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КМДА (1463) Київ (13851) обстріл (21162)

У Святошинському районі столиці відсутнє електропостачання через ворожі обстріли

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Святошинському районі відсутнє електропостачання. Дві лінії відключено через обстріли окупантів у передмісті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Київській міській державній адміністрації.

У Святошинському районі відсутнє електропостачання через відключення двох ліній внаслідок бойових дій у передмісті – у напрямках Гостомеля та Ірпеня. Наразі відключені дві лінії 110 кВ. Аварійні служби одразу почнуть огляд та оцінку пошкодження після завершення активних бойових дій.

У КМДА зазначають, що наразі робота фахівців неможлива, бо окупанти продовжують обстріли. На ліквідацію пошкоджень, за інформацією Київських електромереж, потрібно кілька годин. У зоні знеструмлення заклади охорони здоров’я перейшли на резервне живлення.

Також читайте: Киян просять зачинити вікна - через пожежу в області спостерігається задимлення у Святошинському та Голосіївському районах

Також, На правому березі протягом дня можливий понижений тиск води. Відключення ліній призвело до знеструмлення трьох насосних станцій у столиці. ПрАТ "АК "Київводоканал" вживає заходів.
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Дайте свет,телефон почти разрядился.
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26.03.2022 11:40 Відповісти
Да, давайте хтось під обстрілами загине, щоб у вас телефон працював. Взагалі вже? Якісь наче з іншої планети. Ау, війна в державі, переживете без телефону 3 години
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26.03.2022 11:56 Відповісти
Ладно ладно,не кипятись.
Ты прав,погорячился я.
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26.03.2022 12:20 Відповісти
Дима просто провокатор,а может и на оккупантов работает-нужно его проверить
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26.03.2022 12:33 Відповісти
Вот это ты выдал))))
Подлечись,пока не поздно)
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26.03.2022 18:55 Відповісти
ПНХ
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26.03.2022 12:04 Відповісти
менше треба було звиздіти про оточення ординців біля Ірпеня.
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26.03.2022 11:57 Відповісти
А вам тоже меньше звиздеть и записатся в терроборону
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26.03.2022 12:34 Відповісти
🔴 Увага! Окупанти намагатимуться провести фейкову «евакуацію» з Бучі

🔻26 березня росіяни намагатимуться провести фейкову евакуацію з Бучі - людей хочуть вивезти до білорусі, повідомляє Бучанська міська рада.

🔻 Міська влада закликає мешканців нікуди не їхати з окупантами - це небезпечно.

🔻Відомо, що частину мешканців Маріуполя вже вивезли до росії.
https://t.me/spravdi/3558
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26.03.2022 12:06 Відповісти
 
 