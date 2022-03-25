Жителям Чернигова и воинам, защищающим город, нужна помощь, - волонтер Юсупова
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Волонтер Наталья Юсупова просит помочь жителям Чернигова и воинам, героически защищающим город от российских захватчиков.
Об этом она написала на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Люди, в Чернигове беда. Второй Мариуполь. Нет воды и тепла, фактически нет света. Десятки людей гибнут каждый день, их хоронят, где придется. Там живут мои друзья и их семьи, воины, защищающие Чернигов. Нужно помочь! Нет лекарств, просят обезболивающее и сердечные. Просят лекарства для раненых. Мы нашли, где закупить, какую-то часть передадут. Нужно собрать как можно больше!! Заказали квадрокоптер и планшеты. Еще нужны каски, броники, сигареты. Мы соберем и купим все, что заказали, и то, что сможем. Не спрашивайте, как передать. Мы нашли и мы обязательно передадим помощь. Тем уродам, кто мониторит посты волонтеров и сдает оккупантам, хочу сказать, что вы все сдохнете, как скот. Все! А груз мы обязательно передадим. Помогайте, кто чем может!" – написала Юсупова.
Реквизиты для помощи:
Кредитная карточка:
5375 4141 2341 4582 Монобанк
IBAN UA923220010000026204309700181
ИНН/ЕГРПОУ 2795405900
4441 1144 5680 8508 Монобанк
IBAN UA643220010000026209326376076
ІПН/ЄДРПОУ 2795405900
Назначение платежа - пополнение счета.
5437590090303159 Райфайзен банк UA743229040000000002620836342
Пайпал [email protected]
Пожалуйста, подождите...
Згідно з правилами платіжних систем, загальна сума операцій, на яку можна поповнити одну картку на тиждень не може перевищувати $10 000. На жаль, ми не можемо провести цей переказ, так як операція здійснюється через платіжну систему.
Що це сране обмеження?
Таке враження, що у Приваті або Монобанку засіли вороги, що ускладнюють волонтерам можливості залучати кошти.
Хто сидить на ції кучі бабла, шо волонтери побираються на ліки для оточених міст?
Допомога Заходу покриває кілька днів, все інше - держбюджет та волонтери.
Чернигов достаточно крупный населенный пункт, его защищает тысячи людей в десятках подразделений. У всех этих подразделений есть потребности, закрыть их ВСЕ невозможно никому и никогда. Что-то подвезли, чего-то не хватает и т.п. и т.д. Тем более в условиях когда воюет и ВСУ, и погранцы, и МВД, и Терроборона, и добровольцы и т.п. и т.д.
Поэтому волонтерам ВСЕГДА будет что везти и куда везти.
Так, что отставить ЗРАДУ и помогаем деньгами.
Но да, с карточками сейчас засада...
На пайпал пробуйте.