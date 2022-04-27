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Эта война будет стратегическим поражением для Путина, – фон дер Ляйен

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

фон,дер,урсула,ляєн

Неспровоцированная и жестокая война, которую Россия начала против Украины, завершится стратегическим поражением для Путина, поскольку трансатлантическое единство и солидарность в противодействии этой агрессии мощные, как никогда раньше.

Об этом сегодня во время совместного обращения к прессе вместе с президентом США Джо Байденом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы решительны в наших действиях против этой жестокой российской войны. Эта война будет стратегическим поражением для Путина. Наше сотрудничество над четырьмя последовательными пакетами санкций было чрезвычайным и исключительным. Санкции уже начали работать и они глубоко влияют на российскую систему, высушивают ресурсы Путина для финансирования этой убийственной войны. Наша работа над санкциями также демонстрирует, что, когда мы действуем сообща, мы сильнее и мы действительно можем привносить изменения", - сказала президент Еврокомиссии.

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Она подчеркнула, что сам факт присутствия президента США в Брюсселе и его участие в работе Европейского Совета является мощным посланием всему миру - трансатлантическое партнерство укрепляется, Европа и Северная Америка едины, как никогда ранее.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что США и ЕС продолжают активное сотрудничество по многим стратегическим направлениям, начиная от предоставления гуманитарной помощи и помощи в сфере безопасности для Украины до вопросов энергетики и борьбы с общими угрозами для демократии. Важное место в этих контактах занимают вопросы двусторонних отношений между ЕС и США в защите баз данных и персональной информации граждан.

"В мире, которому грозит беспорядок, наше трансатлантическое единство позволяет удерживать фундаментальные ценности и правила, в которые верят наши граждане", - подчеркнула президент Еврокомиссии.
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Топ комментарии
+10
Путин сумел своей агрессией объединить мир. Мир идет совсем в другом направлении, чем Россия. Никогда за всю историю не было такого объединения, понимая, значения мира. Весь мир помогает Украине в борьбе против агрессора оккупанта России. Победа будет общая, в центре будет Украина. Россияне сдавайтесь, не погибайте зря, ваша жить дороже, чем хотелки Путина. Принимайте все условия Украины и объявите капитуляцию.
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25.03.2022 13:13
+8
Київ росію похрестив, Київ і відспіває! Амінь!
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25.03.2022 13:07
+8
То буде не поразка, то п@зда всій бензоколонці
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25.03.2022 13:18
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Київ росію похрестив, Київ і відспіває! Амінь!
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25.03.2022 13:07 Ответить
якщо б не ваша підла політика,враховувать інтерес Пуйла,то не було ниякої війни!

передавай полум'яний прівіт Макрелі,щоб вона курва згоріла!
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25.03.2022 13:08 Ответить
а ще краще щоб стала нищою.
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25.03.2022 13:12 Ответить
Якщо б не тупорила совкова вата, яка здатна лише підгавкувати прокацапській владі - то точно ніхто б не напав, бо вже були б і в НАТО і в ЄС.
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25.03.2022 13:51 Ответить
Какое счастье, что на место толстой постсоветской бюргерши Меркель пришла валькирия Урсула!
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25.03.2022 13:09 Ответить
Україна воює з московитами понад 300 років.
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25.03.2022 13:11 Ответить
500 минимум, а так если учесть Киевскую Русь то 1000
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25.03.2022 13:16 Ответить
Путин сумел своей агрессией объединить мир. Мир идет совсем в другом направлении, чем Россия. Никогда за всю историю не было такого объединения, понимая, значения мира. Весь мир помогает Украине в борьбе против агрессора оккупанта России. Победа будет общая, в центре будет Украина. Россияне сдавайтесь, не погибайте зря, ваша жить дороже, чем хотелки Путина. Принимайте все условия Украины и объявите капитуляцию.
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25.03.2022 13:13 Ответить
Не для самого *****,а для всіх москалів.
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25.03.2022 13:15 Ответить
То буде не поразка, то п@зда всій бензоколонці
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25.03.2022 13:18 Ответить
так пані... буде... але якою ціною? (кому іміджеві втрати, кому матеріальні збитки...а Україні - жертви серед мирного населення, цвіту майбутнього)...
ще активніше дотискайте ***** і **************, поки наші хлопці добивають цю навалу... дику орду...
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25.03.2022 13:24 Ответить
Только вы разделились поздновато со своей єдністю
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25.03.2022 13:25 Ответить
Я так жалію, що Гетьман П.Сагайдачний не захотів знищити Москву, тоді ще, і ось вам,
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25.03.2022 13:26 Ответить
бла бла бла, даже пятый пакет санкций не наработали, позорище, а не саммит, продуцирующее дальнейшую агрессию против Украины
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25.03.2022 13:28 Ответить
Твари зеленые мутят...

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25.03.2022 13:30 Ответить
К сожалению это не будет и победой для нас..
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25.03.2022 13:31 Ответить
краще ПОВНА ПОРАЗКА
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25.03.2022 13:32 Ответить
Вона ще недооцінює нашого Бубочку. Він любу перемогу зведе на нівець.
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25.03.2022 13:52 Ответить
 
 