УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7226 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
9 483 12
армія РФ (13505) війна (56581) провокація (765) РНБО (1721) Запорізька область (2564)

На Запоріжжі російські окупанти намагаються дискредитувати ЗСУ: здійснюють артилерійські обстріли "оголошеної" місцевості, - РНБО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

У населених пунктах Запорізької області російські окупанти намагаються дискредитувати українських захисників.

Про це Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України повідомляє у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"На окупованих територіях, зокрема в населених пунктах Запорізької області, ворог намагається дискредитувати українських захисників. Для цього окупаційні війська вчиняють таке: через наявні засоби комунікації, зокрема гучномовці, повідомляють про час та місце обстрілів, які нібито планують здійснити українські військові; у визначений час здійснюють артилерійські обстріли "оголошеної" місцевості; намагаються отримати інформацію про реакцію населення на здійснені "оголошені" обстріли", - ідеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ готує провокації з обстрілами своїх територій для звинувачення ЗСУ, - Синєгубов

"Таким чином, військові "стратеги" та "психологи" рф намагаються деморалізувати місцеве населення окупованих районів для зламу їх опору ворожим військам та подальшого примирення з російською окупацією", - зазначають в РНБО.

У Центрі наголошують, що захисники України не використовують варварську тактику обстрілу цивільної інфраструктури навіть у разі необхідності нейтралізації ворожих сил.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+4
Як Донецьк та Луганськ..
Нічого не міняється
показати весь коментар
25.03.2022 18:05
+3
Поки живі - роблять злочини . Помріть вже ВВХу*ники.
показати весь коментар
25.03.2022 18:09
+3
В мешканців не виникає логічного питання - навіщо ЗСУ повідомляти кацапів, коли вони по них будуть стріляти?)))
показати весь коментар
25.03.2022 18:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://twitter.com/nevedimka123/status/1507236968610025477
показати весь коментар
25.03.2022 18:03 Відповісти
Як Донецьк та Луганськ..
Нічого не міняється
показати весь коментар
25.03.2022 18:05 Відповісти
Поки живі - роблять злочини . Помріть вже ВВХу*ники.
показати весь коментар
25.03.2022 18:09 Відповісти
пам'ятаю перших полонених ординців місцеві булочками годували. Стояли в черзі. Жаль їх було
Отец Солдата


@uspenovka19632

·
6 мин



Кастрировать ,*****,всех пленных,без исключения-это самое гуманное,что можно сделать для них.
И для прекращения рода извергов на земле.

показати весь коментар
25.03.2022 18:12 Відповісти
подлые, лживые дикари...
показати весь коментар
25.03.2022 18:14 Відповісти
Орки,они и в Африке орки.
показати весь коментар
25.03.2022 18:14 Відповісти
В мешканців не виникає логічного питання - навіщо ЗСУ повідомляти кацапів, коли вони по них будуть стріляти?)))
показати весь коментар
25.03.2022 18:17 Відповісти
Типа как израильтяне, ну насмешили)))
показати весь коментар
25.03.2022 18:23 Відповісти
показати весь коментар
25.03.2022 18:33 Відповісти
чому б ці оголошені території не були б вже в росії
показати весь коментар
25.03.2022 19:13 Відповісти
 
 