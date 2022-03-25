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Несколько вражеских дронов сбито в Одесской области, - спикер ОВА Братчук
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Силы обороны Одесской области сбили несколько российских дронов минувшей ночью.
Об этом сообщил в телеграм-канале спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Вечером и ночью наши ребята из сил обороны сбили немного дрончиков, а остальные полетели прятаться. Пусть скроются, наконец, уже навсегда", - сказал он.
В целом, по словам Братчука, ночь в Одессе и в Одесской области прошла спокойно.
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