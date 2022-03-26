В Мариуполе российский захватчик выстрелил в лицо 11-летней девочке. ВИДЕО
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Пуля прошла через челюсть и травмировала корень языка. Сейчас девочка находится в больнице, она едва может ходить, но ее состояние улучшается.
Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.
Побывавший в больнице корреспондент отмечает, что девочка попала под обстрел 16 марта, когда вместе с семьей пыталась покинуть блокадный Мариуполь. Выезжала семья на автомобиле вместе с 2 другими бежавшими от войны мариупольцами.
Но вблизи Васильевки россияне без предупреждения открыли огонь по гражданским, после чего остановили автомобиль, заставили всех выйти и начали угрожать. Впрочем, заметив раненую девочку, разрешили отвезти ее в больницу в Запорожской области.
В настоящее время состояние девочки, которая находится в больнице, улучшается. А Иван Аникин, врач-анастезиолог отмечает, что Милена не единственный ребенок, который пострадал от рук российских агрессоров. За последние 2 недели в Запорожскую больницу привезли 9 детей с разными травмами: пулевые ранения, ампутации и другие.
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zло ру має бути знищене!
Насправді ж, російських військових змусили атакувати не військові об'єкти, а знищувати мирне населення, житлові квартали, дитячі садки, школи та пологові будинки.
https://t.me/truexanewsua/36818
Я навіть не можу собі уявити той ступень "коньчєності". Це ж яким коньчєним уйобком треба бути, щоб стріляти в дитину!? Та вас, ******** мокшанські, треба живими різати на шматки і посипати обрубки сіллю, щоб ви, суки, проклинали той день, коли прийшли в Україну з війною!