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В Україну прибула партія зброї з Німеччини

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

німеччина

В Україну для боротьби із російською окупаційною армією прибула партія зброї з Німеччини.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє DW.

Уточнюється, що Берлін передав Києву 1500 зенітно-ракетних комплексів "Стріла", 100 кулеметів MG3 та вісім мільйонів патронів для пістолетів.

За даними видання, ЗСУ отримали від німецьких партнерів додаткову допомогу: 350 000 продуктових наборів, 50 медичних транспортних засобів та медикаменти.

Як зазначив під час візиту до Брюсселя канцлер Німеччини Олаф Шольц, розглядаються перспективи подальших постачань зброї Україні.

Також читайте: Німеччина продовжить допомагати Україні зі зброєю, - Фельдгузен

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+37
МГ-3 то є файний кулемет, з великим досвідом приборкання москальні))
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26.03.2022 07:05
+24
это вместо слов "доброе утро" тем свинорылым козломордым проституткам-мамкам и алкоголикам-папкам на мокшанщине, 86.6% которых поддерживают убийство украинцев... чтобы им лучше пилось и лучше спалось... только вот когда порожденного ими урода размажет по стенкам башни танка, то они не получат похоронки... и ипотеку не закроют...
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26.03.2022 07:12
+19
прототип этого пулемёта MG-42 , которому уже 80 лет ) Основной принцип работы остался тот же . но он так же эффективен и по сей день .
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26.03.2022 07:13
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Вовремя,кацапы ждут мобилизацию своих придурков.
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26.03.2022 09:38 Відповісти
С первым апреля будет им "поздравление" (и прикол) от их фюрера ввиде повесток и сверхсрочного завершения учебы выпускников ВУЗов и СУЗов (даже без выпускных экзаменов, а на фига пушечному фаршу нужны знания, им жить на фронте нескольких часов до пару дней?)!
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26.03.2022 09:52 Відповісти
Это их судьба.Приехал,увидел и сдох. Биомусор не должен жить.
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26.03.2022 09:56 Відповісти
Достаточно было послать позолоченный коллекционный Walther PPK лучшему кремлевскому другу фрау Меркель и хера Шредера с двумя (для надежности) патронами с серебрянными пулями!
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26.03.2022 09:48 Відповісти
ну теперь кацапам *****!
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26.03.2022 09:54 Відповісти
Мг то мясорубка. Если кто-то думает, что за 80 лет человек так эволюционировал,что мясорубка перестанет его крошить...ну, что ж, удачи этим индивидам)
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26.03.2022 10:04 Відповісти
Согласен,для экспердов вот https://www.youtube.com/watch?v=os7ZPOCFuAA
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26.03.2022 10:17 Відповісти
Коса смерти фашисты называли!
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26.03.2022 10:39 Відповісти
косторезка
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26.03.2022 11:21 Відповісти
Вони(німці) до сих пір корчать з себе ідіотів(десь на другому місці після РФ), на лоха розраховують чи що, думають за рахунок Українців(ундерменш) підчистять у себе від непотрібу склади, чи що!?
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26.03.2022 10:46 Відповісти
Работает только на"жим-жим" очка орков
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26.03.2022 12:38 Відповісти
А нахрена патроны к пистолетам?
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26.03.2022 11:42 Відповісти
Подсекретили.Они к "Косам смерти" !
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26.03.2022 12:35 Відповісти
потому что не совпадают по калибру с совковыми
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26.03.2022 13:25 Відповісти
Если это Украине предоставили, даже трудно представить, что тогда немцы кацапам предоставят
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26.03.2022 12:48 Відповісти
Це легка зброя.

Коли вже будуть ракетні проти-корабельні комплекси, щоб можна було затопити російський морський флот?

Ракети великої дальності, щоб розбомбити російські аеродроми, звідки авіація російська до нас прилітає, щоб знищити російські літаки прямо на тих аеродромах.

Потужне ПВО, щоб збивати російські літаки і ракети.
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26.03.2022 15:03 Відповісти
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