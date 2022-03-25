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Зеленський про "зникнення" Шойгу: Напевно, він особисто захотів відвідати Чорнобаївку
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію про "зникнення" міністра оборони РФ Сергія Шойгу.
Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Наші героїчні Збройні Сили за тиждень, що минає, нанесли ворогу потужних ударів, помітних втрат. Кажуть, кудись зник міністр оборони Росії. Цікаво, може, й він особисто захотів відвідати Чорнобаївку", - сказав президент.
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Об этом со ссылкой на Пентагон пишет The New York Times.