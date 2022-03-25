Ця війна буде стратегічною поразкою для Путіна, - фон дер Ляєн

Неспровокована та жорстока війна, яку Росія розпочала проти України, завершиться стратегічною поразкою для Путіна, оскільки трансатлантична єдність та солідарність у протидії цій агресії є потужною, як ніколи раніше.

Про це сьогодні під час спільного звернення до преси разом із Президентом США Джо Байденом заявила президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми рішучі у наших діях проти цієї жорстокої російської війни. Ця війна буде стратегічною поразкою для Путіна. Наша співпраця над чотирьома послідовними пакетами санкцій була надзвичайною та виключною. Санкції вже почали працювати, і вони глибоко впливають на російську систему, висушують ресурси Путіна для фінансування цієї вбивчої війни. Наша робота над санкціями також демонструє, що коли ми діємо разом, ми є сильнішими та ми дійсно можемо привносити зміни", - сказала Президент Єврокомісії.

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Вона наголосила, що сам факт присутності Президента США в Брюсселі та його участь у роботі Європейської Ради є потужним посланням для усього світу - трансатлантичне партнерство зміцнюється, Європа і Північна Америка є єдиними, як ніколи раніше.

Урсула фон дер Ляєн зауважила, що США і ЄС продовжують активне співробітництво за багатьма стратегічними напрямками, починаючи від надання гуманітарної та безпекової допомоги для України до питань енергетики та боротьби із спільними загрозами для демократії. Важливе місце у цих контактах посідають питання двосторонніх відносин між ЄС і США у захисті баз даних та приватної інформації громадян.

"У світі, який постає перед безладом, наша трансатлантична єдність дозволяє утримувати фундаментальні цінності та правила, в які вірять наші громадяни", - підкреслила Президент Єврокомісії.