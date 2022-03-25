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Три крылатые ракеты врага сбиты на Одещине, - пресс-секретарь ОВА Братчук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Воздушные силы ВСУ продолжают сбивать вражеские крылатые ракеты.

Об этом сообщил в телеграм-канале спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 25 марта, в Одесской области воины зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины "приземлили" еще три российских крылатых ракет, несших смерть мирным городам", - отметил он.

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Топ комментарии
+30
Слава ЗСУ !
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25.03.2022 17:27
+18
Все-таки приїхало ПВО
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25.03.2022 17:28
+17
От будуть бігти знімати відосики і наввипередки виставляти в ютуб.
На що ви пропонуєте армію перетворити ? В балаган ?
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25.03.2022 17:34
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Слава ЗСУ !
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25.03.2022 17:27 Ответить
5.00 ранку. Звучить повітряна тривога. 5.02. Захисники одеського неба успішно збили два російських багатофункціональних надзвукових винищувача-бомбардувальника «Су-34», вартістю $ 36 мільйонів кожен літак. Обидва пілоти благополучно катапультувались, але їх парашути чомусь не розкрилися. Відбулося «жорстке» приземлення на прибережному схилі. 5.04. Відбій повітряної тривоги.
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25.03.2022 19:04 Ответить
Все-таки приїхало ПВО
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25.03.2022 17:28 Ответить
хорошо бы офису и на марик обратить увагу...
бо проклянём...
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25.03.2022 17:32 Ответить
От будуть бігти знімати відосики і наввипередки виставляти в ютуб.
На що ви пропонуєте армію перетворити ? В балаган ?
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25.03.2022 17:34 Ответить
то піди і сам сфоткай, чого на дивані розлігся?
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25.03.2022 17:35 Ответить
Може Вам ще сказати, з чого збили і координати вказати, звідки збили?
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25.03.2022 17:36 Ответить
Может ещё привязки к координатам дать? А так живу в Одесской области, могу подтвердить что работало ПВО и было слышно три пролета чего-то и минимум три громких взрыва.
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25.03.2022 17:36 Ответить
Може тобі кацапе сфоткати де ще ППО стоїть?
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25.03.2022 17:44 Ответить
ладно ладно не гунди, если тебе нравится просто читать красивые цифры без каких-либо подтвреждений, продолжай жить в своём мирке
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25.03.2022 18:54 Ответить
Ну от збили ракету над морем, що фоткати і як?
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25.03.2022 17:49 Ответить
пів години тому був обстріляний вінницький аеропорт
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25.03.2022 17:33 Ответить
Бідна Гавришівка, скільки чудових канікул там провів.
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25.03.2022 17:50 Ответить
https://dumskaya.net/news/korabl-rossiyskih-natcistov-utrom-obstrelyal-san-161988/



25 марта, 17:02 Корабль российских нацистов утром

обстрелял Санжейку в Одесской области

В 7:15-7:30 российский военный корабль обстрелял населенный пункт Санжейка, что под Одессой. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Отмечается, что через три часа после обстрела с этого же судна объявили о неких гарантиях безопасности для похода иностранных судов. Как уточняют украинские защитники, генерал российского судна, обстрелявшего Санжейку, объявил о создании с 25 марта гуманитарного коридора для безопасного выхода иностранных судов из украинских портов. «Если Россия действительно намерена обеспечить гуманитарные миссии, то в первую очередь нужно перестать уничтожать согласованные гуманитарные коридоры, прекратить боевые действия и отвести свои войска из Украины и корабли из украинской исключительно морской экономической зоны», - сообщают в ВМСУ.

ИНТЕРЕСНЫЙ ПОВОРОТ КАЦАПЫ НАЧИНАЮТ ПИРАТСТВО И ЗАХВАТ ГРАЖДАНСКИХ ТОРГОВЫХ ИНОСТРАННЫХ СУДОВ КАК ЗАЛОЖНИКОВ ВОВСЕ КУ КУ ПОЕХАЛА У КРЕМПУЛЬКЕ...

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25.03.2022 17:41 Ответить
молодцы!
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25.03.2022 17:44 Ответить
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25.03.2022 17:44 Ответить
Банка з огірками забута..
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25.03.2022 18:03 Ответить
от бачите... з помідорками )))
а таки дійсно забута))) (хоч би з чим)))))
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25.03.2022 18:10 Ответить
-3 це добре.
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25.03.2022 17:50 Ответить
Жаль только что в ответку нечего запустить. Например по Ростову.
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25.03.2022 18:12 Ответить
Та навiть отак ...дь ми збиваємо кацапскi гiвнольоти ...дь:
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25.03.2022 18:16 Ответить
 
 