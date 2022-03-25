Кілька ворожих дронів збито на Одещині - речник ОВА Братчук

Сили оборони Одещини збили кілька російських дронів минулої ночі.

Про це повідомив у телеграм-каналі речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Увечері і вночі наші хлопці з сил оборони позбивали трохи дрончиків, а решта полетіли ховатися. Нехай сховаються, нарешті, вже назавжди", - сказав він.

Загалом, за словами Братчука, ніч в Одесі та Одеській області пройшла спокійно.

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