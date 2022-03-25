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В Мелитополе 70 российских оккупантов устроили бунт: отказываются воевать против ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

В Мелитополе 70 российских военнослужащих устроили бунт. Они отказываются участвовать в боевых действиях против Украины.

Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края, передает Цензор.НЕТ.

"Поступила информация о том, что 24.03.2022 в подразделении оккупационных войск РФ, дислоцирующемся в Мелитополе, 70 военнослужащих устроили бунт по исполнению приказов руководства и отказались принимать участие в боевых действиях против ВСУ. Совет оккупантам, сдавайтесь в плен, получите шанс остаться в живых!" – говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+55
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25.03.2022 13:22
+34
По ходу их отключили от телика - от реальности решили бунтовать....
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25.03.2022 13:26
+32
здавайся русіш швайн,будішь жів
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25.03.2022 13:22
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25.03.2022 13:22 Ответить
Хоч і не патріотично але трактори повинні бути зеленими.
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25.03.2022 14:09 Ответить
Оце найшов в ЮТУБі Пісню БАЙРАКТАР на музику виконавця Валерія Лєонтьєва. СУПЕР
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25.03.2022 14:32 Ответить
Леонтьев ніколи музику не писав.
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25.03.2022 15:20 Ответить
Он полукомпозитор

"Песни в качестве композитора: 11 штук
Музыка ко всем песням написана в соавторстве с Юрием Варумом"
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25.03.2022 15:33 Ответить
здавайся русіш швайн,будішь жів
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25.03.2022 13:22 Ответить
Кацап-солдат хоть и идиот, но жить то хочет.
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25.03.2022 13:24 Ответить
Все-таки пока не решаются расстреливать отказников, и это хорошо.
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25.03.2022 13:24 Ответить
Так у тех тоже оружие. Можно и ответку получить!
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25.03.2022 13:41 Ответить
Вспоминается фильм Броненосец "Потемкин"
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25.03.2022 13:25 Ответить
Зтязика зняв
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25.03.2022 14:05 Ответить
правильнее пронетемкин поносец....
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25.03.2022 14:10 Ответить
Бережіть, кацапи, шкурки свої
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25.03.2022 13:25 Ответить
По ходу их отключили от телика - от реальности решили бунтовать....
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25.03.2022 13:26 Ответить
Ага, как в "Обитаемом острове"-вышки отключили.
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25.03.2022 13:29 Ответить
Так же ж Масаракш.
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25.03.2022 14:14 Ответить
вони би для початку хоча би взбунтувалися би воювати проти мирного населення.
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25.03.2022 13:28 Ответить
Не дождетесь! Для кацапов против мирных воевать - это святое, можно свое вяличие в полной мере продемонстрировать. И потом рассказывать, как пабеданосная руцкая армия не проиграла ни одной войны.
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25.03.2022 16:23 Ответить
"Печально известный террорист Гиркин-Стрелков открыто заявил о провале военной операции в Украине" - УНІАН-новости Украина
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25.03.2022 13:30 Ответить
Гиркин в девичестве Стрелков гнида, но не дурак.
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25.03.2022 13:44 Ответить
Как там у них в песне "да и просто хотелось пожить".
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25.03.2022 13:38 Ответить
А воювати таки доведеться, а за ВСУ, або проти.
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25.03.2022 13:39 Ответить
наверное получили весточку с мухосранска что гробовые мамкам перестали платить
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25.03.2022 13:45 Ответить
Так этим надо вот сюда - уже создают легион из руских готовых воевать против ***** -https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/269562
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25.03.2022 13:45 Ответить
нагадати, що за здачу військової техніки їм платять. перевести на фронт, зв'язатися з Збройними силами України та домовитися про капітуляцію.
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25.03.2022 13:46 Ответить
потроху щось починає доходити до порожніх кацапських баняків?
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25.03.2022 13:50 Ответить
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25.03.2022 13:52 Ответить
Вышел ежик из тумана
Достал "смузи" из кармана
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25.03.2022 18:21 Ответить
Жаль, но они не могут сдаться Украине, линия фронта далеко, а свои шакалы-кадыровцы скорее всего их просто убьют(.
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25.03.2022 13:55 Ответить
Наче це щось погане 😂
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25.03.2022 14:33 Ответить
ну может до старости доживут,если раньше не сопьются
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25.03.2022 13:56 Ответить
Интересно, кто пересчитывал -70?
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25.03.2022 14:43 Ответить
Бунтувати треба було ще коли вони були максимум в Криму. В Криму вати було багато, яка сама хотіла "русскій мір", мелітопольці взагалі не хотіли ніякої раші в своєму місті. Так що "поздно пить боржоми".
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25.03.2022 15:09 Ответить
Перестріляти тих командирів тай піти з міста не пробували? Дебіли, ні на що розуму не вистачає, бунт то бунт, а не хня якась
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25.03.2022 16:01 Ответить
теперь путь жгут роСС.технику и собирают показания , вещдоки для следствия!! это поможет выкупит их ничтожные жизни, остальных - найдем по всему миру!!!!
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25.03.2022 17:28 Ответить
 
 