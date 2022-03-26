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Российские оккупанты похитили мэра Славутича Фомичева и захватили городскую больницу, - председатель Киевской ОВА Павлюк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

юрій,фомічев

Российские оккупанты вторглись в город Славутич и захватили городскую больницу.

Об этом глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сообщил в своем телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Жители города вышли на проукраинский митинг с национальной символикой. Они собираются на главной площади и скандируют - "Славутич - это Украина", "Слава Украине". Развернут большой государственный флаг. Русские открыли огонь в воздух. Бросают светошумовые гранаты в толпу."

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жители Славутича вышли на главную площадь с огромным украинским флагом, несмотря на российские танки в окрестностях города. ВИДЕО

Но жители не расходятся, наоборот, их становится больше. Люди начали движение в больницу, которую захватили орки.

По последней информации, мэр города Юрий Фомичев похищен захватчиками. Городской совет в полном составе продолжает свою работу", – рассказал Павлюк.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+16
я не понимаю орду орков каков смысл в похищении мэра городского головы сельского головы или депутатов райсовета поссовета горсовета? что они этим добиваются только ненависти от населения и презрения.. и направлением по курсу русского корабля??? не понимаю.. я понимаю что ЛОГИКА ЗДРАВОМЫСЛИЕ ОЧЕВИДНОСТЬ ДАВНО ПОКИНУЛИ РОССИЮ и все же...
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26.03.2022 10:46
+8
А яка логіка херачить по цивільних житлових кварталах артою? А яка логіка відмовляти цілому народові у праві на існування? А яка логіка в шизофренії та небажанні миритися з тим, що світ не такий, як картинка, що намалював ***** собі в плешивій голові?
Не розумію, як можна намагатись знайти те, чого там ніколи не було.
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26.03.2022 10:49
+7
Срали они на любовь населения. Одних запугают несогласних уничтожат - ето фашизм.
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26.03.2022 10:52
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я не понимаю орду орков каков смысл в похищении мэра городского головы сельского головы или депутатов райсовета поссовета горсовета? что они этим добиваются только ненависти от населения и презрения.. и направлением по курсу русского корабля??? не понимаю.. я понимаю что ЛОГИКА ЗДРАВОМЫСЛИЕ ОЧЕВИДНОСТЬ ДАВНО ПОКИНУЛИ РОССИЮ и все же...
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26.03.2022 10:46 Ответить
якщо Бог хоче покарати, відбирає розум.
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26.03.2022 10:48 Ответить
Бог уже давно покинув москалів із своїми речами
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26.03.2022 10:57 Ответить
Срали они на любовь населения. Одних запугают несогласних уничтожат - ето фашизм.
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26.03.2022 10:52 Ответить
НА десяток срочников пленных поменяют,как мера Мелитополя ,что тут непонятного
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26.03.2022 10:53 Ответить
А що тут незрозумілого?
Це їх ментальність - що сказав начальник, те і роблять.
От вони так і мислять, обезголовити чи схилити місцевого керівника на свій бік, той скаже "всім розійтись", чи там "всім отримати російські паспорти" і все. Типу всі побігли і зробили.
Це їх рабська ментальність, а наша - зовсім інша.
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26.03.2022 10:59 Ответить
Шойгу не зря "хватил кондратий": аннигиляция Z-армии голодранцев на ржавых танках идет по плану...
Смотрите видео и ставьте лайки!!!- https://www.youtube.com/watch?v=n2NW7ixH_iY
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26.03.2022 11:01 Ответить
а эго никто не похищав..он хотел ******.с города а орки поймали за городом..и привели назад..чтоб он людей успокоил.которые русских с города на окраину выгнали!
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26.03.2022 12:34 Ответить
бо в них рабська психологія. Вони вважають,що якщо змінють Зеленського ,то Україна зразу стане парашу любить. Дибільна нація.
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28.03.2022 17:50 Ответить
А яка логіка херачить по цивільних житлових кварталах артою? А яка логіка відмовляти цілому народові у праві на існування? А яка логіка в шизофренії та небажанні миритися з тим, що світ не такий, як картинка, що намалював ***** собі в плешивій голові?
Не розумію, як можна намагатись знайти те, чого там ніколи не було.
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26.03.2022 10:49 Ответить
Росія бомбить міста, щоб показати іншим містам України, що не рипайтесь, а то будете на вулиці спати. Ви все втратите і станете бомжами. Тому здавайте місто без бою. По суті, це заставляє українців бути "хатоскрайниками"...і це впливає на формування теороборони негативно.
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26.03.2022 10:55 Ответить
Логика проста, путлер нацист, самую большую жертву принесли украинцы для остановки немцев во время ВОВ, вот он нас за это и ненавидит
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26.03.2022 10:59 Ответить
Цілий Світ тепер побачить що ми з орками зовсім не один народ. Ця кільковікова брехня нарешті викрита. Цього не зробила би ні зброя ні санкції, тільки Дух людей таке може зробити!
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26.03.2022 10:49 Ответить
Ми всі дуже раді що світ це побачить.
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26.03.2022 10:53 Ответить
Вот...а вы боялись.

Борис Джонсон заявил о результатах переговоров с президентом Турции.

"Мы договорились с Эрдоганом так: Британия предоставляет Украине антибатарейные комплексы для уничтожения дальнобойной артиллерии россиян, из которой они расстреливают Мариуполь. Эта британская артиллерия сможет также уничтожать российские корабли на далеком расстоянии. А Турция доставит еще партию "Байрактаров" и колесные тягачи с платформами, на которые будет грузиться британская тяжелая дальнобойная артиллерия и будет развозиться на нужные места дислокации", - говорится в сообщении.
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26.03.2022 10:50 Ответить
Якщо публічно заявили - нічого не буде. Турція яка хоче показати себе миротворцем не вводячи санкцій проти орків, раптом починає нам постачати дрони, які останній раз нам продавала ще задовго до війни. Це як заяви бореля про літаки.
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26.03.2022 10:59 Ответить
Маячня...позавчора ще привезли Байрактари. Русланом.
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26.03.2022 11:06 Ответить
Туркам насрать на кацапів. В них теж імперія.
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28.03.2022 17:53 Ответить
А де ЗСУ?
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26.03.2022 10:55 Ответить
хто їх впустив у Славутич?
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26.03.2022 10:55 Ответить
ВР повинна негайно прийняти Закон, що виборні особи територій під окупацією втрачають свої повнованення автоматично , коли перебувають на окупованих територіях, а мають статус тільки статус гуманітарного координатора чи ще якось подібно
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26.03.2022 10:57 Ответить
Не хочу нікого образити,але пару днів тому він сам заявив,що керує містом дистайціно.В минулому він ригоанал.Ховав свои бізнеси і прибутки.Але опезежопером так і не став.Тут ще потрібно вияснити в яку сторону він дистанціювався.Це не звинувачення-це просто питання.
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26.03.2022 10:57 Ответить
Якби влада зелі видала перед російським вторгненням людям калаші... То б кацаби зараз не гуляли містом.
Прощотік зелі що не видав..
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26.03.2022 10:59 Ответить
Николаев респект и уважуха! Даже нам в Одессе не хрен делать! А вот мэр Славутича что делал месяц- ждал оккупанта ? Или боялся что самого вынесут на штык-ножах? Почему нет терробороны? Ждем новости: мэр Славутича- калобарант....
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26.03.2022 11:14 Ответить
Без приказа никуда!
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26.03.2022 12:22 Ответить
Якщо тероборону не буде підтримувати регулярна армія, то гріш їй ціна.
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26.03.2022 11:27 Ответить
Это будут помнить все : ПОХ...Й ТАНКИ МЫ С БАШТАНКИ
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26.03.2022 12:23 Ответить
Ну это будут помнить все : пох...й танки мы с Баштанки
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26.03.2022 12:26 Ответить
В Славутичі живе технічна інтелігенція з Припяті, наполовину московського походження і московської же культури, тому воювати там нікому.
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26.03.2022 13:01 Ответить
Лікарню захопили щоб своїх покидьків лікувати.
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26.03.2022 11:06 Ответить
 
 