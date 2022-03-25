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У Німеччині будуть штрафувати за рашистський символ "Z"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

рф,армія,окупанти

У Німеччині розпочали штрафувати за публічне використання російського окупаційного символу "Z".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Поліцію Нижньої Саксонії вже поінформували, що публічне використання цього символу на підтримку російської агресії проти України може бути кримінальним злочином.

Штраф загрожує і прихильникам цієї символіки у Баварії. У міністерстві юстиції Баварії заявили, що місцеві правоохоронні органи "вживають послідовних заходів проти людей, які публічно схвалюють агресивну війну, що порушує норми міжнародного права".

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+22
Z это современная свастика фашистского режима!!!!!!!!!
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25.03.2022 20:47
+21
Клеймо выжигать на лбу!
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25.03.2022 20:46
+20
А краще просто *******.
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25.03.2022 20:46
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Клеймо выжигать на лбу!
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25.03.2022 20:46 Відповісти
Вырезать как в "Бесславных ублюдках"!!!!!!
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25.03.2022 20:48 Відповісти
Z - выжигать на лбу, а О - на ягодицах.
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25.03.2022 20:50 Відповісти
Їх треба не штрафувати, а в кращому випадку, передавати в полон українським ЗСУ. Якщо вони позначили себе війсковим знаком загарбника - значіть є членом диверсійної групи і підлягають знищенню.
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25.03.2022 21:50 Відповісти
А краще просто *******.
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25.03.2022 20:46 Відповісти
Причем ещё и в Баварии одной из самых ватных земель Германии до 24.02
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25.03.2022 20:47 Відповісти
Z это современная свастика фашистского режима!!!!!!!!!
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25.03.2022 20:47 Відповісти
Zига- официальный символ нацистов 21 века
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25.03.2022 20:48 Відповісти
свежая русня https://twitter.com/i/status/1507428357281046536
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25.03.2022 20:50 Відповісти
Сподобався там коментар....мальчікі в трусіках)
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26.03.2022 08:56 Відповісти
это кацапы..назвавшие себя немцами и удравшие из ссср носят зигу..
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25.03.2022 20:50 Відповісти
Кацапи почали байку впарювать що це просто їх руська літера, давньої абетки.
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25.03.2022 20:54 Відповісти
Да, и шоб не было стыдно перед рускими за 2 Мировую - вспомните сколько немок изнасиловала красная армия в германии.
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25.03.2022 20:54 Відповісти
А шо есть там такіе смелие кацапи шо даже рісуют єту страшную букву на своем ібле?
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25.03.2022 20:56 Відповісти
Есть. Как говорится, нет покоя долбанутым.
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25.03.2022 23:03 Відповісти
Хз как вы там уживаетесь с анклавом русни в европе
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25.03.2022 23:37 Відповісти
Раньше вешали....
Гуманисты всраные
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25.03.2022 21:04 Відповісти
Z-це груз Zоо
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25.03.2022 21:24 Відповісти
******* Zомбі, вони такі.. от що буває, коли свого мозку немає.
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25.03.2022 21:33 Відповісти
Будь-ласка не штрафуйте ZZ Top...
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25.03.2022 21:47 Відповісти
Поїду мабуть в німецію, буду "штрафувати" педиків, аби тільки німці не заважали. Будуть заважати --не біда. Я їх відслідкую - де живуть, де працюють, де сімейка... І все одно "оштрафую" !
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25.03.2022 23:09 Відповісти
Не просто штрафувати, а в порядку кримінального провадження. Це серйозно. Можна ще ідіотен тест для них запровадити.
Хоча про що це я? Ідіотен тест для рашкованів це зайве... І так все зрозуміло. 🤪
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26.03.2022 06:43 Відповісти
 
 