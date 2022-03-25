УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14662 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
19 449 48
війна (56544) Єдина Росія (136) Маріуполь (2820)

Окупанти відкрили в Маріуполі штаб "Единой России", - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

росія,єдина

В Маріуполі в приміщенні торговельного центру Метро російські окупанти відкрили штаб "Единой России".

Про це повідомляє Маріупольска міськрада, передає Цензор.НЕТ.

"На виїзді з Маріуполя, в приміщенні торговельного центру Метро окупанти відкрили штаб російської партії "Единая россия". Про це повідомляють місцеві мешканці. За інформацією маріупольців, які залишаються в місті, в штабі роздають партійні газети, агітують за росію, а також видають картки мобільного оператора "Фенікс", який з 2014 року працює на окупованій території Донецька. Свій штаб російські окупанти називають "гуманітарним", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перші хвилини після удару російських окупантів по драматичному театру в Маріуполі. ВIДЕО
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+60
******* туда.
показати весь коментар
25.03.2022 12:24
+57
в Чернобаевке не хотят открыть ?
показати весь коментар
25.03.2022 12:25
+26
Вы там главное поплотнее стойте, едросня.
показати весь коментар
25.03.2022 12:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
******* туда.
показати весь коментар
25.03.2022 12:24 Відповісти
в Чернобаевке не хотят открыть ?
показати весь коментар
25.03.2022 12:25 Відповісти
Рашисто-фашисто публико моралле !
показати весь коментар
25.03.2022 12:37 Відповісти
Там тільки "****** роіс"
показати весь коментар
25.03.2022 13:20 Відповісти
Сейчас в Чернобаевку не протолкнуться из-за колон русиш дебилен!
показати весь коментар
25.03.2022 13:44 Відповісти
Вы там главное поплотнее стойте, едросня.
показати весь коментар
25.03.2022 12:27 Відповісти
Только это уже не поможет. Во больные ублюдки.
показати весь коментар
25.03.2022 12:27 Відповісти
Яка безмежна іпанутість.
показати весь коментар
25.03.2022 12:30 Відповісти
Театр абсурду, вершина дибілізму!
показати весь коментар
25.03.2022 12:30 Відповісти
А *** жеш твою мать... Суки взагалі обнагліли.
показати весь коментар
25.03.2022 12:31 Відповісти
Хорошая мишень для "Азова".
показати весь коментар
25.03.2022 12:32 Відповісти
В них є більш пріоритетні цілі, аніж ті мудозвони....
показати весь коментар
25.03.2022 12:40 Відповісти
Правильно не единая, а Дикая расия
показати весь коментар
25.03.2022 12:32 Відповісти
таки правильнее - ******...
показати весь коментар
25.03.2022 14:30 Відповісти
показати весь коментар
25.03.2022 12:32 Відповісти
Місцеве гестапо відкрили
показати весь коментар
25.03.2022 12:33 Відповісти
Простая русская душа, тупая рожа алкаша. Портянки, Путин и ЕдРо, в сенях помойное ведро.
показати весь коментар
25.03.2022 12:34 Відповісти
ну і як цю новину сприймати?
як Марік вже напів захоплений кацапнею?
не вірю!
доки є полк "Азов" - доти є Марік!
показати весь коментар
25.03.2022 12:34 Відповісти
Ось це мені також стало цікаво. Ніби Марік ніхто і ніколи не здасть. А новина, що в ньому відкрили це лайно.
показати весь коментар
25.03.2022 12:41 Відповісти
Отож бо, враховую, що Метро - це не околиця міста
показати весь коментар
25.03.2022 12:44 Відповісти
Написано "на виїзді з Маріуполя".
показати весь коментар
25.03.2022 12:52 Відповісти
Как раз и околыця. Северо-запад и север Мариуполя занят. Вы в своем уме? Как город может выстоять находясь в полной блокаде без подвоза вооружения, провизии и боеприпасов? Ленинград не был польностью блокирован, поэтому и не был захвачен. Все что вы слышали про героическую оборону Ленинграда делите на НОЛЬ!
показати весь коментар
25.03.2022 13:02 Відповісти
там вуличні бої ідуть ледь не з самого початку війни
показати весь коментар
25.03.2022 12:43 Відповісти
Частина захоплена.
показати весь коментар
25.03.2022 12:45 Відповісти
кацапня захватила метро и все..., если бы она захватила уличный нужник, она бы тоже открыла там свой гребаный штаб...
показати весь коментар
25.03.2022 13:21 Відповісти
чомусь Марік до сердця ліг, два рази тільки був там, а він взяв і ліг....
показати весь коментар
25.03.2022 13:27 Відповісти
Посмертно будут принимать невинных ими убиенных.
показати весь коментар
25.03.2022 12:35 Відповісти
Выдавать билеты на концерт Кобзона.
показати весь коментар
25.03.2022 12:38 Відповісти
Принесите им семечки.
показати весь коментар
25.03.2022 12:37 Відповісти
Насіння їм не треба, вони горіти будуть.
показати весь коментар
25.03.2022 12:52 Відповісти
Ідіоти.
показати весь коментар
25.03.2022 12:38 Відповісти
я щось пропустив? а коли орки Марік взяли?
показати весь коментар
25.03.2022 12:42 Відповісти
Частково - не повністю...
показати весь коментар
25.03.2022 12:45 Відповісти
А можна туда, чимсь зробити там повну дистркцію...
показати весь коментар
25.03.2022 12:47 Відповісти
Сильніше один до одного хай гуртуються, щоб легше їбанути можна було.
показати весь коментар
25.03.2022 12:51 Відповісти
Вони що, вже контролюють Маріуполь?
показати весь коментар
25.03.2022 12:57 Відповісти
Ні.Тільки на окраінах .Кожного дня заходять іх дрг .іх знищують.
показати весь коментар
25.03.2022 13:00 Відповісти
Гдеинаши ракеты и точка у
показати весь коментар
25.03.2022 12:59 Відповісти
Їбонути ракетою!
показати весь коментар
25.03.2022 13:04 Відповісти
Мариуполь -это Украина !
показати весь коментар
25.03.2022 13:06 Відповісти
І що,є клієнти, котрі прибігають на околицю Маріуполя по партійну символіку рашистів та телефонні картки, і це все після всього, що рашисти зробили з їхнім містом і домівками!? 🤯🤬
показати весь коментар
25.03.2022 13:12 Відповісти
Взагалі населення там не блістало патріотизмом. У нас в екіпажах і якщо були маріупольці, то завжди латентні сєпари. (На німецьких контейнеровозах)
показати весь коментар
25.03.2022 13:16 Відповісти
Марік тримається!
показати весь коментар
25.03.2022 13:33 Відповісти
Ватанізм не залежить від регіону. Знаю людей з центральної України - ватанізм зашкалює
показати весь коментар
25.03.2022 14:10 Відповісти
Сам ти *****,латентний сепар
показати весь коментар
25.03.2022 14:13 Відповісти
УКРАИНЦЫ не кацапы и этот номер у них не прокатит.уроды!
показати весь коментар
25.03.2022 14:07 Відповісти
До необразованных кацапов не доходит что у образованных и свободных в духе людей это не прокатит. Проверено в Балтийских странах во время отсоединения от СССР. Причём эти вербовщики - идеальный маркер для своих совкодрочеров и откровенной ваты. То есть на тех, которые там завербуется, спокойно можно ставить крест.
показати весь коментар
25.03.2022 15:00 Відповісти
Може знайдуться добрі люди і шепнуть коли в них з'їзд планується,га?
показати весь коментар
25.03.2022 15:09 Відповісти
 
 