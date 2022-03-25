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Жителям Чернигова и воинам, защищающим город, нужна помощь, - волонтер Юсупова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

чернігів

Волонтер Наталья Юсупова просит помочь жителям Чернигова и воинам, героически защищающим город от российских захватчиков.

Об этом она написала на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Люди, в Чернигове беда. Второй Мариуполь. Нет воды и тепла, фактически нет света. Десятки людей гибнут каждый день, их хоронят, где придется. Там живут мои друзья и их семьи, воины, защищающие Чернигов. Нужно помочь! Нет лекарств, просят обезболивающее и сердечные. Просят лекарства для раненых. Мы нашли, где закупить, какую-то часть передадут. Нужно собрать как можно больше!! Заказали квадрокоптер и планшеты. Еще нужны каски, броники, сигареты. Мы соберем и купим все, что заказали, и то, что сможем. Не спрашивайте, как передать. Мы нашли и мы обязательно передадим помощь. Тем уродам, кто мониторит посты волонтеров и сдает оккупантам, хочу сказать, что вы все сдохнете, как скот. Все! А груз мы обязательно передадим. Помогайте, кто чем может!" – написала Юсупова.

Смотрите также: "Мы находимся в зоне боевых действий": Мэр Чернигова Атрошенко показал последствия действий российских оккупантов. ВИДЕО

Реквизиты для помощи:

Кредитная карточка:

5375 4141 2341 4582 Монобанк

IBAN UA923220010000026204309700181

ИНН/ЕГРПОУ 2795405900

4441 1144 5680 8508 Монобанк

IBAN UA643220010000026209326376076

ІПН/ЄДРПОУ 2795405900

Назначение платежа - пополнение счета.

5437590090303159 Райфайзен банк UA743229040000000002620836342

Пайпал [email protected]
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Топ комментарии
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25.03.2022 13:37
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25.03.2022 13:41
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25.03.2022 13:41 Ответить
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25.03.2022 13:42 Ответить
+7k uah
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25.03.2022 13:54 Ответить
Намагався переказати на першу картку через Приват24. Отримав таку помилку:

Згідно з правилами платіжних систем, загальна сума операцій, на яку можна поповнити одну картку на тиждень не може перевищувати $10 000. На жаль, ми не можемо провести цей переказ, так як операція здійснюється через платіжну систему.

Що це сране обмеження?
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25.03.2022 14:04 Ответить
На другу картку спочатку провело, а за кілька секунд пройшла операція скасування платежу.
Таке враження, що у Приваті або Монобанку засіли вороги, що ускладнюють волонтерам можливості залучати кошти.
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25.03.2022 14:14 Ответить
Вдалося провести платіж лише на картку Райффайзен.....
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25.03.2022 14:21 Ответить
Не можу оплатити, так як вказано, що карта приймає до 10 тис доларів і ніби ліміт перевиконано
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25.03.2022 14:24 Ответить
Так а де мільярдна допомога, що надається державі Україна міжнародними партнерами?

Хто сидить на ції кучі бабла, шо волонтери побираються на ліки для оточених міст?
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25.03.2022 14:38 Ответить
Вже ж писали, що війна обходиться Україні в кілька мільярдів доларів на день.
Допомога Заходу покриває кілька днів, все інше - держбюджет та волонтери.
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25.03.2022 15:30 Ответить
Для тех, кто не понимает как это работает...
Чернигов достаточно крупный населенный пункт, его защищает тысячи людей в десятках подразделений. У всех этих подразделений есть потребности, закрыть их ВСЕ невозможно никому и никогда. Что-то подвезли, чего-то не хватает и т.п. и т.д. Тем более в условиях когда воюет и ВСУ, и погранцы, и МВД, и Терроборона, и добровольцы и т.п. и т.д.
Поэтому волонтерам ВСЕГДА будет что везти и куда везти.
Так, что отставить ЗРАДУ и помогаем деньгами.
Но да, с карточками сейчас засада...
На пайпал пробуйте.
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25.03.2022 16:20 Ответить
Волонтери в моєму місті власноруч та за власни кошти обладнали захищений шпиталь і забезпечують його персоналом, ліками та розхідниками. Волонтери в моєму місті власноруч та з власних продуктів щодня готують гарячу їжу для захисників міста, безпорадних людей похилого віку і на своїх авто розвозять її по блокпостах та пунктах видачі. Так, ми не відмовляємось від будь-якої допомоги, але ніколи не клянчимо гроші "на закупівлю", як це вже роками робить "волонтер Юсупова(ТМ). Вибачте, але ще пару років тому я втратив до неї довіру.
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25.03.2022 17:05 Ответить
 
 