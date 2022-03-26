Российские оккупанты похитили мэра Славутича Фомичева и захватили городскую больницу, - председатель Киевской ОВА Павлюк

Российские оккупанты вторглись в город Славутич и захватили городскую больницу.

Об этом глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сообщил в своем телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Жители города вышли на проукраинский митинг с национальной символикой. Они собираются на главной площади и скандируют - "Славутич - это Украина", "Слава Украине". Развернут большой государственный флаг. Русские открыли огонь в воздух. Бросают светошумовые гранаты в толпу."

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Но жители не расходятся, наоборот, их становится больше. Люди начали движение в больницу, которую захватили орки.

По последней информации, мэр города Юрий Фомичев похищен захватчиками. Городской совет в полном составе продолжает свою работу", – рассказал Павлюк.