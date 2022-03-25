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Зеленський про "зникнення" Шойгу: Напевно, він особисто захотів відвідати Чорнобаївку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шойгу

Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію про "зникнення" міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші героїчні Збройні Сили за тиждень, що минає, нанесли ворогу потужних ударів, помітних втрат. Кажуть, кудись зник міністр оборони Росії. Цікаво, може, й він особисто захотів відвідати Чорнобаївку", - сказав президент.

Дивіться: Зеленський про перемовини з РФ: Треба говорити, змістовно, терміново та чесно. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+26
Володь, пох на шойгу, что там с Мариуполем дорогой!?
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25.03.2022 22:12
+17
Хороший троллінг
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25.03.2022 22:08
+16
От яке відношення до оборони має держ.зрадник, який зірвав спецоперацію по вагнерівцям??
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25.03.2022 22:22
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25.03.2022 22:06 Відповісти
Добре сказано
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25.03.2022 22:07 Відповісти
На всякий случай традиционно! Земля ему х.у.ям.и.
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25.03.2022 22:28 Відповісти
бухает
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25.03.2022 22:07 Відповісти
Хороший троллінг
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25.03.2022 22:08 Відповісти
Боже, вже всі ржуть з тої Чорнобаївки)
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25.03.2022 22:08 Відповісти
Та не з Чорнобаївки, а з дурних кацапів, яким вона так до вподоби!
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25.03.2022 23:26 Відповісти
бухал...
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25.03.2022 22:09 Відповісти
Шойгу Чернобаеевец! 😁👍 это того стоило.
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25.03.2022 22:10 Відповісти
Так себе юмор.
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25.03.2022 22:10 Відповісти
Підгорає за кацапів ? Не плач і в одинадцятий і дванадцятий раз їм там насиплять ...
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25.03.2022 22:19 Відповісти
Та не має вже шойгу, або як мінімум важко хворий (можливо вплив новічка). Остання зустріч це монтаж. Там шойгу на екрані із старих зустрічей.
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25.03.2022 22:10 Відповісти
Расспечатаная картинка перед вебкой
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25.03.2022 23:08 Відповісти
Володь, пох на шойгу, что там с Мариуполем дорогой!?
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25.03.2022 22:12 Відповісти
Вова ще відповість і за Маріуполь і за Чернігів з Охтиркою і за велике крадівництво....
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25.03.2022 22:16 Відповісти
от взяли и испортили впечатление от удачной шутки.
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25.03.2022 22:28 Відповісти
да что то особо и не смешно
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26.03.2022 01:27 Відповісти
да собственно, это был сарказм.
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26.03.2022 06:40 Відповісти
Тоже такая мысль была.искупить вину кровью. отправил в Украину.а потом подумал.да ну.от этого оленевода толку как мы понимаем. героически сдохнуть в позорной войне
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25.03.2022 22:12 Відповісти
Тупая солдатня поехала на Чернобаевке, теперь им большое начальство запретит
Прикормленное место потеряется
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25.03.2022 22:12 Відповісти
та не..В тундре шаманит . В бубен тарахтит ..
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25.03.2022 22:12 Відповісти
Сейчас украинские бойцы ведут ожесточенные бои в Херсоне.

Российские оккупанты больше не контролируют украинский город Херсон. Именно его захватчикам удалось взять первым с момента полномасштабного вторжения 24 февраля.

Об этом со ссылкой на Пентагон пишет The New York Times.
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25.03.2022 22:13 Відповісти
Увидеть Чернобаевку и умереть💥. Смотрите на наших экранах. В главной роли Шойгу☝
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25.03.2022 22:13 Відповісти
11й сезон когда?
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25.03.2022 22:22 Відповісти
Netflix вже готовить серіал.

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25.03.2022 22:13 Відповісти
Мальчик в себе? Всё дальше кварталит? В стране война, тут не до шуток.
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25.03.2022 22:15 Відповісти
Вове скоро роль генералиссимуса играть... Разминается...
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25.03.2022 23:08 Відповісти
Що пропонуєш ? Волати не своїм голосом і рвати на собі волосся ?
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25.03.2022 22:21 Відповісти
Пропоную працювати, а не *******.
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25.03.2022 22:41 Відповісти
Шутник....ля...
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25.03.2022 22:19 Відповісти
і шутка такаяже
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25.03.2022 22:24 Відповісти
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25.03.2022 22:21 Відповісти
От яке відношення до оборони має держ.зрадник, який зірвав спецоперацію по вагнерівцям??
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25.03.2022 22:22 Відповісти
нах цей репост цыэї гниди?
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25.03.2022 22:25 Відповісти
Я в ****, скоро Портнов буде виступати.
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25.03.2022 22:29 Відповісти
Хотел пожрать солянку.
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25.03.2022 22:29 Відповісти
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25.03.2022 22:30 Відповісти
шойгу -- це завхоз. Краще хай туди ГШ московії приїде.
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25.03.2022 22:33 Відповісти
в запої , з переляку . мабудь валяеться обісцяний та обісраний .
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25.03.2022 22:39 Відповісти
путлер на на гаубвахту отправил
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25.03.2022 23:03 Відповісти
У Шойгу інфаркт !
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25.03.2022 23:10 Відповісти
Конец императора шойги
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25.03.2022 23:25 Відповісти
Це якась русофобська Санта Барбара...
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25.03.2022 23:19 Відповісти
Я не буду здивований, якщо Шойгу дійсно там отойво ))
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26.03.2022 01:32 Відповісти
Не розумію чого радіти, нехай рашистами далі керують тупий мчесник і не придатний начштабу, нам же краще. Призначить на його місце ***** амбіційного дебіла і буде цей дебіл для того щоби вислужиться тупо зносити міста артою і стратегічною авіацією.
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26.03.2022 05:46 Відповісти
 
 