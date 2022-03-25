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Три крилаті ракети ворога збито на Одещині, - речник ОВА Братчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Повітряні сили ЗСУ продовжують збивати ворожі крилаті ракети.

Про це повідомив у телеграм-каналі речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 25 березня, в Одеській області воїни зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України "приземлили" ще три російські крилаті ракети, що несли смерть мирним містам", - зауважив він.

Читайте також: Кілька ворожих дронів збито на Одещині - речник ОВА Братчук

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+30
Слава ЗСУ !
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25.03.2022 17:27
+18
Все-таки приїхало ПВО
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25.03.2022 17:28
+17
От будуть бігти знімати відосики і наввипередки виставляти в ютуб.
На що ви пропонуєте армію перетворити ? В балаган ?
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25.03.2022 17:34
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Слава ЗСУ !
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25.03.2022 17:27 Відповісти
5.00 ранку. Звучить повітряна тривога. 5.02. Захисники одеського неба успішно збили два російських багатофункціональних надзвукових винищувача-бомбардувальника «Су-34», вартістю $ 36 мільйонів кожен літак. Обидва пілоти благополучно катапультувались, але їх парашути чомусь не розкрилися. Відбулося «жорстке» приземлення на прибережному схилі. 5.04. Відбій повітряної тривоги.
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25.03.2022 19:04 Відповісти
Все-таки приїхало ПВО
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25.03.2022 17:28 Відповісти
хорошо бы офису и на марик обратить увагу...
бо проклянём...
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25.03.2022 17:32 Відповісти
От будуть бігти знімати відосики і наввипередки виставляти в ютуб.
На що ви пропонуєте армію перетворити ? В балаган ?
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25.03.2022 17:34 Відповісти
то піди і сам сфоткай, чого на дивані розлігся?
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25.03.2022 17:35 Відповісти
Може Вам ще сказати, з чого збили і координати вказати, звідки збили?
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25.03.2022 17:36 Відповісти
Может ещё привязки к координатам дать? А так живу в Одесской области, могу подтвердить что работало ПВО и было слышно три пролета чего-то и минимум три громких взрыва.
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25.03.2022 17:36 Відповісти
Може тобі кацапе сфоткати де ще ППО стоїть?
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25.03.2022 17:44 Відповісти
ладно ладно не гунди, если тебе нравится просто читать красивые цифры без каких-либо подтвреждений, продолжай жить в своём мирке
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25.03.2022 18:54 Відповісти
Ну от збили ракету над морем, що фоткати і як?
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25.03.2022 17:49 Відповісти
пів години тому був обстріляний вінницький аеропорт
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25.03.2022 17:33 Відповісти
Бідна Гавришівка, скільки чудових канікул там провів.
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25.03.2022 17:50 Відповісти
https://dumskaya.net/news/korabl-rossiyskih-natcistov-utrom-obstrelyal-san-161988/



25 марта, 17:02 Корабль российских нацистов утром

обстрелял Санжейку в Одесской области

В 7:15-7:30 российский военный корабль обстрелял населенный пункт Санжейка, что под Одессой. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Отмечается, что через три часа после обстрела с этого же судна объявили о неких гарантиях безопасности для похода иностранных судов. Как уточняют украинские защитники, генерал российского судна, обстрелявшего Санжейку, объявил о создании с 25 марта гуманитарного коридора для безопасного выхода иностранных судов из украинских портов. «Если Россия действительно намерена обеспечить гуманитарные миссии, то в первую очередь нужно перестать уничтожать согласованные гуманитарные коридоры, прекратить боевые действия и отвести свои войска из Украины и корабли из украинской исключительно морской экономической зоны», - сообщают в ВМСУ.

ИНТЕРЕСНЫЙ ПОВОРОТ КАЦАПЫ НАЧИНАЮТ ПИРАТСТВО И ЗАХВАТ ГРАЖДАНСКИХ ТОРГОВЫХ ИНОСТРАННЫХ СУДОВ КАК ЗАЛОЖНИКОВ ВОВСЕ КУ КУ ПОЕХАЛА У КРЕМПУЛЬКЕ...

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25.03.2022 17:41 Відповісти
молодцы!
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25.03.2022 17:44 Відповісти
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25.03.2022 17:44 Відповісти
Банка з огірками забута..
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25.03.2022 18:03 Відповісти
от бачите... з помідорками )))
а таки дійсно забута))) (хоч би з чим)))))
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25.03.2022 18:10 Відповісти
-3 це добре.
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25.03.2022 17:50 Відповісти
Жаль только что в ответку нечего запустить. Например по Ростову.
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25.03.2022 18:12 Відповісти
Та навiть отак ...дь ми збиваємо кацапскi гiвнольоти ...дь:
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25.03.2022 18:16 Відповісти
 
 