У Святошинському районі столиці відсутнє електропостачання через ворожі обстріли
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У Святошинському районі відсутнє електропостачання. Дві лінії відключено через обстріли окупантів у передмісті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Київській міській державній адміністрації.
У Святошинському районі відсутнє електропостачання через відключення двох ліній внаслідок бойових дій у передмісті – у напрямках Гостомеля та Ірпеня. Наразі відключені дві лінії 110 кВ. Аварійні служби одразу почнуть огляд та оцінку пошкодження після завершення активних бойових дій.
У КМДА зазначають, що наразі робота фахівців неможлива, бо окупанти продовжують обстріли. На ліквідацію пошкоджень, за інформацією Київських електромереж, потрібно кілька годин. У зоні знеструмлення заклади охорони здоров’я перейшли на резервне живлення.
Також, На правому березі протягом дня можливий понижений тиск води. Відключення ліній призвело до знеструмлення трьох насосних станцій у столиці. ПрАТ "АК "Київводоканал" вживає заходів.
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Ты прав,погорячился я.
Подлечись,пока не поздно)
🔻26 березня росіяни намагатимуться провести фейкову евакуацію з Бучі - людей хочуть вивезти до білорусі, повідомляє Бучанська міська рада.
🔻 Міська влада закликає мешканців нікуди не їхати з окупантами - це небезпечно.
🔻Відомо, що частину мешканців Маріуполя вже вивезли до росії.
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