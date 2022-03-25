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Зеленский об "исчезновении" Шойгу: наверное, он лично захотел посетить Чернобаевку

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шойгу

Президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию об "исчезновении" министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Наши героические Вооруженные Силы за уходящую неделю нанесли врагу мощные удары, заметные потери. Говорят, куда-то исчез министр обороны России. Интересно, может, и он лично захотел посетить Чернобаевку", - сказал президент.

Зеленский о переговорах с РФ: Надо говорить, содержательно, срочно и честно. ВИДЕО
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Топ комментарии
+26
Володь, пох на шойгу, что там с Мариуполем дорогой!?
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25.03.2022 22:12
+17
Хороший троллінг
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25.03.2022 22:08
+16
От яке відношення до оборони має держ.зрадник, який зірвав спецоперацію по вагнерівцям??
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25.03.2022 22:22
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Кураж
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25.03.2022 22:06 Ответить
Добре сказано
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25.03.2022 22:07 Ответить
На всякий случай традиционно! Земля ему х.у.ям.и.
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25.03.2022 22:28 Ответить
бухает
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25.03.2022 22:07 Ответить
Хороший троллінг
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25.03.2022 22:08 Ответить
Боже, вже всі ржуть з тої Чорнобаївки)
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25.03.2022 22:08 Ответить
Та не з Чорнобаївки, а з дурних кацапів, яким вона так до вподоби!
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25.03.2022 23:26 Ответить
бухал...
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25.03.2022 22:09 Ответить
Шойгу Чернобаеевец! 😁👍 это того стоило.
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25.03.2022 22:10 Ответить
Так себе юмор.
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25.03.2022 22:10 Ответить
Підгорає за кацапів ? Не плач і в одинадцятий і дванадцятий раз їм там насиплять ...
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25.03.2022 22:19 Ответить
Та не має вже шойгу, або як мінімум важко хворий (можливо вплив новічка). Остання зустріч це монтаж. Там шойгу на екрані із старих зустрічей.
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25.03.2022 22:10 Ответить
Расспечатаная картинка перед вебкой
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25.03.2022 23:08 Ответить
Володь, пох на шойгу, что там с Мариуполем дорогой!?
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25.03.2022 22:12 Ответить
Вова ще відповість і за Маріуполь і за Чернігів з Охтиркою і за велике крадівництво....
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25.03.2022 22:16 Ответить
от взяли и испортили впечатление от удачной шутки.
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25.03.2022 22:28 Ответить
да что то особо и не смешно
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26.03.2022 01:27 Ответить
да собственно, это был сарказм.
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26.03.2022 06:40 Ответить
Тоже такая мысль была.искупить вину кровью. отправил в Украину.а потом подумал.да ну.от этого оленевода толку как мы понимаем. героически сдохнуть в позорной войне
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25.03.2022 22:12 Ответить
Тупая солдатня поехала на Чернобаевке, теперь им большое начальство запретит
Прикормленное место потеряется
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25.03.2022 22:12 Ответить
та не..В тундре шаманит . В бубен тарахтит ..
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25.03.2022 22:12 Ответить
Сейчас украинские бойцы ведут ожесточенные бои в Херсоне.

Российские оккупанты больше не контролируют украинский город Херсон. Именно его захватчикам удалось взять первым с момента полномасштабного вторжения 24 февраля.

Об этом со ссылкой на Пентагон пишет The New York Times.
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25.03.2022 22:13 Ответить
Увидеть Чернобаевку и умереть💥. Смотрите на наших экранах. В главной роли Шойгу☝
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25.03.2022 22:13 Ответить
11й сезон когда?
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25.03.2022 22:22 Ответить
Netflix вже готовить серіал.

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25.03.2022 22:13 Ответить
Мальчик в себе? Всё дальше кварталит? В стране война, тут не до шуток.
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25.03.2022 22:15 Ответить
Вове скоро роль генералиссимуса играть... Разминается...
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25.03.2022 23:08 Ответить
Що пропонуєш ? Волати не своїм голосом і рвати на собі волосся ?
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25.03.2022 22:21 Ответить
Пропоную працювати, а не *******.
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25.03.2022 22:41 Ответить
Шутник....ля...
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25.03.2022 22:19 Ответить
і шутка такаяже
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25.03.2022 22:24 Ответить
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25.03.2022 22:21 Ответить
От яке відношення до оборони має держ.зрадник, який зірвав спецоперацію по вагнерівцям??
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25.03.2022 22:22 Ответить
нах цей репост цыэї гниди?
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25.03.2022 22:25 Ответить
Я в ****, скоро Портнов буде виступати.
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25.03.2022 22:29 Ответить
Хотел пожрать солянку.
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25.03.2022 22:29 Ответить
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25.03.2022 22:30 Ответить
шойгу -- це завхоз. Краще хай туди ГШ московії приїде.
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25.03.2022 22:33 Ответить
в запої , з переляку . мабудь валяеться обісцяний та обісраний .
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25.03.2022 22:39 Ответить
путлер на на гаубвахту отправил
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25.03.2022 23:03 Ответить
У Шойгу інфаркт !
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25.03.2022 23:10 Ответить
Конец императора шойги
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25.03.2022 23:25 Ответить
Це якась русофобська Санта Барбара...
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25.03.2022 23:19 Ответить
Я не буду здивований, якщо Шойгу дійсно там отойво ))
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26.03.2022 01:32 Ответить
Не розумію чого радіти, нехай рашистами далі керують тупий мчесник і не придатний начштабу, нам же краще. Призначить на його місце ***** амбіційного дебіла і буде цей дебіл для того щоби вислужиться тупо зносити міста артою і стратегічною авіацією.
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26.03.2022 05:46 Ответить
 
 