Макрон хочет провести эвакуацию в Мариуполе вместе с Грецией и Турцией

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с Путиным условия "исключительной гуманитарной операции" по эвакуации мирных жителей Мариуполя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"У нас были очень конкретные обсуждения с мэром Мариуполя и украинскими властями. Затем мы будем вести переговоры с российской стороной", - сказал он во время пресс-конференции.

По словам Макрона, операция будет проведена с Турцией и Грецией по эвакуации мирных жителей, желающих покинуть осажденный город.

Во время телефонного разговора Макрона и Путина Франция потребует от России снять осаду Мариуполя, чтобы граждане, желающие покинуть Мариуполь, могли эвакуироваться, а гуманитарная помощь могла быть направлена ​​тем, кто решил остаться, уточнили в Елисейском дворце.

"Мы организуем все в лучших возможных условиях. В этом городе с населением более 400 тысяч человек, еще 150 тысяч жителей живут в катастрофических условиях", – сказал Макрон.

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