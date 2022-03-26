Германия продолжит помогать Украине с оружием, – Фельдгузен
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заверила, что ФРГ может и дальше помогать Украине с вооружением.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Германия работает над тем, чтобы усилить поддержку Украины во всех сферах. Это, как вы знаете, тоже поддержка в снабжении оружием. Об этом мы очень мало говорим, потому что наши украинские партнеры попросили, чтобы мы детали не предоставляли, но это только одна сфера", - отметила она.
Посол подчеркнула, что Германия может и дальше помогать Украине в сфере вооружения.
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В Украину из Германии прибыли 1,5 тысячи зенитных ракет «Стрела» и 100 пулеметов MG3, а также восемь миллионов патронов для пистолетов, сообщает немецкое агентство dpa со ссылкой на источники в правительственных кругах Украины.
Также в зону боевых действий было доставлено 350 тысяч продуктовых пайков, 50 медицинских транспортных средств и медицинские материалы. Ранее Украина получила из Германии 500 зенитных ракет «Стрела» из сохранившихся запасов Национальной народной армии ГДР.
Там у них и автоматов стволы гнуться (которые на вооружение Германии)
При том что у импортных вариантов таких проблем не когда не было
1200 выстрелов в минуту
10 стран прозводят и 30 используют
один энергономичный приклад чего стоит !
.
не ті вже німці - гдровщіна сама
вот и водили бы хороводы у себя в тундре !
"И дались тебе, Люська эти
макаронынацисты в Украине !"
В ГДР таких овец не было
Оно **** немцев ненавидет
миротворців в Україну ніхто не відправить (це була пропозиція Польщі);
небо над Україною не закриють;
винищувачів, як і систем ППО та протикорабельних ракет, Україні ніхто не дає;
Альянс відповість (проте невідомо як), якщо Росія використає проти України хімічну зброю.
https://tsn.ua/exclusive/nato-zarivaye-golovu-v-pisok-pidsumki-ekstrenogo-samitu-alyansu-z-baydenom-2019346.html