В Україну прибула партія зброї з Німеччини
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Україну для боротьби із російською окупаційною армією прибула партія зброї з Німеччини.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє DW.
Уточнюється, що Берлін передав Києву 1500 зенітно-ракетних комплексів "Стріла", 100 кулеметів MG3 та вісім мільйонів патронів для пістолетів.
За даними видання, ЗСУ отримали від німецьких партнерів додаткову допомогу: 350 000 продуктових наборів, 50 медичних транспортних засобів та медикаменти.
Як зазначив під час візиту до Брюсселя канцлер Німеччини Олаф Шольц, розглядаються перспективи подальших постачань зброї Україні.
Топ коментарі
+37 Вячеслав Галушка
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+24 Joshua Merlin
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+19 Дин Проффитт
показати весь коментар26.03.2022 07:13
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Коли вже будуть ракетні проти-корабельні комплекси, щоб можна було затопити російський морський флот?
Ракети великої дальності, щоб розбомбити російські аеродроми, звідки авіація російська до нас прилітає, щоб знищити російські літаки прямо на тих аеродромах.
Потужне ПВО, щоб збивати російські літаки і ракети.