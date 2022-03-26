В Святошинском районе столицы отсутствует электроснабжение из-за вражеских обстрелов

В Святошинском районе отсутствует электроснабжение. Две линии отключены из-за обстрелов оккупантов в пригороде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Киевской городской государственной администрации.

В Святошинском районе отсутствует электроснабжение из-за отключения двух линий в результате боевых действий в пригороде – в направлениях Гостомеля и Ирпеня. В настоящее время отключены две линии 110 кВ. Аварийные службы сразу же начнут осмотр и оценку повреждения после завершения активных боевых действий.

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В КГГА отмечают, что в настоящее время работа специалистов невозможна, потому что оккупанты продолжают обстрелы. На ликвидацию повреждений, по информации Киевских электросетей, уходит несколько часов. В зоне обесточивания заведения здравоохранения перешли на резервное питание.

Также, на правом берегу в течение дня возможно пониженное давление воды. Отключение линий привело к обесточиванию трех насосных станций в столице. ЧАО "АК "Киевводоканал" принимает меры.