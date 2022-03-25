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Зеленський присвоїв звання Героя України 7 військовим, 5 з них - посмертно

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

герой,україни

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України 7 військовим, 5 з них - посмертно.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі звання Герой України присвоєно:

  • АПУХТІНУ Дмитру Олександровичу – полковнику (посмертно)
  • АМЕЛІНУ Артему Андрійовичу – старшому солдату (посмертно)
  • ПАРТАЛІ Станіславу Юрійовичу – лейтенанту (посмертно)
  • ТИМЧЕНКУ Олександру Олександровичу – молодшому сержанту (посмертно)
  • ЧУПРІНУ Михайлу Руслановичу – старшому лейтенанту (посмертно)
  • ГРОМАДСЬКОМУ Євгенію Олеговичу – лейтенанту
  • ЖУМАБОЄВУ Мукімбою Юнусовичу – полковнику

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Автор: Володимир Янченко
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Царства небесного рабам Божим.
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25.03.2022 21:34 Відповісти
Они не рабы. За то и героев дали.
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25.03.2022 21:49 Відповісти
Не раби людини.але отця небесного.
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25.03.2022 22:09 Відповісти
Раб - и тому подобное, подходит для россиян.
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25.03.2022 21:50 Відповісти
Немає вільнішої людини у світі ніж раб Божий.
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25.03.2022 22:07 Відповісти
Да это всё из "раб божий" и растёт. Раб он у любого бога только раб. Для кого то бог Саваоф, а для кого то Путин. Раб своим умом не живёт и делает то что прикажет его бог. А потом вы удивляетесь как так. Да всё просто. Армия РФ армия рабов. Бог не тот? Да какая разница? Дело в том что они рабы. Так что валите нахер со своими господами небесными.
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25.03.2022 22:15 Відповісти
1.Бог один.
2.Бог дав людям 10 заповідей всі з яких путін порушив в тому числі найголовнішу возлюби ближнього як самого себе.
3.Не Бог зробив путіна царем а люди які не знають Бога
4.армія рабів не боїться гніва Божого проте боїться гніва людини в якої вселився демон.
5.******* рф -царство сатани час якого спливає
6.Бог дає людині свободу вибору.
Як бачите світ набагато складніший ніж ви думаєте.
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25.03.2022 22:32 Відповісти
 
 