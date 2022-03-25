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Кілька ворожих дронів збито на Одещині - речник ОВА Братчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

братчук

Сили оборони Одещини збили кілька російських дронів минулої ночі.

Про це повідомив у телеграм-каналі речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Увечері і вночі наші хлопці з сил оборони позбивали трохи дрончиків, а решта полетіли ховатися. Нехай сховаються, нарешті, вже назавжди", - сказав він.

Загалом, за словами Братчука, ніч в Одесі та Одеській області пройшла спокійно.

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Автор: Ірина Дашківська
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Повідомляється, що в американському зоопарку помер тигр, якого назвали путін. Символічно. Бо цього року за прогнозами наших мольфарів здохне бункерне *****
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25.03.2022 08:57 Відповісти
Насколько помню, наш мольфар Нечай ( к сожалению убитый росийскими спецслужбами) предсказывал войну Украины и РФ. Война будет длиться несколько месяцев, Украина будет разрушена но победит и возродится, и в етот же год ***** сдохнет а Рашка превратится в мировой отстойник типо Северной Кореи. За ето розиййские спецслужбы его и убили.
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25.03.2022 09:50 Відповісти
Кажуть що путлера завалють з Джавелину ....Стерхолет блин😉
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25.03.2022 09:16 Відповісти
Хлопці вже навчились і безпілотники, і крилаті ракети збивати підручними засобами. Молодці хлопці ))
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25.03.2022 09:50 Відповісти
 
 