На Запоріжжі російські окупанти намагаються дискредитувати ЗСУ: здійснюють артилерійські обстріли "оголошеної" місцевості, - РНБО
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У населених пунктах Запорізької області російські окупанти намагаються дискредитувати українських захисників.
Про це Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України повідомляє у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"На окупованих територіях, зокрема в населених пунктах Запорізької області, ворог намагається дискредитувати українських захисників. Для цього окупаційні війська вчиняють таке: через наявні засоби комунікації, зокрема гучномовці, повідомляють про час та місце обстрілів, які нібито планують здійснити українські військові; у визначений час здійснюють артилерійські обстріли "оголошеної" місцевості; намагаються отримати інформацію про реакцію населення на здійснені "оголошені" обстріли", - ідеться в повідомленні.
"Таким чином, військові "стратеги" та "психологи" рф намагаються деморалізувати місцеве населення окупованих районів для зламу їх опору ворожим військам та подальшого примирення з російською окупацією", - зазначають в РНБО.
У Центрі наголошують, що захисники України не використовують варварську тактику обстрілу цивільної інфраструктури навіть у разі необхідності нейтралізації ворожих сил.
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Нічого не міняється
Отец Солдата
@uspenovka19632
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Кастрировать ,*****,всех пленных,без исключения-это самое гуманное,что можно сделать для них.
И для прекращения рода извергов на земле.