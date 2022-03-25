Мешканцям Чернігова та воїнам, що захищають місто, потрібна допомога, - волонтер Юсупова
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Волонтер Наталя Юсупова просить допомогти мешканцям Чернігова та воїнам, які героїчно захищають місто від російських загарбників.
Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Люди, у Чернігові біда. Другий Маріуполь. Немає води та тепла, фактично немає світла. Десятки людей гинуть щодня, їх ховають, де доведеться. Там живуть мої друзі та їхні сім'ї, воїни, які захищають Чернігів. Потрібно допомогти! Немає ліків, просять знеболювальне та серцеві. Просять ліки для поранених. Ми знайшли де закупити, якусь частину передадуть. Потрібно зібрати якнайбільше!! Замовили квадрокоптер та планшети. Ще потрібні каски, броники, цигарки. Ми зберемо і купимо, все, що замовили і все, що зможемо. Не питайте, як передати. Ми знайшли і ми обов'язково передамо допомогу. Тим виродкам хтось моніторить пости волонтерів і здає окупантам хочу сказати, що Ви всі здохнете як худоба. Усе! А вантаж ми обов'язково передамо. Допомагайте, хто чим може!", - написала Юсупова.
Реквізити для допомоги:
Кредитна карта:
5168 7427 2451 8760 ПриватБанк Юлдашева Віолетта
Пайпал [email protected]
Будь ласка, зачекайте...
Згідно з правилами платіжних систем, загальна сума операцій, на яку можна поповнити одну картку на тиждень не може перевищувати $10 000. На жаль, ми не можемо провести цей переказ, так як операція здійснюється через платіжну систему.
Що це сране обмеження?
Таке враження, що у Приваті або Монобанку засіли вороги, що ускладнюють волонтерам можливості залучати кошти.
Хто сидить на ції кучі бабла, шо волонтери побираються на ліки для оточених міст?
Допомога Заходу покриває кілька днів, все інше - держбюджет та волонтери.
Чернигов достаточно крупный населенный пункт, его защищает тысячи людей в десятках подразделений. У всех этих подразделений есть потребности, закрыть их ВСЕ невозможно никому и никогда. Что-то подвезли, чего-то не хватает и т.п. и т.д. Тем более в условиях когда воюет и ВСУ, и погранцы, и МВД, и Терроборона, и добровольцы и т.п. и т.д.
Поэтому волонтерам ВСЕГДА будет что везти и куда везти.
Так, что отставить ЗРАДУ и помогаем деньгами.
Но да, с карточками сейчас засада...
На пайпал пробуйте.