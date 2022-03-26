Российские оккупанты похитили мэра Славутича Фомичева и захватили городскую больницу, - председатель Киевской ОВА Павлюк
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Российские оккупанты вторглись в город Славутич и захватили городскую больницу.
Об этом глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сообщил в своем телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Жители города вышли на проукраинский митинг с национальной символикой. Они собираются на главной площади и скандируют - "Славутич - это Украина", "Слава Украине". Развернут большой государственный флаг. Русские открыли огонь в воздух. Бросают светошумовые гранаты в толпу."
Но жители не расходятся, наоборот, их становится больше. Люди начали движение в больницу, которую захватили орки.
По последней информации, мэр города Юрий Фомичев похищен захватчиками. Городской совет в полном составе продолжает свою работу", – рассказал Павлюк.
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Це їх ментальність - що сказав начальник, те і роблять.
От вони так і мислять, обезголовити чи схилити місцевого керівника на свій бік, той скаже "всім розійтись", чи там "всім отримати російські паспорти" і все. Типу всі побігли і зробили.
Це їх рабська ментальність, а наша - зовсім інша.
Смотрите видео и ставьте лайки!!!- https://www.youtube.com/watch?v=n2NW7ixH_iY
Не розумію, як можна намагатись знайти те, чого там ніколи не було.
Борис Джонсон заявил о результатах переговоров с президентом Турции.
"Мы договорились с Эрдоганом так: Британия предоставляет Украине антибатарейные комплексы для уничтожения дальнобойной артиллерии россиян, из которой они расстреливают Мариуполь. Эта британская артиллерия сможет также уничтожать российские корабли на далеком расстоянии. А Турция доставит еще партию "Байрактаров" и колесные тягачи с платформами, на которые будет грузиться британская тяжелая дальнобойная артиллерия и будет развозиться на нужные места дислокации", - говорится в сообщении.
Прощотік зелі що не видав..