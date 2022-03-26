Сегодня в Украине будут работать четыре гумкоридора, - Офис омбудсмена
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Четыре гуманитарных коридора будут работать в Украине в субботу.
Об этом сообщили в Офисе омбудсмена Украины, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что коридоры будут работать по следующим маршрутам:
1. Фастов, Фастовец, Клехановка, Митница, трасса м-05, Калиновка, Плесецкое (сельсовет ул. Центральная, д. 57,с. Плесецкое).
2. Белогородка – Петрушки – Шпитки – Мрия – Любимовка – Березовка – Севериновка (ул. И.Мазепы 20, с. Севериновка).
3. Белая Церковь – Фастов – Хомутец – Брусилов – Ставище – Небелица – Юров – Красная Слобода (торговый центр, ул. Л.Украинки, д.46, Красная Слобода).
4. Белая Церковь – Фастов – Брусилов – Кочерив – Белая Криница – Песковка – Бородянка (ул. Центральная 331, Бородянка).
"Кроме того, будет работать пункт эвакуации в районе Романовского моста для приема эвакуированного пешим ходом населения г. Ирпень", – добавили в Офисе омбудсмена.
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