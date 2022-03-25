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В Запорожской области российские оккупанты пытаются дискредитировать ВСУ: совершают артиллерийские обстрелы "объявленной" местности, - СНБО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

В населенных пунктах Запорожской области российские оккупанты пытаются дискредитировать украинских защитников.

Об этом Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщает в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"На оккупированных территориях, в частности в населенных пунктах Запорожской области, враг пытается дискредитировать украинских защитников. Для этого оккупационные войска совершают следующее: через средства коммуникации, в частности громкоговорители, сообщают о времени и месте обстрелов, которые якобы планируют совершить украинские военные; в определенное время производят артиллерийские обстрелы "объявленной" местности, пытаются получить информацию о реакции населения на совершенные "объявленные" обстрелы", - говорится в сообщении.

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"Таким образом, военные "стратеги" и "психологи" России пытаются деморализовать местное население оккупированных районов, чтобы сломать их сопротивление вражеским войскам и дальнейшего примирения с российской оккупацией", - отмечают в СНБО.

В Центре подчеркивают, что защитники Украины не используют варварскую тактику обстрелов гражданской инфраструктуры даже в случае необходимости нейтрализации вражеских сил.
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Топ комментарии
+4
Як Донецьк та Луганськ..
Нічого не міняється
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25.03.2022 18:05
+3
Поки живі - роблять злочини . Помріть вже ВВХу*ники.
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25.03.2022 18:09
+3
В мешканців не виникає логічного питання - навіщо ЗСУ повідомляти кацапів, коли вони по них будуть стріляти?)))
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25.03.2022 18:17
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https://twitter.com/nevedimka123/status/1507236968610025477
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25.03.2022 18:03 Ответить
Як Донецьк та Луганськ..
Нічого не міняється
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25.03.2022 18:05 Ответить
Поки живі - роблять злочини . Помріть вже ВВХу*ники.
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25.03.2022 18:09 Ответить
пам'ятаю перших полонених ординців місцеві булочками годували. Стояли в черзі. Жаль їх було
Отец Солдата


@uspenovka19632

·
6 мин



Кастрировать ,*****,всех пленных,без исключения-это самое гуманное,что можно сделать для них.
И для прекращения рода извергов на земле.

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25.03.2022 18:12 Ответить
подлые, лживые дикари...
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25.03.2022 18:14 Ответить
Орки,они и в Африке орки.
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25.03.2022 18:14 Ответить
В мешканців не виникає логічного питання - навіщо ЗСУ повідомляти кацапів, коли вони по них будуть стріляти?)))
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25.03.2022 18:17 Ответить
Типа как израильтяне, ну насмешили)))
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25.03.2022 18:23 Ответить
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25.03.2022 18:33 Ответить
чому б ці оголошені території не були б вже в росії
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25.03.2022 19:13 Ответить
 
 