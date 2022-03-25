Три крылатые ракеты врага сбиты на Одещине, - пресс-секретарь ОВА Братчук

Воздушные силы ВСУ продолжают сбивать вражеские крылатые ракеты.

Об этом сообщил в телеграм-канале спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 25 марта, в Одесской области воины зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины "приземлили" еще три российских крылатых ракет, несших смерть мирным городам", - отметил он.

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