Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України 7 військовим, 5 з них - посмертно.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі звання Герой України присвоєно:

АПУХТІНУ Дмитру Олександровичу – полковнику (посмертно)

АМЕЛІНУ Артему Андрійовичу – старшому солдату (посмертно)

ПАРТАЛІ Станіславу Юрійовичу – лейтенанту (посмертно)

ТИМЧЕНКУ Олександру Олександровичу – молодшому сержанту (посмертно)

ЧУПРІНУ Михайлу Руслановичу – старшому лейтенанту (посмертно)

ГРОМАДСЬКОМУ Євгенію Олеговичу – лейтенанту

ЖУМАБОЄВУ Мукімбою Юнусовичу – полковнику

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