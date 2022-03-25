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"Как только Кадыров начинает готовить какую-то операцию, мы быстро узнаем это от наших информаторов", - Буданов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что у Украины очень много информаторов в РФ, в частности в Чечне.
Об этом он заявил в интервью изданию The Nation, передает Цензор.НЕТ.
"У нас много информаторов в российской армии, не только в российской армии, но и в их политических кругах и их руководстве", - подчеркнул он.
Также, по словам Буданова, у Украины много информаторов в Чечне.
"У нас в Чечне много информаторов. Как только Кадыров начинает готовить какую-то операцию, мы быстро узнаем об этом от наших агентов. Когда началась война, Россия понесла много потерь. В то же время большинство оккупантов даже не успели добраться до Киева", - добавил глава ГУР МО.
Топ комментарии
+18 Василий Перминов
показать весь комментарий25.03.2022 23:23
+17 Перехватчик
показать весь комментарий25.03.2022 23:24
+11 chishichka kivi
показать весь комментарий25.03.2022 23:26
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Пожалуйста, подождите...
Або ти розголошуєш інформацію і наражаєш на неприємності своїх інформаторів, або ти не голова гурт а простий фейк. Мильна бульбашка.
Як би не було, але не професійно кричати по телебаченню, про свої канали в лігві ворога, це наражає навіть потенційних інформаторів на небезпеку. А справжні люди тричі подумають, перш ніж передати такому 'розвіднику' інформацію...
Тому діагноз - делетант.
А талант є, читати вмію. Тільки це не актуально в Україні.
В кремлядів ціну цьому чоловіку знають. Шкода, що не знають в Україні.
І ще хтось їсть ці дешеві фейки, розраховані на внутрішнього споживача.
Не знаю хто ти, але явно з проблемами з головою.
А не кричали б по новинах, що розвідка США паніку розводить.
@*****
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23 мар.
В Екатеринбурге полицейским запретили использовать служебные иномарки, потому что теперь их невозможно отремонтировать. Ждём аналогичный приказ про импортную туалетную бумагу, чтобы каждая гнида в погонах своей задницей прочувствовала цену верного служения спятившему Отечеству.
скажеш "гоп" як перескочиш...
піар - ваше все !!!! (бл***!)
Так що, ще не звісно, хо чий інформатор.
В прості часи на таке було срати
Але зараз у них дупа. І на фоні цього в них розігралася параноя
А там може і стріляти почнуть один одного
для вас киевляне важнее. Печально.....
Чи є щось, чого не дізнаються, взагалі?