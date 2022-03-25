В Запорожской области российские оккупанты пытаются дискредитировать ВСУ: совершают артиллерийские обстрелы "объявленной" местности, - СНБО

В населенных пунктах Запорожской области российские оккупанты пытаются дискредитировать украинских защитников.

Об этом Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщает в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"На оккупированных территориях, в частности в населенных пунктах Запорожской области, враг пытается дискредитировать украинских защитников. Для этого оккупационные войска совершают следующее: через средства коммуникации, в частности громкоговорители, сообщают о времени и месте обстрелов, которые якобы планируют совершить украинские военные; в определенное время производят артиллерийские обстрелы "объявленной" местности, пытаются получить информацию о реакции населения на совершенные "объявленные" обстрелы", - говорится в сообщении.

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"Таким образом, военные "стратеги" и "психологи" России пытаются деморализовать местное население оккупированных районов, чтобы сломать их сопротивление вражеским войскам и дальнейшего примирения с российской оккупацией", - отмечают в СНБО.

В Центре подчеркивают, что защитники Украины не используют варварскую тактику обстрелов гражданской инфраструктуры даже в случае необходимости нейтрализации вражеских сил.