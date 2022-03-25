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Несколько вражеских дронов сбито в Одесской области, - спикер ОВА Братчук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

братчук

Силы обороны Одесской области сбили несколько российских дронов минувшей ночью.

Об этом сообщил в телеграм-канале спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Вечером и ночью наши ребята из сил обороны сбили немного дрончиков, а остальные полетели прятаться. Пусть скроются, наконец, уже навсегда", - сказал он.

В целом, по словам Братчука, ночь в Одессе и в Одесской области прошла спокойно.

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Повідомляється, що в американському зоопарку помер тигр, якого назвали путін. Символічно. Бо цього року за прогнозами наших мольфарів здохне бункерне *****
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25.03.2022 08:57 Ответить
Насколько помню, наш мольфар Нечай ( к сожалению убитый росийскими спецслужбами) предсказывал войну Украины и РФ. Война будет длиться несколько месяцев, Украина будет разрушена но победит и возродится, и в етот же год ***** сдохнет а Рашка превратится в мировой отстойник типо Северной Кореи. За ето розиййские спецслужбы его и убили.
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25.03.2022 09:50 Ответить
Кажуть що путлера завалють з Джавелину ....Стерхолет блин😉
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25.03.2022 09:16 Ответить
Хлопці вже навчились і безпілотники, і крилаті ракети збивати підручними засобами. Молодці хлопці ))
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25.03.2022 09:50 Ответить
 
 