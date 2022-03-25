Жителям Чернигова и воинам, защищающим город, нужна помощь, - волонтер Юсупова

Волонтер Наталья Юсупова просит помочь жителям Чернигова и воинам, героически защищающим город от российских захватчиков.

Об этом она написала на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Люди, в Чернигове беда. Второй Мариуполь. Нет воды и тепла, фактически нет света. Десятки людей гибнут каждый день, их хоронят, где придется. Там живут мои друзья и их семьи, воины, защищающие Чернигов. Нужно помочь! Нет лекарств, просят обезболивающее и сердечные. Просят лекарства для раненых. Мы нашли, где закупить, какую-то часть передадут. Нужно собрать как можно больше!! Заказали квадрокоптер и планшеты. Еще нужны каски, броники, сигареты. Мы соберем и купим все, что заказали, и то, что сможем. Не спрашивайте, как передать. Мы нашли и мы обязательно передадим помощь. Тем уродам, кто мониторит посты волонтеров и сдает оккупантам, хочу сказать, что вы все сдохнете, как скот. Все! А груз мы обязательно передадим. Помогайте, кто чем может!" – написала Юсупова.

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Реквизиты для помощи:

Кредитная карточка:

5375 4141 2341 4582 Монобанк

IBAN UA923220010000026204309700181

ИНН/ЕГРПОУ 2795405900

4441 1144 5680 8508 Монобанк

IBAN UA643220010000026209326376076

ІПН/ЄДРПОУ 2795405900

Назначение платежа - пополнение счета.

5437590090303159 Райфайзен банк UA743229040000000002620836342

Пайпал [email protected]