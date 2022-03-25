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Зеленский присвоил звание Героя Украины 7 военным, 5 из них – посмертно

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

герой,україни

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины 7 военным, 5 из них – посмертно.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге звания Герой Украины присвоено:

  • АПУХТИНУ Дмитрию Александровичу – полковнику (посмертно)
  • АМЕЛИНУ Артему Андреевичу – старшему солдату (посмертно)
  • ПАРТАЛИ Станиславу Юрьевичу – лейтенанту (посмертно)
  • ТИМЧЕНКО Александру Александровичу – младшему сержанту (посмертно)
  • ЧУПРИНУ Михаилу Руслановичу – старшему лейтенанту (посмертно)
  • ГРОМАДСКОМУ Евгению Олеговичу – лейтенанту
  • ЖУМАБОЕВУ Мукимбою Юнусовичу – полковнику

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Царства небесного рабам Божим.
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25.03.2022 21:34 Ответить
Они не рабы. За то и героев дали.
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25.03.2022 21:49 Ответить
Не раби людини.але отця небесного.
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25.03.2022 22:09 Ответить
Раб - и тому подобное, подходит для россиян.
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25.03.2022 21:50 Ответить
Немає вільнішої людини у світі ніж раб Божий.
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25.03.2022 22:07 Ответить
Да это всё из "раб божий" и растёт. Раб он у любого бога только раб. Для кого то бог Саваоф, а для кого то Путин. Раб своим умом не живёт и делает то что прикажет его бог. А потом вы удивляетесь как так. Да всё просто. Армия РФ армия рабов. Бог не тот? Да какая разница? Дело в том что они рабы. Так что валите нахер со своими господами небесными.
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25.03.2022 22:15 Ответить
1.Бог один.
2.Бог дав людям 10 заповідей всі з яких путін порушив в тому числі найголовнішу возлюби ближнього як самого себе.
3.Не Бог зробив путіна царем а люди які не знають Бога
4.армія рабів не боїться гніва Божого проте боїться гніва людини в якої вселився демон.
5.******* рф -царство сатани час якого спливає
6.Бог дає людині свободу вибору.
Як бачите світ набагато складніший ніж ви думаєте.
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25.03.2022 22:32 Ответить
 
 