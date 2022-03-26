УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12714 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
7 147 33
війна (56620) мер (484) викрадення (772) Павлюк Олександр (119) Славутич (20)

Російські окупанти викрали мера Славутича Фомічова та захопили міську лікарню, - голова Київської ОВА Павлюк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

юрій,фомічев

Російські окупанти вторглися в місто Славутич та захопили міську лікарню.

Про це голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Жителі міста вийшли на проукраїнський мітинг з національною символікою. Вони збираються на головній площі та сканують – "Славутич-це Україна", "Слава Україні". Розгорнуто великий державний прапор. Руські відкрили вогонь в повітря. Кидають світошумові гранати у натовп.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Техніка окупантів на вулицях Славутича. ВIДЕО

Але жителі не розходяться, навпаки їх становиться більше. Люди почали рух до лікарні, яку захопили орки.

За останньою інформацією мер міста Юрій Фомічов викрадений загарбниками. Міська рада у повному складі продовжує свою роботу", - розповів Павлюк.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Жителі Славутича вийшли на головну площу з величезним українським прапором попри російські танки на околицях міста. ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
я не понимаю орду орков каков смысл в похищении мэра городского головы сельского головы или депутатов райсовета поссовета горсовета? что они этим добиваются только ненависти от населения и презрения.. и направлением по курсу русского корабля??? не понимаю.. я понимаю что ЛОГИКА ЗДРАВОМЫСЛИЕ ОЧЕВИДНОСТЬ ДАВНО ПОКИНУЛИ РОССИЮ и все же...
показати весь коментар
26.03.2022 10:46
+8
А яка логіка херачить по цивільних житлових кварталах артою? А яка логіка відмовляти цілому народові у праві на існування? А яка логіка в шизофренії та небажанні миритися з тим, що світ не такий, як картинка, що намалював ***** собі в плешивій голові?
Не розумію, як можна намагатись знайти те, чого там ніколи не було.
показати весь коментар
26.03.2022 10:49
+7
Срали они на любовь населения. Одних запугают несогласних уничтожат - ето фашизм.
показати весь коментар
26.03.2022 10:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
я не понимаю орду орков каков смысл в похищении мэра городского головы сельского головы или депутатов райсовета поссовета горсовета? что они этим добиваются только ненависти от населения и презрения.. и направлением по курсу русского корабля??? не понимаю.. я понимаю что ЛОГИКА ЗДРАВОМЫСЛИЕ ОЧЕВИДНОСТЬ ДАВНО ПОКИНУЛИ РОССИЮ и все же...
показати весь коментар
26.03.2022 10:46 Відповісти
якщо Бог хоче покарати, відбирає розум.
показати весь коментар
26.03.2022 10:48 Відповісти
Бог уже давно покинув москалів із своїми речами
показати весь коментар
26.03.2022 10:57 Відповісти
Срали они на любовь населения. Одних запугают несогласних уничтожат - ето фашизм.
показати весь коментар
26.03.2022 10:52 Відповісти
НА десяток срочников пленных поменяют,как мера Мелитополя ,что тут непонятного
показати весь коментар
26.03.2022 10:53 Відповісти
А що тут незрозумілого?
Це їх ментальність - що сказав начальник, те і роблять.
От вони так і мислять, обезголовити чи схилити місцевого керівника на свій бік, той скаже "всім розійтись", чи там "всім отримати російські паспорти" і все. Типу всі побігли і зробили.
Це їх рабська ментальність, а наша - зовсім інша.
показати весь коментар
26.03.2022 10:59 Відповісти
Шойгу не зря "хватил кондратий": аннигиляция Z-армии голодранцев на ржавых танках идет по плану...
Смотрите видео и ставьте лайки!!!- https://www.youtube.com/watch?v=n2NW7ixH_iY
показати весь коментар
26.03.2022 11:01 Відповісти
а эго никто не похищав..он хотел ******.с города а орки поймали за городом..и привели назад..чтоб он людей успокоил.которые русских с города на окраину выгнали!
показати весь коментар
26.03.2022 12:34 Відповісти
бо в них рабська психологія. Вони вважають,що якщо змінють Зеленського ,то Україна зразу стане парашу любить. Дибільна нація.
показати весь коментар
28.03.2022 17:50 Відповісти
А яка логіка херачить по цивільних житлових кварталах артою? А яка логіка відмовляти цілому народові у праві на існування? А яка логіка в шизофренії та небажанні миритися з тим, що світ не такий, як картинка, що намалював ***** собі в плешивій голові?
Не розумію, як можна намагатись знайти те, чого там ніколи не було.
показати весь коментар
26.03.2022 10:49 Відповісти
Росія бомбить міста, щоб показати іншим містам України, що не рипайтесь, а то будете на вулиці спати. Ви все втратите і станете бомжами. Тому здавайте місто без бою. По суті, це заставляє українців бути "хатоскрайниками"...і це впливає на формування теороборони негативно.
показати весь коментар
26.03.2022 10:55 Відповісти
Логика проста, путлер нацист, самую большую жертву принесли украинцы для остановки немцев во время ВОВ, вот он нас за это и ненавидит
показати весь коментар
26.03.2022 10:59 Відповісти
Цілий Світ тепер побачить що ми з орками зовсім не один народ. Ця кільковікова брехня нарешті викрита. Цього не зробила би ні зброя ні санкції, тільки Дух людей таке може зробити!
показати весь коментар
26.03.2022 10:49 Відповісти
Ми всі дуже раді що світ це побачить.
показати весь коментар
26.03.2022 10:53 Відповісти
Вот...а вы боялись.

Борис Джонсон заявил о результатах переговоров с президентом Турции.

"Мы договорились с Эрдоганом так: Британия предоставляет Украине антибатарейные комплексы для уничтожения дальнобойной артиллерии россиян, из которой они расстреливают Мариуполь. Эта британская артиллерия сможет также уничтожать российские корабли на далеком расстоянии. А Турция доставит еще партию "Байрактаров" и колесные тягачи с платформами, на которые будет грузиться британская тяжелая дальнобойная артиллерия и будет развозиться на нужные места дислокации", - говорится в сообщении.
показати весь коментар
26.03.2022 10:50 Відповісти
Якщо публічно заявили - нічого не буде. Турція яка хоче показати себе миротворцем не вводячи санкцій проти орків, раптом починає нам постачати дрони, які останній раз нам продавала ще задовго до війни. Це як заяви бореля про літаки.
показати весь коментар
26.03.2022 10:59 Відповісти
Маячня...позавчора ще привезли Байрактари. Русланом.
показати весь коментар
26.03.2022 11:06 Відповісти
Туркам насрать на кацапів. В них теж імперія.
показати весь коментар
28.03.2022 17:53 Відповісти
А де ЗСУ?
показати весь коментар
26.03.2022 10:55 Відповісти
хто їх впустив у Славутич?
показати весь коментар
26.03.2022 10:55 Відповісти
ВР повинна негайно прийняти Закон, що виборні особи територій під окупацією втрачають свої повнованення автоматично , коли перебувають на окупованих територіях, а мають статус тільки статус гуманітарного координатора чи ще якось подібно
показати весь коментар
26.03.2022 10:57 Відповісти
Не хочу нікого образити,але пару днів тому він сам заявив,що керує містом дистайціно.В минулому він ригоанал.Ховав свои бізнеси і прибутки.Але опезежопером так і не став.Тут ще потрібно вияснити в яку сторону він дистанціювався.Це не звинувачення-це просто питання.
показати весь коментар
26.03.2022 10:57 Відповісти
Якби влада зелі видала перед російським вторгненням людям калаші... То б кацаби зараз не гуляли містом.
Прощотік зелі що не видав..
показати весь коментар
26.03.2022 10:59 Відповісти
Николаев респект и уважуха! Даже нам в Одессе не хрен делать! А вот мэр Славутича что делал месяц- ждал оккупанта ? Или боялся что самого вынесут на штык-ножах? Почему нет терробороны? Ждем новости: мэр Славутича- калобарант....
показати весь коментар
26.03.2022 11:14 Відповісти
Без приказа никуда!
показати весь коментар
26.03.2022 12:22 Відповісти
Якщо тероборону не буде підтримувати регулярна армія, то гріш їй ціна.
показати весь коментар
26.03.2022 11:27 Відповісти
Это будут помнить все : ПОХ...Й ТАНКИ МЫ С БАШТАНКИ
показати весь коментар
26.03.2022 12:23 Відповісти
Ну это будут помнить все : пох...й танки мы с Баштанки
показати весь коментар
26.03.2022 12:26 Відповісти
В Славутичі живе технічна інтелігенція з Припяті, наполовину московського походження і московської же культури, тому воювати там нікому.
показати весь коментар
26.03.2022 13:01 Відповісти
Лікарню захопили щоб своїх покидьків лікувати.
показати весь коментар
26.03.2022 11:06 Відповісти
 
 