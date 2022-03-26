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Німеччина продовжить допомагати Україні зброєю, - Фельдгузен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зброя,німеччина

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен запевнила, що ФРН може і надалі допомагати Україні щодо озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Німеччина працює над тим, щоб посилити підтримку України у всіх сферах. Це, як ви знаєте, теж підтримка в постачанні зброї. Про це ми дуже мало говоримо, тому що наші українські партнери попросили, щоб ми деталі не надавали, але це тільки одна сфера", - зазначила вона.

Посол наголосила, що Німеччина може і надалі допомагати Україні у сфері озброєння.

Також читайте: У Німеччині будуть штрафувати за рашистський символ "Z"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
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25.03.2022 23:50
+7
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25.03.2022 23:43
+6
Цитата: "Німеччина працює над тим, щоб посилити підтримку України у всіх сферах. Це, як ви знаєте, теж підтримка в постачанні зброї. Про це ми дуже мало говоримо ... Джерело: https://censor.net/ua/n3328695

Може мало говорите тому що нема про що говорити?
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25.03.2022 23:40
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Цитата: "Німеччина працює над тим, щоб посилити підтримку України у всіх сферах. Це, як ви знаєте, теж підтримка в постачанні зброї. Про це ми дуже мало говоримо ... Джерело: https://censor.net/ua/n3328695

Може мало говорите тому що нема про що говорити?
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25.03.2022 23:40 Відповісти
Є така скоромовка: "Про що говорити коли нема про що говорити".
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25.03.2022 23:59 Відповісти
Німеччина може і надалі допомагати Україні у сфері озброєння

ключевое слово...
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26.03.2022 00:33 Відповісти


В Украину из Германии прибыли 1,5 тысячи зенитных ракет «Стрела» и 100 пулеметов MG3, а также восемь миллионов патронов для пистолетов, сообщает немецкое агентство dpa со ссылкой на источники в правительственных кругах Украины.

Также в зону боевых действий было доставлено 350 тысяч продуктовых пайков, 50 медицинских транспортных средств и медицинские материалы. Ранее Украина получила из Германии 500 зенитных ракет «Стрела» из сохранившихся запасов Национальной народной армии ГДР.
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26.03.2022 01:06 Відповісти
может все таки патроны к пулеметам? нафига столько патронов к пистолетам,не дуэлится же с ними...
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26.03.2022 01:20 Відповісти
500 зенитных ракет «Стрела» - плеснявых
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26.03.2022 02:06 Відповісти
не ври, норм оружие, прошло тех. проверку
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26.03.2022 02:37 Відповісти
Інформація про погане зберігання була, але більше не чув. Добре, якщо хоч частина їх пройшла нормально перевірку. Але є момент, перевірка твердого палива в ракеті не входить в стандартну перевірку, як правило цим займається спеціальна комісія зі складним обладнанням. Справа в тому, що при неналежному зберіганні (зміна температурних режимів, волога) в пороховому заряді виявляються мікротріщини і площа одночасного горіння різко збільшується, що приводить до вибуху. Не хочеться щоб хлопці постраждали від наданої зброї.
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26.03.2022 08:26 Відповісти
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25.03.2022 23:40 Відповісти
уже отправили пулеметы мг3 что б вы понимали после интенсивного огня через 250 патронов нужно менять ствол, он там заменяемый.
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25.03.2022 23:40 Відповісти
С своих запасов же

Там у них и автоматов стволы гнуться (которые на вооружение Германии)
При том что у импортных вариантов таких проблем не когда не было
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26.03.2022 00:19 Відповісти
MG3 - усовершенствованный вариант пулемёта MG 42 ("газонокосилка Гитлера")
1200 выстрелов в минуту
10 стран прозводят и 30 используют
один энергономичный приклад чего стоит !
.
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26.03.2022 00:45 Відповісти
та лано ...
не ті вже німці - гдровщіна сама
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25.03.2022 23:42 Відповісти
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25.03.2022 23:42 Відповісти
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25.03.2022 23:43 Відповісти
і це нещастя Українy воює....
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25.03.2022 23:51 Відповісти
Шойгу Медальный
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25.03.2022 23:57 Відповісти
красиво !

вот и водили бы хороводы у себя в тундре !
"И дались тебе, Люська эти макароны нацисты в Украине !"
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26.03.2022 00:35 Відповісти
без соплівих обійдемося...
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25.03.2022 23:47 Відповісти
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25.03.2022 23:50 Відповісти
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25.03.2022 23:52 Відповісти
Та не

В ГДР таких овец не было

Оно **** немцев ненавидет
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26.03.2022 00:21 Відповісти
Ага, а хто рашистам поставляв озброєння у весь час, благодійники хрінові.
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25.03.2022 23:50 Відповісти
Про рішення термінового саміту НАТО коротко:

миротворців в Україну ніхто не відправить (це була пропозиція Польщі);

небо над Україною не закриють;

винищувачів, як і систем ППО та протикорабельних ракет, Україні ніхто не дає;

Альянс відповість (проте невідомо як), якщо Росія використає проти України хімічну зброю.

https://tsn.ua/exclusive/nato-zarivaye-golovu-v-pisok-pidsumki-ekstrenogo-samitu-alyansu-z-baydenom-2019346.html
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25.03.2022 23:57 Відповісти
Звісно, тобі нічого не повідомили
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26.03.2022 03:59 Відповісти
І що там буде у тій допомозі ? Ще 5000 касок ? Чи фаустпатрони , які від гітлерюгенда лишилися і на складах порохом припадали з 1945 ? Які ж безхребетні ці німці . І це перша економіка Євросозу , мать її грець ...
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26.03.2022 00:17 Відповісти
а что они могут дать у них тут недавно обнаружилось что у бундесвера дела то не особо)))
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26.03.2022 01:23 Відповісти
Най шукають запаси Фау-1 і Фау-2 . Штурмгевери , шмайсери ,а також фокевульви і штуки з тиграми хай із складів дістають .
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26.03.2022 01:30 Відповісти
Памагателі.
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26.03.2022 00:28 Відповісти
Не о чём. Германия нам ничего и не дала практически, но на словах, конечно, помогает - когда на них самих нападут, будут словами отбиваться.
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26.03.2022 01:26 Відповісти
Попросить бы стеба ради пневматическое оружие (воздушки), думаю через месяц первые 20 штук припрут колбасники в шортах кожаных! А потом ещё 30. К ноябрю. Фуфлогоны!
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29.05.2022 19:35 Відповісти
 
 