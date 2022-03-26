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В Украину прибыла партия оружия из Германии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

німеччина

В Украину для борьбы с российской оккупационной армией прибыла партия оружия из Германии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает DW.

Берлин передал Киеву 1500 зенитно-ракетных комплексов "Стрела", 100 пулеметов MG3 и восемь миллионов патронов для пистолетов.

По данным издания, ВСУ получили от германских партнеров дополнительную помощь: 350 000 продуктовых наборов, 50 медицинских транспортных средств и медикаменты.

Как отметил во время визита в Брюссель канцлер Германии Олаф Шольц, рассматриваются перспективы дальнейших поставок оружия Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц призвал усилить военно-техническую помощь Украине

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+37
МГ-3 то є файний кулемет, з великим досвідом приборкання москальні))
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26.03.2022 07:05
+24
это вместо слов "доброе утро" тем свинорылым козломордым проституткам-мамкам и алкоголикам-папкам на мокшанщине, 86.6% которых поддерживают убийство украинцев... чтобы им лучше пилось и лучше спалось... только вот когда порожденного ими урода размажет по стенкам башни танка, то они не получат похоронки... и ипотеку не закроют...
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26.03.2022 07:12
+19
прототип этого пулемёта MG-42 , которому уже 80 лет ) Основной принцип работы остался тот же . но он так же эффективен и по сей день .
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26.03.2022 07:13
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Вовремя,кацапы ждут мобилизацию своих придурков.
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26.03.2022 09:38 Ответить
С первым апреля будет им "поздравление" (и прикол) от их фюрера ввиде повесток и сверхсрочного завершения учебы выпускников ВУЗов и СУЗов (даже без выпускных экзаменов, а на фига пушечному фаршу нужны знания, им жить на фронте нескольких часов до пару дней?)!
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26.03.2022 09:52 Ответить
Это их судьба.Приехал,увидел и сдох. Биомусор не должен жить.
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26.03.2022 09:56 Ответить
Достаточно было послать позолоченный коллекционный Walther PPK лучшему кремлевскому другу фрау Меркель и хера Шредера с двумя (для надежности) патронами с серебрянными пулями!
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26.03.2022 09:48 Ответить
ну теперь кацапам *****!
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26.03.2022 09:54 Ответить
Мг то мясорубка. Если кто-то думает, что за 80 лет человек так эволюционировал,что мясорубка перестанет его крошить...ну, что ж, удачи этим индивидам)
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26.03.2022 10:04 Ответить
Согласен,для экспердов вот https://www.youtube.com/watch?v=os7ZPOCFuAA
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26.03.2022 10:17 Ответить
Коса смерти фашисты называли!
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26.03.2022 10:39 Ответить
косторезка
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26.03.2022 11:21 Ответить
Вони(німці) до сих пір корчать з себе ідіотів(десь на другому місці після РФ), на лоха розраховують чи що, думають за рахунок Українців(ундерменш) підчистять у себе від непотрібу склади, чи що!?
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26.03.2022 10:46 Ответить
Работает только на"жим-жим" очка орков
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26.03.2022 12:38 Ответить
А нахрена патроны к пистолетам?
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26.03.2022 11:42 Ответить
Подсекретили.Они к "Косам смерти" !
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26.03.2022 12:35 Ответить
потому что не совпадают по калибру с совковыми
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26.03.2022 13:25 Ответить
Если это Украине предоставили, даже трудно представить, что тогда немцы кацапам предоставят
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26.03.2022 12:48 Ответить
Це легка зброя.

Коли вже будуть ракетні проти-корабельні комплекси, щоб можна було затопити російський морський флот?

Ракети великої дальності, щоб розбомбити російські аеродроми, звідки авіація російська до нас прилітає, щоб знищити російські літаки прямо на тих аеродромах.

Потужне ПВО, щоб збивати російські літаки і ракети.
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26.03.2022 15:03 Ответить
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