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Макрон хочет провести эвакуацию в Мариуполе вместе с Грецией и Турцией

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с Путиным условия "исключительной гуманитарной операции" по эвакуации мирных жителей Мариуполя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"У нас были очень конкретные обсуждения с мэром Мариуполя и украинскими властями. Затем мы будем вести переговоры с российской стороной", - сказал он во время пресс-конференции.

По словам Макрона, операция будет проведена с Турцией и Грецией по эвакуации мирных жителей, желающих покинуть осажденный город.

Во время телефонного разговора Макрона и Путина Франция потребует от России снять осаду Мариуполя, чтобы граждане, желающие покинуть Мариуполь, могли эвакуироваться, а гуманитарная помощь могла быть направлена ​​тем, кто решил остаться, уточнили в Елисейском дворце.

"Мы организуем все в лучших возможных условиях. В этом городе с населением более 400 тысяч человек, еще 150 тысяч жителей живут в катастрофических условиях", – сказал Макрон.

Также смотрите: Гражданские жители Мариуполя погибли от рук российских оккупантов, когда готовили себе еду. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+22
Макароша уже не знает, куда деть свое нерастраченное миротворство...
Можно ***** ещё пару раз позвонить...
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26.03.2022 03:03
+11
Ой ***, это короче просто пиар на жизнях людей в Марике.
Он поговорил-поговорил, потом позвонил карлику, тот послал в жопу , всё. Конец миссии.
Зато пиар перед выборами обеспечен.
Ты если бы хотел что-то сделать, уже б вертолётах и самолётах сидел в Запорожье.
Фу, какие они лицемерные.
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26.03.2022 05:58
+7
Франція досі не дала жодного патрона !!!!!!!!!!!!
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26.03.2022 03:53
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Щось тут не те, знову балаболять. Людей вивезти річ потрібна, але в такому форматі якщо все робити то люди з голоду повмирають!!!!
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26.03.2022 02:44 Ответить
які хочуть покинути осаджене місто.

хочуть? чи змушені тікати з рідного дому ?

сама "операція" ганьба !
лідери великих та сильних країн не захищают від гопнника, а вивозять куда подалі
куда ?
в біженство !!
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26.03.2022 02:55 Ответить
У цьому місті з населенням понад 400 тисяч осіб

півміліонне місто знищене за місяць !!!!!!!!!!!
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26.03.2022 02:57 Ответить
Макароша уже не знает, куда деть свое нерастраченное миротворство...
Можно ***** ещё пару раз позвонить...
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26.03.2022 03:03 Ответить
Франція досі не дала жодного патрона !!!!!!!!!!!!
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26.03.2022 03:53 Ответить
колись була радистка Кет , а це телефоністка Емманюель .
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26.03.2022 09:11 Ответить
говорят, что Емманюель, в месяц, тратит 30 000 евро на визажиста перед выходом "в люди" так сказать. Ему популярность Зеленского покоя не дает, просто и всего. Нарцис короче
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26.03.2022 05:00 Ответить
То наверное деньги тратит на свою маму, т.е. жену.
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26.03.2022 08:01 Ответить
путін создав цю гуманітарну обстановку,а з ним тепер обговорювати як її вирішити?
на *** путіна,з Україною всі питання вирішувати!
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26.03.2022 05:18 Ответить
Ой ***, это короче просто пиар на жизнях людей в Марике.
Он поговорил-поговорил, потом позвонил карлику, тот послал в жопу , всё. Конец миссии.
Зато пиар перед выборами обеспечен.
Ты если бы хотел что-то сделать, уже б вертолётах и самолётах сидел в Запорожье.
Фу, какие они лицемерные.
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26.03.2022 05:58 Ответить
Макрону дуже хочеться на другий термін. Лаври "миротворця" і "гуманіста" йому видаються дуже прийнятним бонусом за "умиротворення" *****. Франція таки добряче прогнила... У ***** тепер єдиний спосіб змусити з собою говорити це масове знищення українців. І ті хто ладен вислуховувати його маніакальні вимоги лише підсилюють апетити *****. Він має бути ізольований.
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26.03.2022 06:43 Ответить
Маріуполь - українська Сребрениця, я вірю, що за цей геноцид усі причетні будуть покарані міжнародним трибуналом.
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26.03.2022 07:48 Ответить
Интересно, как Макроша это себе представляет? О_о
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26.03.2022 09:06 Ответить
Это он в перерывах между фотосессиями или спасение тоже будет частью фотосессии?
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26.03.2022 09:33 Ответить
Выборы впереди.И у Эрди то же.Поэтому пытаются играть в активность.К-во погибших, в промежутке между бокалом красного и белого вина,не принимается во внимание...
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26.03.2022 09:46 Ответить
Пиарщика - вон !!!
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26.03.2022 09:57 Ответить
Макрон обговорить з Путіним умови

Ну з цього і потрібно було починати, а то я вже подумав, що Макрон і справді намагається щось зробити
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26.03.2022 10:04 Ответить
Ну тижня два повирішують, і нікого вже не треба буде рятувати - mission accomplished
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26.03.2022 10:30 Ответить
Чего тужится? Он уже проиграл выборы как "сранный голубь мира и тряпка"!
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26.03.2022 10:54 Ответить
Хитросделанные сцыкуны и тут решили подмазаться.
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26.03.2022 13:28 Ответить
Телефоністка Емманюель.
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26.03.2022 13:50 Ответить
 
 