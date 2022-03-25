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Лукашенко: Беларусь вступит в войну только если против нее начнется агрессия

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

лукашенко,путін

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, утверждает, что его страна не вступит в войну по собственной инициативе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на белорусское государственное агентство "БЕЛТА".

"Нас в войну можно втянуть одним способом: если против нас начнется агрессия, если против нас начнут воевать", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что когда читает о возможной войне Беларуси с Украиной, вызывает военных.

"Докладывайте, что происходит на северо-западе, что на западе? Все ли мы видим? Мобилизировали ли мы все? Разведка как работает?" - передал он свои разговоры с военными.

Лукашенко добавил, что он "тысячу двадцать раз говорил о том, что у него нет планов воевать в Украине".

Смотрите также: "Блестящее! Блестящее сказано!", - белорусский пропагандист Азаренок о цитате нациста Геббельса. ВИДЕО

По его словам, белорусы "генетически не приемлют войну", но сейчас идет "информационная война", и на нее нужно "хорошо отвечать", "реагировать спокойно, но не оправдываться".

Лукашенко также утверждает, что белорусская оппозиция сейчас формирует добровольческие отряды для войны в Украине.
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Топ комментарии
+30
Тут справа навіть не в бажанні, а в наявних можливостях. Дуже проблемно відправити білоруську армію воювати в Україну. Все це може закінчитись походом на Мінськ і крахом режиму.
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25.03.2022 14:36
+22
торгується, ска, хоче вигідно здатися - але не вибрало ще, кому
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25.03.2022 14:34
+18
Очевидно, что НАТО выродилась и не может выполнять свои военные функции так, как это было задумано изначально. Ведь ни для кого не секрет, что война в Украине, а значит и Европе, возникла по одной-единственной причине. Ведущие европейские страны, члены НАТО, выкормили и вооружили агрессора так, чтобы тот стал реальной угрозой для европейской безопасности. И что мы слышим прямо сейчас? Организация не может предпринимать решительных действий, поскольку есть опасения перерастания войны в ядерную.
Нам неизвестно, кто является автором именно такой формулировки, но его надо гнать из этого мероприятия мокрыми тряпками. И дело тут даже не в том, что НАТО не хочет участвовать в войне на нашей территории. В общем, этого и не нужно. Спасибо за то, что нам дают оружие, которое эффективно уничтожает противника и дальше мы сами все сделаем. Так что дело не в этом, а в принципе.
Просто возьмем этот аргумент и рассмотрим его без эмоций. Если кто-то говорит о перерастания войны в ядерную, он должен честно ответить себе на простой вопрос, какова вероятность того, что завтра прутин проснется не в духе и не прикажет разбомбить Польшу? Не потому, что войска НАТО зашли в Украину, а потому, что ему так хочется. Если честно ответить себе на этот вопрос, то окажется, что вход войск стран НАТО в Украину имеет примерно такой же шанс перерастания в обмен ядерными ударами, как и плохое настроение прутина.
Другой и более важный аспект именно такой формулировки заключается вот в чем. На протяжении последних десяти дней из москвы и минска звучит все более жесткая риторика в адрес Литвы и Польши. Уже звучат предложения о том, что раз в Украине не получается сделать то, что хотелось, поскольку там оказалась очень боеспособная армия, то нужно двигать туда, где ожидается минимальное сопротивление, а это Литва - в первую очередь. Оно и понятно, ведь сама географическая карта говорит о том, что перешеек в 100 с небольшим километров между беларусью и калининградским анклавом, можно попробовать осуществить за один бросок.
В ходе встречных ударов обеим группировкам нужно пройти всего по 50+ километров навстречу друг другу. Очевидно, что в кремле этот план выглядит уже куда как более реалистично, чем то, что они получили в Украине. Ну а раз так, то прицепом можно пройтись хотя бы по востоку Польши. Причем, эти разговоры никогда не бывают на ровном месте и можно не сомневаться в том, что соответствующие оперативные планы уже давно составлены и только то, что в Украине были сожжены ударные силы российской армии вносят в эти планы свои коррективы. Тем не менее, ситуация, когда прутину необходима «маленькая и победоносная» может подтолкнуть на такой ход событий. И говорящие головы, в том числе - лукашенко, озвучивают не личную импровизацию, а прощупывают реакцию на вполне реальные планы. Достаточно вспомнить риторику этих пациентов перед 24 февраля, чтобы понять серьезность этой риторики.
И вот когда мы учитываем все эти факторы и понимаем, что такое развитие событий вполне реально, просто представим, что россияне и их белорусские союзники таки вваливаются в Литву и/или Польшу, что дальше? Да, формально вступает в действие статья 5 Устава НАТО и все страны участницы, обязаны вступить в войну, но… А как же тогда ядерная война? Ведь в таком случае получается та же картина, только яйца в профиль. Причем, ситуация уже стоит на этом пороге и вот высокопоставленные деятели сигнализируют москве, что они боятся… и далее по тексту. Это ничто иное, как поощрение дальнейшей агрессии. И делается это потому, что в НАТО нет единства по поводу степени твердости ответа НАТО на то, что уже происходит сейчас.
То есть, можно не сомневаться в том, что это самое положение об автоматическом запуске механизма коллективной безопасности формально будет запущено, но одно дело его запустить бюрократически и совсем другое - начать действовать именно военными силами. А тут возникнут вопросы и провисания тех самых стран, которые еще недавно поднимали вопрос о том, насколько реально отстоять Балтию в случае российской инвазии. Причем, тут можно даже не сомневаться в том, какое прикрытие выберет москва.
Тот же лавров выступит с предупреждением о том, что роZZия восстанавливает историческую справедливость и что любой, кто вмешается в ход военной операции, получит ракетно-ядерный удар. И какой будет реакция Берлина, например? Что скажут в Риме или Будапеште? То есть, в данном примере, лавров сделает упор именно на том, что артикулируют сегодня лидеры ряда стран НАТО, ему даже выдумывать ничего не нужно, поскольку точку страха они уже сами жирно очертили. И еще раз, это при том, что прутину ничего не мешает начать ядерную войну просто так, из природной паскудности.
Очевидно, что эти штаны (НАТО) уже давно не соответствуют нынешней ситуации, поскольку организация ровно 15 лет игнорировала угрозу, реальность которой была очевидной уже давно, а теперь она стала бесспорной. Поэтому для того, чтобы иметь бутафорский символ, организацию можно оставить, но для выполнения действительно решительных задач, нужен либо другой внутренний механизм, либо другая, формальная надстройка, поскольку на сегодня, реально отстаивать ценности демократии и западного мира способна только Украина, и теперь уже ни у кого не вызывает сомнений в том, что ВСУ являются самой мощной, боеспособной и профессиональной армией Европы и уж точно она уже не 25-я армия мира, а находится в середине первой десятки мощнейших армий мира.
Логика подсказывает, что силовой каркас безопасности Европы должен строиться из элементов, которые способны нести нагрузку, а значит, вопрос должен стоять не о приеме Украины в НАТО, а присоединении НАТО к военной мощи Украины. Причем, самые «умные» страны Альянса могут идти вслед за руZZким военным кораблем. Время игры «в смычка» давно осталось позади, а генерация сигналов слабости только подрывает систему европейской, да и мировой безопасности в целом. В общем, пора выбросить старые штаны и брать на вооружение лозунг: «Буль сильным! Будь как Украина!». Кстати, это касается всех перечисленных выше организаций, поскольку оно либо должно работать, как было задумано, либо идти за руZZким военным кораблем. Пора перестать жить в параллельной реальности, она уже кончилась.
Конечно, это - не ультимативное мнение, поскольку мы понимаем, что очень большая часть работы проводится в тени и вся эта риторика является прикрытием более глубокого и мощного плана, и мы очень надеемся на то, что у дедушки Джо перед глазами имеется таймер, глядя на который он просто не суетится, поскольку знает, в какой момент на нем выстроится строчка из нулей и халабуда под названием роZZия начнет складываться самостоятельно и под своим весом, но тем не менее.
Слабость международных структур и как минимум - их полное несоответствие тому, каким стал нынешний мир - очевидно. Все эти ООН, красные кресты, ВОЗ, МАГАТЭ и прочие ОБСЕ требуют либо глубокого реформирования, либо полного роспуска и создания чего-то нового, с учетом тех ошибок, которые просто убили смысл их существования. В общем, мы бы не трогали эту тему, если бы не отсутствие жесточайшей реакции на покатушки главы красного креста в москву. Это уже за гранью позора и здравого смысла.
anti-colorados 25 Березня, 2022
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25.03.2022 14:35
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Організувати casus belli (такий собі білоруський Гляйвіц) - це для бацька і для **** дуже легко. Було б бажання. Сподіваюсь, що у бацька такого бажання немає, тому поки що відхараскується.
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25.03.2022 14:32 Ответить
Тут справа навіть не в бажанні, а в наявних можливостях. Дуже проблемно відправити білоруську армію воювати в Україну. Все це може закінчитись походом на Мінськ і крахом режиму.
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25.03.2022 14:36 Ответить
Та йому ***** Гляйвіц організує. Уже хотіли на кордоні. Але там по мєлочі було. Думаю, рано чи пізно довбонуть по якомусь городку, щоб жертви були. Це руський рейх і там нема обмежень ні на що.
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25.03.2022 15:58 Ответить
Лукашенков...
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25.03.2022 14:33 Ответить
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25.03.2022 14:42 Ответить
Вусата картоплина продовжує мутить воду
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25.03.2022 14:33 Ответить
торгується, ска, хоче вигідно здатися - але не вибрало ще, кому
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25.03.2022 14:34 Ответить
Білорусь уже вступила, те щє пособників рашистів щє не ховають, то не багато що змінює
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25.03.2022 14:35 Ответить
Очевидно, что НАТО выродилась и не может выполнять свои военные функции так, как это было задумано изначально. Ведь ни для кого не секрет, что война в Украине, а значит и Европе, возникла по одной-единственной причине. Ведущие европейские страны, члены НАТО, выкормили и вооружили агрессора так, чтобы тот стал реальной угрозой для европейской безопасности. И что мы слышим прямо сейчас? Организация не может предпринимать решительных действий, поскольку есть опасения перерастания войны в ядерную.
Нам неизвестно, кто является автором именно такой формулировки, но его надо гнать из этого мероприятия мокрыми тряпками. И дело тут даже не в том, что НАТО не хочет участвовать в войне на нашей территории. В общем, этого и не нужно. Спасибо за то, что нам дают оружие, которое эффективно уничтожает противника и дальше мы сами все сделаем. Так что дело не в этом, а в принципе.
Просто возьмем этот аргумент и рассмотрим его без эмоций. Если кто-то говорит о перерастания войны в ядерную, он должен честно ответить себе на простой вопрос, какова вероятность того, что завтра прутин проснется не в духе и не прикажет разбомбить Польшу? Не потому, что войска НАТО зашли в Украину, а потому, что ему так хочется. Если честно ответить себе на этот вопрос, то окажется, что вход войск стран НАТО в Украину имеет примерно такой же шанс перерастания в обмен ядерными ударами, как и плохое настроение прутина.
Другой и более важный аспект именно такой формулировки заключается вот в чем. На протяжении последних десяти дней из москвы и минска звучит все более жесткая риторика в адрес Литвы и Польши. Уже звучат предложения о том, что раз в Украине не получается сделать то, что хотелось, поскольку там оказалась очень боеспособная армия, то нужно двигать туда, где ожидается минимальное сопротивление, а это Литва - в первую очередь. Оно и понятно, ведь сама географическая карта говорит о том, что перешеек в 100 с небольшим километров между беларусью и калининградским анклавом, можно попробовать осуществить за один бросок.
В ходе встречных ударов обеим группировкам нужно пройти всего по 50+ километров навстречу друг другу. Очевидно, что в кремле этот план выглядит уже куда как более реалистично, чем то, что они получили в Украине. Ну а раз так, то прицепом можно пройтись хотя бы по востоку Польши. Причем, эти разговоры никогда не бывают на ровном месте и можно не сомневаться в том, что соответствующие оперативные планы уже давно составлены и только то, что в Украине были сожжены ударные силы российской армии вносят в эти планы свои коррективы. Тем не менее, ситуация, когда прутину необходима «маленькая и победоносная» может подтолкнуть на такой ход событий. И говорящие головы, в том числе - лукашенко, озвучивают не личную импровизацию, а прощупывают реакцию на вполне реальные планы. Достаточно вспомнить риторику этих пациентов перед 24 февраля, чтобы понять серьезность этой риторики.
И вот когда мы учитываем все эти факторы и понимаем, что такое развитие событий вполне реально, просто представим, что россияне и их белорусские союзники таки вваливаются в Литву и/или Польшу, что дальше? Да, формально вступает в действие статья 5 Устава НАТО и все страны участницы, обязаны вступить в войну, но… А как же тогда ядерная война? Ведь в таком случае получается та же картина, только яйца в профиль. Причем, ситуация уже стоит на этом пороге и вот высокопоставленные деятели сигнализируют москве, что они боятся… и далее по тексту. Это ничто иное, как поощрение дальнейшей агрессии. И делается это потому, что в НАТО нет единства по поводу степени твердости ответа НАТО на то, что уже происходит сейчас.
То есть, можно не сомневаться в том, что это самое положение об автоматическом запуске механизма коллективной безопасности формально будет запущено, но одно дело его запустить бюрократически и совсем другое - начать действовать именно военными силами. А тут возникнут вопросы и провисания тех самых стран, которые еще недавно поднимали вопрос о том, насколько реально отстоять Балтию в случае российской инвазии. Причем, тут можно даже не сомневаться в том, какое прикрытие выберет москва.
Тот же лавров выступит с предупреждением о том, что роZZия восстанавливает историческую справедливость и что любой, кто вмешается в ход военной операции, получит ракетно-ядерный удар. И какой будет реакция Берлина, например? Что скажут в Риме или Будапеште? То есть, в данном примере, лавров сделает упор именно на том, что артикулируют сегодня лидеры ряда стран НАТО, ему даже выдумывать ничего не нужно, поскольку точку страха они уже сами жирно очертили. И еще раз, это при том, что прутину ничего не мешает начать ядерную войну просто так, из природной паскудности.
Очевидно, что эти штаны (НАТО) уже давно не соответствуют нынешней ситуации, поскольку организация ровно 15 лет игнорировала угрозу, реальность которой была очевидной уже давно, а теперь она стала бесспорной. Поэтому для того, чтобы иметь бутафорский символ, организацию можно оставить, но для выполнения действительно решительных задач, нужен либо другой внутренний механизм, либо другая, формальная надстройка, поскольку на сегодня, реально отстаивать ценности демократии и западного мира способна только Украина, и теперь уже ни у кого не вызывает сомнений в том, что ВСУ являются самой мощной, боеспособной и профессиональной армией Европы и уж точно она уже не 25-я армия мира, а находится в середине первой десятки мощнейших армий мира.
Логика подсказывает, что силовой каркас безопасности Европы должен строиться из элементов, которые способны нести нагрузку, а значит, вопрос должен стоять не о приеме Украины в НАТО, а присоединении НАТО к военной мощи Украины. Причем, самые «умные» страны Альянса могут идти вслед за руZZким военным кораблем. Время игры «в смычка» давно осталось позади, а генерация сигналов слабости только подрывает систему европейской, да и мировой безопасности в целом. В общем, пора выбросить старые штаны и брать на вооружение лозунг: «Буль сильным! Будь как Украина!». Кстати, это касается всех перечисленных выше организаций, поскольку оно либо должно работать, как было задумано, либо идти за руZZким военным кораблем. Пора перестать жить в параллельной реальности, она уже кончилась.
Конечно, это - не ультимативное мнение, поскольку мы понимаем, что очень большая часть работы проводится в тени и вся эта риторика является прикрытием более глубокого и мощного плана, и мы очень надеемся на то, что у дедушки Джо перед глазами имеется таймер, глядя на который он просто не суетится, поскольку знает, в какой момент на нем выстроится строчка из нулей и халабуда под названием роZZия начнет складываться самостоятельно и под своим весом, но тем не менее.
Слабость международных структур и как минимум - их полное несоответствие тому, каким стал нынешний мир - очевидно. Все эти ООН, красные кресты, ВОЗ, МАГАТЭ и прочие ОБСЕ требуют либо глубокого реформирования, либо полного роспуска и создания чего-то нового, с учетом тех ошибок, которые просто убили смысл их существования. В общем, мы бы не трогали эту тему, если бы не отсутствие жесточайшей реакции на покатушки главы красного креста в москву. Это уже за гранью позора и здравого смысла.
anti-colorados 25 Березня, 2022
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25.03.2022 14:35 Ответить
да ***** ти кому всрався Бульбафюрер
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25.03.2022 14:35 Ответить
Лукашенко, как тип хитрозадый ждёт когда можно будет ***** всунуть нож под лопатку а такой час приближается неотвратимо ...
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25.03.2022 14:37 Ответить
драник дырявый, неужели он не понимает что если он и наскребет пару боеспособных мотивированых бтг, в секунду как они перейдут границу их превратят в фарш, а кацапские сольдатен его устранят, и Беларусь перестанет существовать, даже в таком виде как сейчас, просто будет западным округом ***********
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25.03.2022 14:37 Ответить
Как раз это он и понимает. А что он говорит, то это риторика расчитанная на уши путлера.
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25.03.2022 16:04 Ответить
Яка війна старий? то ж спецоперація, ти що ***** не поважаешь , А взагалі смішно чути цей ще більш сцикливий і як його тільки народ не виніс
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25.03.2022 14:37 Ответить
выживший с ума колхозник суд над тобою мразь будет при любых раскладах
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25.03.2022 14:37 Ответить
Роздовбаєм маскавітських бомжів і почнемо
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25.03.2022 14:38 Ответить
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25.03.2022 14:38 Ответить
єто будет твоим концом!..придурок....
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25.03.2022 14:38 Ответить
Висельник кудахчет.
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25.03.2022 14:39 Ответить
... лише якщо проти неї почнеться агресія
Ну вот кажется бульбофюрер уже открыто сказал, что впишется в войну. Сегодня вечером (или завтра) уйло влупит по белорусской территории с Украины. Влупит хорошо, с кучей жертв. И придется Луке или обвинить уйла в провокации (чего он не сделает) или вписаться в войну, как обещал. Ну не сможет плешивый пройти мимо такого подарка.
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25.03.2022 14:39 Ответить
Перетрахался с девственницами? При нем держат целый гарем.
Нет ничего невозможного для старого коммуниZта
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25.03.2022 14:40 Ответить
Пф-ф-ф, любая кацапская артиллерийская установка в Киевской области развернётся и ****** в сторону белоруссии. Они это планировали ещё в первую неделю, но среди белорусских военных были те, кому эта война не всралась, потому бульбашенко сначала убедится, что его "армия" готова воевать против нас, и сразу после этого кацапы совершат провокацию, о которой всевозможные разведки уже давно прознали и всем рассказали.

белоруссии мешает послать сюда своих оккупантов только сопротивление отдельных армейцев.
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25.03.2022 14:42 Ответить
Когда таракан и хло подавили восстание в Казахстане, то он визжал про Киев за три дня и Ламанш за 2 недели. Куда же делось твое геройство, таракан?! Куда делись смелые азверенки "Хрюске идут!!!"?!
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25.03.2022 14:43 Ответить
Лукашеску готовся. Ад начал игру 10 негритят.
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25.03.2022 14:43 Ответить
Сейчас москалики как ***** от имени Украины.
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25.03.2022 14:44 Ответить
1. Верить Бульбафюреру - себя не уважать
2. Бульбофюрер УЖЕ вступил в войну 24.02.22
3. Бульбофюрер сделает ровно то, что скажет Путлер. (просто у Путлера пока ещё не пригорело окончательно)
4. Все эти "миролюбывые" заявления Бульбафюрера ни от чего не спасут.
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25.03.2022 14:45 Ответить
Білорусь вже вступила у війну, коли надала власну територію москалю для нападу на Україну....
Нехай це КАРТОПЛЯНЕ ШИЗО читає міжнародні конвенції про початок та ведення війни....
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25.03.2022 14:46 Ответить
брехло таке ж як і *****
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25.03.2022 14:48 Ответить
Чого тепер варта дружба з країною яку ми називаємо "*********"? Санкції та поразка в Україні позбавлять кацапів позитивних перспектив в майбутньому. Більш того кожний їх наступний день буде гіршим за попередній. І це на роки. Звідси виходить що дружба з мілітаризованими ідіотами перетворюється на важкий тягар який може потягти на дно разом з собою. Україна вже показала білорусам шлях яким їм доведеться пройти якщо вони хочуть жити в нормальній країни нормальним життям. Цей шлях лише один - "Геть від Москви!".
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25.03.2022 14:48 Ответить
лукашенко союзник хла бункерного ...!!!
полицаев московских фашистов - не забудем - не простим!
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25.03.2022 14:50 Ответить
У булюбофюрера руки вже в крові українців !!! З території Білорусі вилітають російські літаки, які ******** Україну !!! З території Білорусі летять ракети, які руйнують Українські міста і вбивають мирне населення !!! З території Білорусі зайшли рашистські окупанти в Чорнобиль і ЧАЕС !!! Чернігів постійно обстрілюють з території Білорусі !!! Білорусь ще не вступила в Війну ??? !!!
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25.03.2022 14:53 Ответить
Шоб ты не воняло - body count бульбиков будет
В лучшем случае начнут с тебя
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25.03.2022 14:54 Ответить
Для Лукашенко уже важно одно - вовремя и правильно сдаться в плен
https://www.youtube.com/watch?v=rWgXWRFNfkg
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25.03.2022 14:54 Ответить
Справа в тім що це падло розуміє що білораша вже фактично втратила суверенітет , а якщо він гакаже армії вторгнутись в Україну - то білораша перестане існвати і там буде тимчасова пдміністрація раши , от він хвіст і піджав бо сподівався що за 3 дні ***** підкорить Неньку , а тут такий поворот і вій при#уїв і тепер вичікує , але його час вже сплив і йому кранти при будь якому розкладі
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25.03.2022 14:57 Ответить
О показався значить із здоровям добре ще ,не так як Шойгу
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25.03.2022 14:57 Ответить
Ну, с нападением проблем не будет - русские быстро его организуют!
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25.03.2022 15:01 Ответить
Беларуссия в войну вступила 24.02 и от этого лукашенко не убежишь.
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25.03.2022 15:05 Ответить
Другими словами .беларусы.кацапы. готовьтесь умирать.Вначале Вас убьет ФСБ для провокации 1999 и сунувшись в Украину вас убьют Украинцы.вы просто игрушки для узурпаторов и тиранов.как в масквабаде. убили тысячи спящих репаедов взорвав дома и жд. станции в 1999. для второй. кровавой войны в Чечне.да там того манипуляционного. провокаторского дерьма. до утра и еще немного.Какой завод.село. какое сотрут приграничное с Украиной в Беларусии и в Параше?что то должно быть масштабное! ***** хочет всех втянуть в войну и всех угробить.
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25.03.2022 15:11 Ответить
Ага...типа Зеленский хочет захватить нищебродов белоРаши с их нефтью энд газом😂
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25.03.2022 15:20 Ответить
ни единому слову ********** подстилке верить нельзя
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25.03.2022 15:22 Ответить
Виправдовується ****, значить готується.
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25.03.2022 15:43 Ответить
Я вам карты покажу. Не мы начали войну. Если бы за 6 часов...
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25.03.2022 15:52 Ответить
Бульбофюрер більше боїться власного бунту у себе,ніж воювати
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25.03.2022 16:00 Ответить
У вам там чужа армія стоїть, про яку агресію воно там розказує
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25.03.2022 16:02 Ответить
Ой, да стрельни уже себе в голову, вводи войска, забирай их ошмётки и 3/14здуй скулить под лавку, гнидозник плешивый...
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25.03.2022 16:06 Ответить
Ну не ,вейшнорія, а рашисти вже окупували ,бульбостан, пора давати відсіч їм, якщо так свербить воювати.
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25.03.2022 16:17 Ответить
Чмо картопляне, а коли проти твоїх ідіотів агресія почнеться, ти тоже висновки будеш робити , брехливий condom...
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25.03.2022 16:18 Ответить
Ах ты бульбофюрер недоделаный, тварюка, с твоей территории взлетают ракеты и бомбят самолеты наши города, штопаный ..андон....курва недое..баная..подонок и мразь.
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25.03.2022 16:48 Ответить
Не *****, гнидыч, не вступит.
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25.03.2022 17:03 Ответить
мы всех выловим! и кто аэродромы обслуживал, кто ракеты помогал направлять и доставлять. всех!
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25.03.2022 17:11 Ответить
лукашило может ввязаться в войну в Украине, только когда ********* будет побеждать, что автоматом продлевает его тоталитарную власть в Беларуси и оно мечтает про это, но снятся ему в основном кошмары, что ********* рухнул.
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25.03.2022 19:16 Ответить
Против Беларуси война уже идет. Кацапские войска на ее территории.
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05.04.2022 13:46 Ответить
 
 