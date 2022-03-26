Макрон хочет провести эвакуацию в Мариуполе вместе с Грецией и Турцией
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Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с Путиным условия "исключительной гуманитарной операции" по эвакуации мирных жителей Мариуполя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"У нас были очень конкретные обсуждения с мэром Мариуполя и украинскими властями. Затем мы будем вести переговоры с российской стороной", - сказал он во время пресс-конференции.
По словам Макрона, операция будет проведена с Турцией и Грецией по эвакуации мирных жителей, желающих покинуть осажденный город.
Во время телефонного разговора Макрона и Путина Франция потребует от России снять осаду Мариуполя, чтобы граждане, желающие покинуть Мариуполь, могли эвакуироваться, а гуманитарная помощь могла быть направлена тем, кто решил остаться, уточнили в Елисейском дворце.
"Мы организуем все в лучших возможных условиях. В этом городе с населением более 400 тысяч человек, еще 150 тысяч жителей живут в катастрофических условиях", – сказал Макрон.
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хочуть? чи змушені тікати з рідного дому ?
сама "операція" ганьба !
лідери великих та сильних країн не захищают від гопнника, а вивозять куда подалі
куда ?
в біженство !!
півміліонне місто знищене за місяць !!!!!!!!!!!
Можно ***** ещё пару раз позвонить...
на *** путіна,з Україною всі питання вирішувати!
Он поговорил-поговорил, потом позвонил карлику, тот послал в жопу , всё. Конец миссии.
Зато пиар перед выборами обеспечен.
Ты если бы хотел что-то сделать, уже б вертолётах и самолётах сидел в Запорожье.
Фу, какие они лицемерные.
Ну з цього і потрібно було починати, а то я вже подумав, що Макрон і справді намагається щось зробити