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Макрон хоче провести евакуацію у Маріуполі спільно з Грецією та Туреччиною

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон обговорить з Путіним умови "виняткової гуманітарної операції" з евакуації мирних жителів Маріуполя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"У нас були дуже конкретні обговорення з мером Маріуполя та українською владою. Потім ми будемо вести переговори з російською стороною", - сказав він під час пресконференції.

За словами Макрона, операція буде проведена з Туреччиною і Грецією з евакуації мирних жителів, які хочуть покинути осаджене місто.

Під час телефонної розмови Макрона і Путіна Франція вимагатиме від Росії зняти облогу Маріуполя, щоб цивільні особи, які бажають покинути Маріуполь, могли евакуюватися, а гуманітарна допомога могла бути направлена тим, хто вирішив залишитися, уточнили в Єлисейському палаці.

"Ми організуємо все в найкращих можливих умовах. У цьому місті з населенням понад 400 тисяч осіб, ще 150 тисяч жителів живуть в катастрофічних умовах", - сказав Макрон.

Також читайте: В ООН отримали інформацію про масові поховання у Маріуполі

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
Макароша уже не знает, куда деть свое нерастраченное миротворство...
Можно ***** ещё пару раз позвонить...
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26.03.2022 03:03
+11
Ой ***, это короче просто пиар на жизнях людей в Марике.
Он поговорил-поговорил, потом позвонил карлику, тот послал в жопу , всё. Конец миссии.
Зато пиар перед выборами обеспечен.
Ты если бы хотел что-то сделать, уже б вертолётах и самолётах сидел в Запорожье.
Фу, какие они лицемерные.
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26.03.2022 05:58
+7
Франція досі не дала жодного патрона !!!!!!!!!!!!
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26.03.2022 03:53
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Щось тут не те, знову балаболять. Людей вивезти річ потрібна, але в такому форматі якщо все робити то люди з голоду повмирають!!!!
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26.03.2022 02:44 Відповісти
які хочуть покинути осаджене місто.

хочуть? чи змушені тікати з рідного дому ?

сама "операція" ганьба !
лідери великих та сильних країн не захищают від гопнника, а вивозять куда подалі
куда ?
в біженство !!
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26.03.2022 02:55 Відповісти
У цьому місті з населенням понад 400 тисяч осіб

півміліонне місто знищене за місяць !!!!!!!!!!!
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26.03.2022 02:57 Відповісти
Макароша уже не знает, куда деть свое нерастраченное миротворство...
Можно ***** ещё пару раз позвонить...
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26.03.2022 03:03 Відповісти
Франція досі не дала жодного патрона !!!!!!!!!!!!
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26.03.2022 03:53 Відповісти
колись була радистка Кет , а це телефоністка Емманюель .
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26.03.2022 09:11 Відповісти
говорят, что Емманюель, в месяц, тратит 30 000 евро на визажиста перед выходом "в люди" так сказать. Ему популярность Зеленского покоя не дает, просто и всего. Нарцис короче
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26.03.2022 05:00 Відповісти
То наверное деньги тратит на свою маму, т.е. жену.
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26.03.2022 08:01 Відповісти
путін создав цю гуманітарну обстановку,а з ним тепер обговорювати як її вирішити?
на *** путіна,з Україною всі питання вирішувати!
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26.03.2022 05:18 Відповісти
Ой ***, это короче просто пиар на жизнях людей в Марике.
Он поговорил-поговорил, потом позвонил карлику, тот послал в жопу , всё. Конец миссии.
Зато пиар перед выборами обеспечен.
Ты если бы хотел что-то сделать, уже б вертолётах и самолётах сидел в Запорожье.
Фу, какие они лицемерные.
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26.03.2022 05:58 Відповісти
Макрону дуже хочеться на другий термін. Лаври "миротворця" і "гуманіста" йому видаються дуже прийнятним бонусом за "умиротворення" *****. Франція таки добряче прогнила... У ***** тепер єдиний спосіб змусити з собою говорити це масове знищення українців. І ті хто ладен вислуховувати його маніакальні вимоги лише підсилюють апетити *****. Він має бути ізольований.
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26.03.2022 06:43 Відповісти
Маріуполь - українська Сребрениця, я вірю, що за цей геноцид усі причетні будуть покарані міжнародним трибуналом.
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26.03.2022 07:48 Відповісти
Интересно, как Макроша это себе представляет? О_о
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26.03.2022 09:06 Відповісти
Это он в перерывах между фотосессиями или спасение тоже будет частью фотосессии?
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26.03.2022 09:33 Відповісти
Выборы впереди.И у Эрди то же.Поэтому пытаются играть в активность.К-во погибших, в промежутке между бокалом красного и белого вина,не принимается во внимание...
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26.03.2022 09:46 Відповісти
Пиарщика - вон !!!
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26.03.2022 09:57 Відповісти
Макрон обговорить з Путіним умови

Ну з цього і потрібно було починати, а то я вже подумав, що Макрон і справді намагається щось зробити
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26.03.2022 10:04 Відповісти
Ну тижня два повирішують, і нікого вже не треба буде рятувати - mission accomplished
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26.03.2022 10:30 Відповісти
Чего тужится? Он уже проиграл выборы как "сранный голубь мира и тряпка"!
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26.03.2022 10:54 Відповісти
Хитросделанные сцыкуны и тут решили подмазаться.
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26.03.2022 13:28 Відповісти
Телефоністка Емманюель.
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26.03.2022 13:50 Відповісти
 
 