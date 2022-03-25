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Зеленский об "исчезновении" Шойгу: наверное, он лично захотел посетить Чернобаевку
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию об "исчезновении" министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Наши героические Вооруженные Силы за уходящую неделю нанесли врагу мощные удары, заметные потери. Говорят, куда-то исчез министр обороны России. Интересно, может, и он лично захотел посетить Чернобаевку", - сказал президент.
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Прикормленное место потеряется
Российские оккупанты больше не контролируют украинский город Херсон. Именно его захватчикам удалось взять первым с момента полномасштабного вторжения 24 февраля.
Об этом со ссылкой на Пентагон пишет The New York Times.