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КГГА (2933) Киев (24552) обстрел (20252)

В Святошинском районе столицы отсутствует электроснабжение из-за вражеских обстрелов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Святошинском районе отсутствует электроснабжение. Две линии отключены из-за обстрелов оккупантов в пригороде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Киевской городской государственной администрации.

В Святошинском районе отсутствует электроснабжение из-за отключения двух линий в результате боевых действий в пригороде – в направлениях Гостомеля и Ирпеня. В настоящее время отключены две линии 110 кВ. Аварийные службы сразу же начнут осмотр и оценку повреждения после завершения активных боевых действий.

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В КГГА отмечают, что в настоящее время работа специалистов невозможна, потому что оккупанты продолжают обстрелы. На ликвидацию повреждений, по информации Киевских электросетей, уходит несколько часов. В зоне обесточивания заведения здравоохранения перешли на резервное питание.

Также, на правом берегу в течение дня возможно пониженное давление воды. Отключение линий привело к обесточиванию трех насосных станций в столице. ЧАО "АК "Киевводоканал" принимает меры.
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Дайте свет,телефон почти разрядился.
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26.03.2022 11:40 Ответить
Да, давайте хтось під обстрілами загине, щоб у вас телефон працював. Взагалі вже? Якісь наче з іншої планети. Ау, війна в державі, переживете без телефону 3 години
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26.03.2022 11:56 Ответить
Ладно ладно,не кипятись.
Ты прав,погорячился я.
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26.03.2022 12:20 Ответить
Дима просто провокатор,а может и на оккупантов работает-нужно его проверить
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26.03.2022 12:33 Ответить
Вот это ты выдал))))
Подлечись,пока не поздно)
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26.03.2022 18:55 Ответить
ПНХ
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26.03.2022 12:04 Ответить
менше треба було звиздіти про оточення ординців біля Ірпеня.
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26.03.2022 11:57 Ответить
А вам тоже меньше звиздеть и записатся в терроборону
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26.03.2022 12:34 Ответить
🔴 Увага! Окупанти намагатимуться провести фейкову «евакуацію» з Бучі

🔻26 березня росіяни намагатимуться провести фейкову евакуацію з Бучі - людей хочуть вивезти до білорусі, повідомляє Бучанська міська рада.

🔻 Міська влада закликає мешканців нікуди не їхати з окупантами - це небезпечно.

🔻Відомо, що частину мешканців Маріуполя вже вивезли до росії.
https://t.me/spravdi/3558
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26.03.2022 12:06 Ответить
 
 