Макрон хоче провести евакуацію у Маріуполі спільно з Грецією та Туреччиною
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Президент Франції Емманюель Макрон обговорить з Путіним умови "виняткової гуманітарної операції" з евакуації мирних жителів Маріуполя.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"У нас були дуже конкретні обговорення з мером Маріуполя та українською владою. Потім ми будемо вести переговори з російською стороною", - сказав він під час пресконференції.
За словами Макрона, операція буде проведена з Туреччиною і Грецією з евакуації мирних жителів, які хочуть покинути осаджене місто.
Під час телефонної розмови Макрона і Путіна Франція вимагатиме від Росії зняти облогу Маріуполя, щоб цивільні особи, які бажають покинути Маріуполь, могли евакуюватися, а гуманітарна допомога могла бути направлена тим, хто вирішив залишитися, уточнили в Єлисейському палаці.
"Ми організуємо все в найкращих можливих умовах. У цьому місті з населенням понад 400 тисяч осіб, ще 150 тисяч жителів живуть в катастрофічних умовах", - сказав Макрон.
Будь ласка, зачекайте...
хочуть? чи змушені тікати з рідного дому ?
сама "операція" ганьба !
лідери великих та сильних країн не захищают від гопнника, а вивозять куда подалі
куда ?
в біженство !!
півміліонне місто знищене за місяць !!!!!!!!!!!
Можно ***** ещё пару раз позвонить...
на *** путіна,з Україною всі питання вирішувати!
Он поговорил-поговорил, потом позвонил карлику, тот послал в жопу , всё. Конец миссии.
Зато пиар перед выборами обеспечен.
Ты если бы хотел что-то сделать, уже б вертолётах и самолётах сидел в Запорожье.
Фу, какие они лицемерные.
Ну з цього і потрібно було починати, а то я вже подумав, що Макрон і справді намагається щось зробити