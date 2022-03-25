Лукашенко: Беларусь вступит в войну только если против нее начнется агрессия

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, утверждает, что его страна не вступит в войну по собственной инициативе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на белорусское государственное агентство "БЕЛТА".

"Нас в войну можно втянуть одним способом: если против нас начнется агрессия, если против нас начнут воевать", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что когда читает о возможной войне Беларуси с Украиной, вызывает военных.

"Докладывайте, что происходит на северо-западе, что на западе? Все ли мы видим? Мобилизировали ли мы все? Разведка как работает?" - передал он свои разговоры с военными.

Лукашенко добавил, что он "тысячу двадцать раз говорил о том, что у него нет планов воевать в Украине".

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По его словам, белорусы "генетически не приемлют войну", но сейчас идет "информационная война", и на нее нужно "хорошо отвечать", "реагировать спокойно, но не оправдываться".

Лукашенко также утверждает, что белорусская оппозиция сейчас формирует добровольческие отряды для войны в Украине.