Лукашенко: Беларусь вступит в войну только если против нее начнется агрессия
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Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, утверждает, что его страна не вступит в войну по собственной инициативе.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на белорусское государственное агентство "БЕЛТА".
"Нас в войну можно втянуть одним способом: если против нас начнется агрессия, если против нас начнут воевать", - сказал Лукашенко.
Он добавил, что когда читает о возможной войне Беларуси с Украиной, вызывает военных.
"Докладывайте, что происходит на северо-западе, что на западе? Все ли мы видим? Мобилизировали ли мы все? Разведка как работает?" - передал он свои разговоры с военными.
Лукашенко добавил, что он "тысячу двадцать раз говорил о том, что у него нет планов воевать в Украине".
По его словам, белорусы "генетически не приемлют войну", но сейчас идет "информационная война", и на нее нужно "хорошо отвечать", "реагировать спокойно, но не оправдываться".
Лукашенко также утверждает, что белорусская оппозиция сейчас формирует добровольческие отряды для войны в Украине.
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Нам неизвестно, кто является автором именно такой формулировки, но его надо гнать из этого мероприятия мокрыми тряпками. И дело тут даже не в том, что НАТО не хочет участвовать в войне на нашей территории. В общем, этого и не нужно. Спасибо за то, что нам дают оружие, которое эффективно уничтожает противника и дальше мы сами все сделаем. Так что дело не в этом, а в принципе.
Просто возьмем этот аргумент и рассмотрим его без эмоций. Если кто-то говорит о перерастания войны в ядерную, он должен честно ответить себе на простой вопрос, какова вероятность того, что завтра прутин проснется не в духе и не прикажет разбомбить Польшу? Не потому, что войска НАТО зашли в Украину, а потому, что ему так хочется. Если честно ответить себе на этот вопрос, то окажется, что вход войск стран НАТО в Украину имеет примерно такой же шанс перерастания в обмен ядерными ударами, как и плохое настроение прутина.
Другой и более важный аспект именно такой формулировки заключается вот в чем. На протяжении последних десяти дней из москвы и минска звучит все более жесткая риторика в адрес Литвы и Польши. Уже звучат предложения о том, что раз в Украине не получается сделать то, что хотелось, поскольку там оказалась очень боеспособная армия, то нужно двигать туда, где ожидается минимальное сопротивление, а это Литва - в первую очередь. Оно и понятно, ведь сама географическая карта говорит о том, что перешеек в 100 с небольшим километров между беларусью и калининградским анклавом, можно попробовать осуществить за один бросок.
В ходе встречных ударов обеим группировкам нужно пройти всего по 50+ километров навстречу друг другу. Очевидно, что в кремле этот план выглядит уже куда как более реалистично, чем то, что они получили в Украине. Ну а раз так, то прицепом можно пройтись хотя бы по востоку Польши. Причем, эти разговоры никогда не бывают на ровном месте и можно не сомневаться в том, что соответствующие оперативные планы уже давно составлены и только то, что в Украине были сожжены ударные силы российской армии вносят в эти планы свои коррективы. Тем не менее, ситуация, когда прутину необходима «маленькая и победоносная» может подтолкнуть на такой ход событий. И говорящие головы, в том числе - лукашенко, озвучивают не личную импровизацию, а прощупывают реакцию на вполне реальные планы. Достаточно вспомнить риторику этих пациентов перед 24 февраля, чтобы понять серьезность этой риторики.
И вот когда мы учитываем все эти факторы и понимаем, что такое развитие событий вполне реально, просто представим, что россияне и их белорусские союзники таки вваливаются в Литву и/или Польшу, что дальше? Да, формально вступает в действие статья 5 Устава НАТО и все страны участницы, обязаны вступить в войну, но… А как же тогда ядерная война? Ведь в таком случае получается та же картина, только яйца в профиль. Причем, ситуация уже стоит на этом пороге и вот высокопоставленные деятели сигнализируют москве, что они боятся… и далее по тексту. Это ничто иное, как поощрение дальнейшей агрессии. И делается это потому, что в НАТО нет единства по поводу степени твердости ответа НАТО на то, что уже происходит сейчас.
То есть, можно не сомневаться в том, что это самое положение об автоматическом запуске механизма коллективной безопасности формально будет запущено, но одно дело его запустить бюрократически и совсем другое - начать действовать именно военными силами. А тут возникнут вопросы и провисания тех самых стран, которые еще недавно поднимали вопрос о том, насколько реально отстоять Балтию в случае российской инвазии. Причем, тут можно даже не сомневаться в том, какое прикрытие выберет москва.
Тот же лавров выступит с предупреждением о том, что роZZия восстанавливает историческую справедливость и что любой, кто вмешается в ход военной операции, получит ракетно-ядерный удар. И какой будет реакция Берлина, например? Что скажут в Риме или Будапеште? То есть, в данном примере, лавров сделает упор именно на том, что артикулируют сегодня лидеры ряда стран НАТО, ему даже выдумывать ничего не нужно, поскольку точку страха они уже сами жирно очертили. И еще раз, это при том, что прутину ничего не мешает начать ядерную войну просто так, из природной паскудности.
Очевидно, что эти штаны (НАТО) уже давно не соответствуют нынешней ситуации, поскольку организация ровно 15 лет игнорировала угрозу, реальность которой была очевидной уже давно, а теперь она стала бесспорной. Поэтому для того, чтобы иметь бутафорский символ, организацию можно оставить, но для выполнения действительно решительных задач, нужен либо другой внутренний механизм, либо другая, формальная надстройка, поскольку на сегодня, реально отстаивать ценности демократии и западного мира способна только Украина, и теперь уже ни у кого не вызывает сомнений в том, что ВСУ являются самой мощной, боеспособной и профессиональной армией Европы и уж точно она уже не 25-я армия мира, а находится в середине первой десятки мощнейших армий мира.
Логика подсказывает, что силовой каркас безопасности Европы должен строиться из элементов, которые способны нести нагрузку, а значит, вопрос должен стоять не о приеме Украины в НАТО, а присоединении НАТО к военной мощи Украины. Причем, самые «умные» страны Альянса могут идти вслед за руZZким военным кораблем. Время игры «в смычка» давно осталось позади, а генерация сигналов слабости только подрывает систему европейской, да и мировой безопасности в целом. В общем, пора выбросить старые штаны и брать на вооружение лозунг: «Буль сильным! Будь как Украина!». Кстати, это касается всех перечисленных выше организаций, поскольку оно либо должно работать, как было задумано, либо идти за руZZким военным кораблем. Пора перестать жить в параллельной реальности, она уже кончилась.
Конечно, это - не ультимативное мнение, поскольку мы понимаем, что очень большая часть работы проводится в тени и вся эта риторика является прикрытием более глубокого и мощного плана, и мы очень надеемся на то, что у дедушки Джо перед глазами имеется таймер, глядя на который он просто не суетится, поскольку знает, в какой момент на нем выстроится строчка из нулей и халабуда под названием роZZия начнет складываться самостоятельно и под своим весом, но тем не менее.
Слабость международных структур и как минимум - их полное несоответствие тому, каким стал нынешний мир - очевидно. Все эти ООН, красные кресты, ВОЗ, МАГАТЭ и прочие ОБСЕ требуют либо глубокого реформирования, либо полного роспуска и создания чего-то нового, с учетом тех ошибок, которые просто убили смысл их существования. В общем, мы бы не трогали эту тему, если бы не отсутствие жесточайшей реакции на покатушки главы красного креста в москву. Это уже за гранью позора и здравого смысла.
anti-colorados 25 Березня, 2022
Ну вот кажется бульбофюрер уже открыто сказал, что впишется в войну. Сегодня вечером (или завтра) уйло влупит по белорусской территории с Украины. Влупит хорошо, с кучей жертв. И придется Луке или обвинить уйла в провокации (чего он не сделает) или вписаться в войну, как обещал. Ну не сможет плешивый пройти мимо такого подарка.
Нет ничего невозможного для старого коммуниZта
белоруссии мешает послать сюда своих оккупантов только сопротивление отдельных армейцев.
2. Бульбофюрер УЖЕ вступил в войну 24.02.22
3. Бульбофюрер сделает ровно то, что скажет Путлер. (просто у Путлера пока ещё не пригорело окончательно)
4. Все эти "миролюбывые" заявления Бульбафюрера ни от чего не спасут.
Нехай це КАРТОПЛЯНЕ ШИЗО читає міжнародні конвенції про початок та ведення війни....
полицаев московских фашистов - не забудем - не простим!
В лучшем случае начнут с тебя
https://www.youtube.com/watch?v=rWgXWRFNfkg