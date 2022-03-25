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Ця війна буде стратегічною поразкою для Путіна, - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

фон,дер,урсула,ляєн

Неспровокована та жорстока війна, яку Росія розпочала проти України, завершиться стратегічною поразкою для Путіна, оскільки трансатлантична єдність та солідарність у протидії цій агресії є потужною, як ніколи раніше.

Про це сьогодні під час спільного звернення до преси разом із Президентом США Джо Байденом заявила президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми рішучі у наших діях проти цієї жорстокої російської війни. Ця війна буде стратегічною поразкою для Путіна. Наша співпраця над чотирьома послідовними пакетами санкцій була надзвичайною та виключною. Санкції вже почали працювати, і вони глибоко впливають на російську систему, висушують ресурси Путіна для фінансування цієї вбивчої війни. Наша робота над санкціями також демонструє, що коли ми діємо разом, ми є сильнішими та ми дійсно можемо привносити зміни", - сказала Президент Єврокомісії.

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Вона наголосила, що сам факт присутності Президента США в Брюсселі та його участь у роботі Європейської Ради є потужним посланням для усього світу - трансатлантичне партнерство зміцнюється, Європа і Північна Америка є єдиними, як ніколи раніше.

Урсула фон дер Ляєн зауважила, що США і ЄС продовжують активне співробітництво за багатьма стратегічними напрямками, починаючи від надання гуманітарної та безпекової допомоги для України до питань енергетики та боротьби із спільними загрозами для демократії. Важливе місце у цих контактах посідають питання двосторонніх відносин між ЄС і США у захисті баз даних та приватної інформації громадян.

"У світі, який постає перед безладом, наша трансатлантична єдність дозволяє утримувати фундаментальні цінності та правила, в які вірять наші громадяни", - підкреслила Президент Єврокомісії.
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Топ коментарі
+10
Путин сумел своей агрессией объединить мир. Мир идет совсем в другом направлении, чем Россия. Никогда за всю историю не было такого объединения, понимая, значения мира. Весь мир помогает Украине в борьбе против агрессора оккупанта России. Победа будет общая, в центре будет Украина. Россияне сдавайтесь, не погибайте зря, ваша жить дороже, чем хотелки Путина. Принимайте все условия Украины и объявите капитуляцию.
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25.03.2022 13:13
+8
Київ росію похрестив, Київ і відспіває! Амінь!
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25.03.2022 13:07
+8
То буде не поразка, то п@зда всій бензоколонці
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25.03.2022 13:18
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Київ росію похрестив, Київ і відспіває! Амінь!
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25.03.2022 13:07 Відповісти
якщо б не ваша підла політика,враховувать інтерес Пуйла,то не було ниякої війни!

передавай полум'яний прівіт Макрелі,щоб вона курва згоріла!
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25.03.2022 13:08 Відповісти
а ще краще щоб стала нищою.
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25.03.2022 13:12 Відповісти
Якщо б не тупорила совкова вата, яка здатна лише підгавкувати прокацапській владі - то точно ніхто б не напав, бо вже були б і в НАТО і в ЄС.
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25.03.2022 13:51 Відповісти
Какое счастье, что на место толстой постсоветской бюргерши Меркель пришла валькирия Урсула!
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25.03.2022 13:09 Відповісти
Україна воює з московитами понад 300 років.
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25.03.2022 13:11 Відповісти
500 минимум, а так если учесть Киевскую Русь то 1000
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25.03.2022 13:16 Відповісти
Путин сумел своей агрессией объединить мир. Мир идет совсем в другом направлении, чем Россия. Никогда за всю историю не было такого объединения, понимая, значения мира. Весь мир помогает Украине в борьбе против агрессора оккупанта России. Победа будет общая, в центре будет Украина. Россияне сдавайтесь, не погибайте зря, ваша жить дороже, чем хотелки Путина. Принимайте все условия Украины и объявите капитуляцию.
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25.03.2022 13:13 Відповісти
Не для самого *****,а для всіх москалів.
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25.03.2022 13:15 Відповісти
То буде не поразка, то п@зда всій бензоколонці
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25.03.2022 13:18 Відповісти
так пані... буде... але якою ціною? (кому іміджеві втрати, кому матеріальні збитки...а Україні - жертви серед мирного населення, цвіту майбутнього)...
ще активніше дотискайте ***** і **************, поки наші хлопці добивають цю навалу... дику орду...
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25.03.2022 13:24 Відповісти
Только вы разделились поздновато со своей єдністю
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25.03.2022 13:25 Відповісти
Я так жалію, що Гетьман П.Сагайдачний не захотів знищити Москву, тоді ще, і ось вам,
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25.03.2022 13:26 Відповісти
бла бла бла, даже пятый пакет санкций не наработали, позорище, а не саммит, продуцирующее дальнейшую агрессию против Украины
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25.03.2022 13:28 Відповісти
Твари зеленые мутят...

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25.03.2022 13:30 Відповісти
К сожалению это не будет и победой для нас..
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25.03.2022 13:31 Відповісти
краще ПОВНА ПОРАЗКА
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25.03.2022 13:32 Відповісти
Вона ще недооцінює нашого Бубочку. Він любу перемогу зведе на нівець.
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25.03.2022 13:52 Відповісти
 
 