти є Марік!