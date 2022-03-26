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Російські окупанти викрали мера Славутича Фомічова та захопили міську лікарню, - голова Київської ОВА Павлюк
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти вторглися в місто Славутич та захопили міську лікарню.
Про це голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Жителі міста вийшли на проукраїнський мітинг з національною символікою. Вони збираються на головній площі та сканують – "Славутич-це Україна", "Слава Україні". Розгорнуто великий державний прапор. Руські відкрили вогонь в повітря. Кидають світошумові гранати у натовп.
Але жителі не розходяться, навпаки їх становиться більше. Люди почали рух до лікарні, яку захопили орки.
За останньою інформацією мер міста Юрій Фомічов викрадений загарбниками. Міська рада у повному складі продовжує свою роботу", - розповів Павлюк.
Топ коментарі
+16 VOLVO XC 70
показати весь коментар26.03.2022 10:46
+8 Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар26.03.2022 10:49
+7 Andry Moon
показати весь коментар26.03.2022 10:52
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Будь ласка, зачекайте...
Це їх ментальність - що сказав начальник, те і роблять.
От вони так і мислять, обезголовити чи схилити місцевого керівника на свій бік, той скаже "всім розійтись", чи там "всім отримати російські паспорти" і все. Типу всі побігли і зробили.
Це їх рабська ментальність, а наша - зовсім інша.
Смотрите видео и ставьте лайки!!!- https://www.youtube.com/watch?v=n2NW7ixH_iY
Не розумію, як можна намагатись знайти те, чого там ніколи не було.
Борис Джонсон заявил о результатах переговоров с президентом Турции.
"Мы договорились с Эрдоганом так: Британия предоставляет Украине антибатарейные комплексы для уничтожения дальнобойной артиллерии россиян, из которой они расстреливают Мариуполь. Эта британская артиллерия сможет также уничтожать российские корабли на далеком расстоянии. А Турция доставит еще партию "Байрактаров" и колесные тягачи с платформами, на которые будет грузиться британская тяжелая дальнобойная артиллерия и будет развозиться на нужные места дислокации", - говорится в сообщении.
Прощотік зелі що не видав..