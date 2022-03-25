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Зеленський присвоїв звання Героя України 7 військовим, 5 з них - посмертно
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Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України 7 військовим, 5 з них - посмертно.
Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі звання Герой України присвоєно:
- АПУХТІНУ Дмитру Олександровичу – полковнику (посмертно)
- АМЕЛІНУ Артему Андрійовичу – старшому солдату (посмертно)
- ПАРТАЛІ Станіславу Юрійовичу – лейтенанту (посмертно)
- ТИМЧЕНКУ Олександру Олександровичу – молодшому сержанту (посмертно)
- ЧУПРІНУ Михайлу Руслановичу – старшому лейтенанту (посмертно)
- ГРОМАДСЬКОМУ Євгенію Олеговичу – лейтенанту
- ЖУМАБОЄВУ Мукімбою Юнусовичу – полковнику
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2.Бог дав людям 10 заповідей всі з яких путін порушив в тому числі найголовнішу возлюби ближнього як самого себе.
3.Не Бог зробив путіна царем а люди які не знають Бога
4.армія рабів не боїться гніва Божого проте боїться гніва людини в якої вселився демон.
5.******* рф -царство сатани час якого спливає
6.Бог дає людині свободу вибору.
Як бачите світ набагато складніший ніж ви думаєте.