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Кілька ворожих дронів збито на Одещині - речник ОВА Братчук
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Сили оборони Одещини збили кілька російських дронів минулої ночі.
Про це повідомив у телеграм-каналі речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Увечері і вночі наші хлопці з сил оборони позбивали трохи дрончиків, а решта полетіли ховатися. Нехай сховаються, нарешті, вже назавжди", - сказав він.
Загалом, за словами Братчука, ніч в Одесі та Одеській області пройшла спокійно.
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показати весь коментар25.03.2022 08:57 Відповісти Мені подобається 8
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