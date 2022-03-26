В Украину прибыла партия оружия из Германии
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Украину для борьбы с российской оккупационной армией прибыла партия оружия из Германии.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает DW.
Берлин передал Киеву 1500 зенитно-ракетных комплексов "Стрела", 100 пулеметов MG3 и восемь миллионов патронов для пистолетов.
По данным издания, ВСУ получили от германских партнеров дополнительную помощь: 350 000 продуктовых наборов, 50 медицинских транспортных средств и медикаменты.
Как отметил во время визита в Брюссель канцлер Германии Олаф Шольц, рассматриваются перспективы дальнейших поставок оружия Украине.
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Коли вже будуть ракетні проти-корабельні комплекси, щоб можна було затопити російський морський флот?
Ракети великої дальності, щоб розбомбити російські аеродроми, звідки авіація російська до нас прилітає, щоб знищити російські літаки прямо на тих аеродромах.
Потужне ПВО, щоб збивати російські літаки і ракети.