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Мешканцям Чернігова та воїнам, що захищають місто, потрібна допомога, - волонтер Юсупова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чернігів

Волонтер Наталя Юсупова просить допомогти мешканцям Чернігова та воїнам, які героїчно захищають місто від російських загарбників.

Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Люди, у Чернігові біда. Другий Маріуполь. Немає води та тепла, фактично немає світла. Десятки людей гинуть щодня, їх ховають, де доведеться. Там живуть мої друзі та їхні сім'ї, воїни, які захищають Чернігів. Потрібно допомогти! Немає ліків, просять знеболювальне та серцеві. Просять ліки для поранених. Ми знайшли де закупити, якусь частину передадуть. Потрібно зібрати якнайбільше!! Замовили квадрокоптер та планшети. Ще потрібні каски, броники, цигарки. Ми зберемо і купимо, все, що замовили і все, що зможемо. Не питайте, як передати. Ми знайшли і ми обов'язково передамо допомогу. Тим виродкам хтось моніторить пости волонтерів і здає окупантам хочу сказати, що Ви всі здохнете як худоба. Усе! А вантаж ми обов'язково передамо. Допомагайте, хто чим може!", - написала Юсупова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ми знаходимось в зоні бойових дій": Мер Чернігова Атрошенко показав наслідки дій російських окупантів. ВIДЕО

Реквізити для допомоги:

Кредитна карта:

5168 7427 2451 8760 ПриватБанк Юлдашева Віолетта

Пайпал [email protected]
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Топ коментарі
+6
+2000
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25.03.2022 13:37
+5
+50 євро
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25.03.2022 13:42
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25.03.2022 13:41
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25.03.2022 13:37 Відповісти
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25.03.2022 13:41 Відповісти
+50 євро
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25.03.2022 13:42 Відповісти
+7k uah
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25.03.2022 13:54 Відповісти
Намагався переказати на першу картку через Приват24. Отримав таку помилку:

Згідно з правилами платіжних систем, загальна сума операцій, на яку можна поповнити одну картку на тиждень не може перевищувати $10 000. На жаль, ми не можемо провести цей переказ, так як операція здійснюється через платіжну систему.

Що це сране обмеження?
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25.03.2022 14:04 Відповісти
На другу картку спочатку провело, а за кілька секунд пройшла операція скасування платежу.
Таке враження, що у Приваті або Монобанку засіли вороги, що ускладнюють волонтерам можливості залучати кошти.
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25.03.2022 14:14 Відповісти
Вдалося провести платіж лише на картку Райффайзен.....
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25.03.2022 14:21 Відповісти
Не можу оплатити, так як вказано, що карта приймає до 10 тис доларів і ніби ліміт перевиконано
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25.03.2022 14:24 Відповісти
Так а де мільярдна допомога, що надається державі Україна міжнародними партнерами?

Хто сидить на ції кучі бабла, шо волонтери побираються на ліки для оточених міст?
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25.03.2022 14:38 Відповісти
Вже ж писали, що війна обходиться Україні в кілька мільярдів доларів на день.
Допомога Заходу покриває кілька днів, все інше - держбюджет та волонтери.
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25.03.2022 15:30 Відповісти
Для тех, кто не понимает как это работает...
Чернигов достаточно крупный населенный пункт, его защищает тысячи людей в десятках подразделений. У всех этих подразделений есть потребности, закрыть их ВСЕ невозможно никому и никогда. Что-то подвезли, чего-то не хватает и т.п. и т.д. Тем более в условиях когда воюет и ВСУ, и погранцы, и МВД, и Терроборона, и добровольцы и т.п. и т.д.
Поэтому волонтерам ВСЕГДА будет что везти и куда везти.
Так, что отставить ЗРАДУ и помогаем деньгами.
Но да, с карточками сейчас засада...
На пайпал пробуйте.
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25.03.2022 16:20 Відповісти
Волонтери в моєму місті власноруч та за власни кошти обладнали захищений шпиталь і забезпечують його персоналом, ліками та розхідниками. Волонтери в моєму місті власноруч та з власних продуктів щодня готують гарячу їжу для захисників міста, безпорадних людей похилого віку і на своїх авто розвозять її по блокпостах та пунктах видачі. Так, ми не відмовляємось від будь-якої допомоги, але ніколи не клянчимо гроші "на закупівлю", як це вже роками робить "волонтер Юсупова(ТМ). Вибачте, але ще пару років тому я втратив до неї довіру.
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25.03.2022 17:05 Відповісти
 
 