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Три крилаті ракети ворога збито на Одещині, - речник ОВА Братчук
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Повітряні сили ЗСУ продовжують збивати ворожі крилаті ракети.
Про це повідомив у телеграм-каналі речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 25 березня, в Одеській області воїни зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України "приземлили" ще три російські крилаті ракети, що несли смерть мирним містам", - зауважив він.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
бо проклянём...
На що ви пропонуєте армію перетворити ? В балаган ?
25 марта, 17:02 Корабль российских нацистов утром
обстрелял Санжейку в Одесской области
В 7:15-7:30 российский военный корабль обстрелял населенный пункт Санжейка, что под Одессой. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Отмечается, что через три часа после обстрела с этого же судна объявили о неких гарантиях безопасности для похода иностранных судов. Как уточняют украинские защитники, генерал российского судна, обстрелявшего Санжейку, объявил о создании с 25 марта гуманитарного коридора для безопасного выхода иностранных судов из украинских портов. «Если Россия действительно намерена обеспечить гуманитарные миссии, то в первую очередь нужно перестать уничтожать согласованные гуманитарные коридоры, прекратить боевые действия и отвести свои войска из Украины и корабли из украинской исключительно морской экономической зоны», - сообщают в ВМСУ.
ИНТЕРЕСНЫЙ ПОВОРОТ КАЦАПЫ НАЧИНАЮТ ПИРАТСТВО И ЗАХВАТ ГРАЖДАНСКИХ ТОРГОВЫХ ИНОСТРАННЫХ СУДОВ КАК ЗАЛОЖНИКОВ ВОВСЕ КУ КУ ПОЕХАЛА У КРЕМПУЛЬКЕ...
а таки дійсно забута))) (хоч би з чим)))))