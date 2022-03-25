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Новости Война в Украине Война
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Буданов (329) война (46904) Кадыров (771) разведка (4005) Россия (91304) Чечня (625)

"Как только Кадыров начинает готовить какую-то операцию, мы быстро узнаем это от наших информаторов", - Буданов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кадиров

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что у Украины очень много информаторов в РФ, в частности в Чечне.

Об этом он заявил в интервью изданию The Nation, передает Цензор.НЕТ.

"У нас много информаторов в российской армии, не только в российской армии, но и в их политических кругах и их руководстве", - подчеркнул он.

Также, по словам Буданова, у Украины много информаторов в Чечне.

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"У нас в Чечне много информаторов. Как только Кадыров начинает готовить какую-то операцию, мы быстро узнаем об этом от наших агентов. Когда началась война, Россия понесла много потерь. В то же время большинство оккупантов даже не успели добраться до Киева", - добавил глава ГУР МО.
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Топ комментарии
+18
Як на голову розвідки забагато шоу.
Або ти розголошуєш інформацію і наражаєш на неприємності своїх інформаторів, або ти не голова гурт а простий фейк. Мильна бульбашка.
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25.03.2022 23:23
+17
Дядюшка Шу


@*****

·
23 мар.



В Екатеринбурге полицейским запретили использовать служебные иномарки, потому что теперь их невозможно отремонтировать. Ждём аналогичный приказ про импортную туалетную бумагу, чтобы каждая гнида в погонах своей задницей прочувствовала цену верного служения спятившему Отечеству.

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25.03.2022 23:24
+11
Буданов ти Буданов, навіщо це ти триндиш. Понабирають по Жовтій газеті прахвесионалов, ойойойой! "Молчание - золото"!
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25.03.2022 23:26
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ДаркаКадырка!этот свой польчик себе в ожопу засунь и поковыряй!овЦейоб!!!
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25.03.2022 23:21 Ответить
Обесчестит очередную овцу?
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25.03.2022 23:22 Ответить
он представит что это Степан Бандера, и обесчестит с особым чувством. После этого будет писать новые видосики
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26.03.2022 01:00 Ответить
Як на голову розвідки забагато шоу.
Або ти розголошуєш інформацію і наражаєш на неприємності своїх інформаторів, або ти не голова гурт а простий фейк. Мильна бульбашка.
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25.03.2022 23:23 Ответить
Все правильно, принцип павуків в банці.
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25.03.2022 23:27 Ответить
Іменно!
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25.03.2022 23:28 Ответить
Або хай іскают і стриляют самі себя. Норм.
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25.03.2022 23:27 Ответить
Або розвідка працює у США, а цей 'розвідник' отримує інформацію від США і не знає як злити своїм кураторам з москви. Щоб без палива.
Як би не було, але не професійно кричати по телебаченню, про свої канали в лігві ворога, це наражає навіть потенційних інформаторів на небезпеку. А справжні люди тричі подумають, перш ніж передати такому 'розвіднику' інформацію...
Тому діагноз - делетант.
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25.03.2022 23:31 Ответить
Так є. ні наглості, ні підлості, ні очковтератильства. Інакше б уже давно міністром був.
А талант є, читати вмію. Тільки це не актуально в Україні.
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26.03.2022 00:31 Ответить
Талант читати книги мають багато людей. А ось робити висновки з прочитаних книг, не так вже багато. Бажаю успіхів на цьому поприщі.
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26.03.2022 00:41 Ответить
Так при владі зараз всі шоумени, як це без медійності.
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25.03.2022 23:28 Ответить
Або ти робиш "вкиди" і з попкорном чекаєш шоу з посадками на пляшки і кучою овець.
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25.03.2022 23:29 Ответить
Це може робити Арестович. А не голова ГУР. Хоча у нашому суспільстві все навпаки...
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25.03.2022 23:33 Ответить
Такі заяви породжують в таборі ворога підозру і недовіру один до одного. Це інформаційна війна, яка підриває ворожі лави.
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26.03.2022 00:07 Ответить
Як і заява, що знали про війну, так чому людей не попередили?
В кремлядів ціну цьому чоловіку знають. Шкода, що не знають в Україні.
І ще хтось їсть ці дешеві фейки, розраховані на внутрішнього споживача.
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26.03.2022 00:28 Ответить
А що дає попередження мирного населення завчасно, крім паніки? Ти реально кацап або тупий по життю.
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26.03.2022 13:02 Ответить
Час на евакуацію. Те чого немає в Маріуполі.
Не знаю хто ти, але явно з проблемами з головою.
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26.03.2022 13:49 Ответить
Васілій, ти кацап чи шо? Кирило все правильно каже, нехай вони тепер підозрюють всіх - швидше замочать одне одного.
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26.03.2022 13:01 Ответить
Примітивні у вас думки. Вже побігли фсб і перестріляли росгвардію. А кадирка напав на гру. Рівень нашого Буданова і його розвідки 0. Інакше як мінімум за декілька днів до атаки мордору хоча б частину людей попередили.
А не кричали б по новинах, що розвідка США паніку розводить.
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26.03.2022 13:53 Ответить
Дядюшка Шу


@*****

·
23 мар.



В Екатеринбурге полицейским запретили использовать служебные иномарки, потому что теперь их невозможно отремонтировать. Ждём аналогичный приказ про импортную туалетную бумагу, чтобы каждая гнида в погонах своей задницей прочувствовала цену верного служения спятившему Отечеству.

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25.03.2022 23:24 Ответить
А судячи з того, що кричали наші політики за декілька днів до нападу... Таки - фейк.
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25.03.2022 23:24 Ответить
Головне своєму співмешканцю гогоішвілі про наші плани меньше пи...
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25.03.2022 23:24 Ответить
Цікаво де ці помічники були за день до нападу? Їх завербували пізніше по телепатичному зв'язку?
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25.03.2022 23:25 Ответить
Да какую операцию оно может готовить? Это уже не смешно.
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25.03.2022 23:25 Ответить
молю Бога щоб особисто кадирівців в полон не брали ...... ахмеджопа
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25.03.2022 23:25 Ответить
Буданов ти Буданов, навіщо це ти триндиш. Понабирають по Жовтій газеті прахвесионалов, ойойойой! "Молчание - золото"!
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25.03.2022 23:26 Ответить
от нащо про це свистіти???? шо за пахвальба????
скажеш "гоп" як перескочиш...
піар - ваше все !!!! (бл***!)
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25.03.2022 23:26 Ответить
Кадырову не говорите
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25.03.2022 23:29 Ответить
предлагаю сообщить ему адрес в Чернобаевке
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25.03.2022 23:32 Ответить
Ну у вас і чорний юмор. Дивіться щоб на Бутусова охоту не начали!
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25.03.2022 23:51 Ответить
Эрон дон дон
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25.03.2022 23:30 Ответить
Тут таке діло... Кадирова напряму зливає ФСБ. І це вже доказано.

Так що, ще не звісно, хо чий інформатор.
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25.03.2022 23:33 Ответить
Из инстаграма?
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25.03.2022 23:36 Ответить
Я так розумію це більше для росіян

В прості часи на таке було срати

Але зараз у них дупа. І на фоні цього в них розігралася параноя

А там може і стріляти почнуть один одного

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25.03.2022 23:37 Ответить
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25.03.2022 23:38 Ответить
кадирівці - позор Чеченського народа!
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25.03.2022 23:47 Ответить
каДырка пугалка для кацапонаселения. На самом деле: ни танкистов, ни артиллеристов, ни летчиков у каДырки нет, т.е. это не воинская структура, а полицейская, которую кацап боится на подсознательном уровне... ну и звезду Тик-Тока никто не отменял...
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25.03.2022 23:50 Ответить
Та хай планує, його тут Земляки заждались, ну ті що наші!
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25.03.2022 23:52 Ответить
Смешно наблюдать как тут пыжатся в комментариях о якобы разглашении секретности.не парьтесь. это затравка для ******** дон в банке.настоящие информаторы в масквабаде .Таким способом они хотят ослабить и избавиться от этого гонДОНырова .
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26.03.2022 00:05 Ответить
***** така ******* під вас війни
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26.03.2022 00:32 Ответить
Мало нагадує розвідника . Навіть якщо забути про Гогіашвілі.
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26.03.2022 01:20 Ответить
зачем разведчику такое говорить?
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26.03.2022 05:57 Ответить
Зато успели побесчинствовать в Гостомеле и в Буче. У нас погиб сосед, осталась жена в положении, в доме напротив была ранена женщина 87 лет с плохой сворачиваемостью крови и ранен ее молодой родственник. Получается, д
для вас киевляне важнее. Печально.....
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26.03.2022 06:58 Ответить
Язик і дурна голова роблять багато лиха!
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26.03.2022 07:35 Ответить
А про початок війни чому не дізнались, бітумом торгували?
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26.03.2022 07:42 Ответить
Феєричний квартальний довбо-б! В любому випадку.
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26.03.2022 08:32 Ответить
А що дізнаються кацапи від своїх інформаторів в українських спецслужбах?
Чи є щось, чого не дізнаються, взагалі?
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26.03.2022 09:34 Ответить
Это замечательно. Только зачем пи..деть об этом в газете???
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26.03.2022 10:00 Ответить
 
 