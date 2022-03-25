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Зеленский присвоил звание Героя Украины 7 военным, 5 из них – посмертно
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины 7 военным, 5 из них – посмертно.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге звания Герой Украины присвоено:
- АПУХТИНУ Дмитрию Александровичу – полковнику (посмертно)
- АМЕЛИНУ Артему Андреевичу – старшему солдату (посмертно)
- ПАРТАЛИ Станиславу Юрьевичу – лейтенанту (посмертно)
- ТИМЧЕНКО Александру Александровичу – младшему сержанту (посмертно)
- ЧУПРИНУ Михаилу Руслановичу – старшему лейтенанту (посмертно)
- ГРОМАДСКОМУ Евгению Олеговичу – лейтенанту
- ЖУМАБОЕВУ Мукимбою Юнусовичу – полковнику
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2.Бог дав людям 10 заповідей всі з яких путін порушив в тому числі найголовнішу возлюби ближнього як самого себе.
3.Не Бог зробив путіна царем а люди які не знають Бога
4.армія рабів не боїться гніва Божого проте боїться гніва людини в якої вселився демон.
5.******* рф -царство сатани час якого спливає
6.Бог дає людині свободу вибору.
Як бачите світ набагато складніший ніж ви думаєте.