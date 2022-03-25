Несколько вражеских дронов сбито в Одесской области, - спикер ОВА Братчук

Силы обороны Одесской области сбили несколько российских дронов минувшей ночью.

Об этом сообщил в телеграм-канале спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Вечером и ночью наши ребята из сил обороны сбили немного дрончиков, а остальные полетели прятаться. Пусть скроются, наконец, уже навсегда", - сказал он.

В целом, по словам Братчука, ночь в Одессе и в Одесской области прошла спокойно.

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