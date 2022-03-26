В Україну прибула партія зброї з Німеччини

В Україну для боротьби із російською окупаційною армією прибула партія зброї з Німеччини.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє DW.

Уточнюється, що Берлін передав Києву 1500 зенітно-ракетних комплексів "Стріла", 100 кулеметів MG3 та вісім мільйонів патронів для пістолетів.

За даними видання, ЗСУ отримали від німецьких партнерів додаткову допомогу: 350 000 продуктових наборів, 50 медичних транспортних засобів та медикаменти.

Як зазначив під час візиту до Брюсселя канцлер Німеччини Олаф Шольц, розглядаються перспективи подальших постачань зброї Україні.

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