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В Мариуполе российский захватчик выстрелил в лицо 11-летней девочке. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Пуля прошла через челюсть и травмировала корень языка. Сейчас девочка находится в больнице, она едва может ходить, но ее состояние улучшается.

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.

Побывавший в больнице корреспондент отмечает, что девочка попала под обстрел 16 марта, когда вместе с семьей пыталась покинуть блокадный Мариуполь. Выезжала семья на автомобиле вместе с 2 другими бежавшими от войны мариупольцами.

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Но вблизи Васильевки россияне без предупреждения открыли огонь по гражданским, после чего остановили автомобиль, заставили всех выйти и начали угрожать. Впрочем, заметив раненую девочку, разрешили отвезти ее в больницу в Запорожской области.

В настоящее время состояние девочки, которая находится в больнице, улучшается. А Иван Аникин, врач-анастезиолог отмечает, что Милена не единственный ребенок, который пострадал от рук российских агрессоров. За последние 2 недели в Запорожскую больницу привезли 9 детей с разными травмами:  пулевые ранения, ампутации и другие.
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Топ комментарии
+96
Чужих детей не бывает, это украинский ребенок каждого из нас. Ответка прилетит молниеносно, главное кацапа найти. Фразы рюське мы тут не причем воспринимать как оскорбление.
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26.03.2022 14:02
+39
Одужуй дитинка, а фашистів ми знищим.
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26.03.2022 14:05
+38
Бедняжечка, выздоравливай
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26.03.2022 14:03
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Чужих детей не бывает, это украинский ребенок каждого из нас. Ответка прилетит молниеносно, главное кацапа найти. Фразы рюське мы тут не причем воспринимать как оскорбление.
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26.03.2022 14:02 Ответить
УБИВАТЬ НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ --- КРОВОЖАДНЫЕ ТВАРИ ХОТЯТ ВСЕХ УНИЧТОЖИТЬ
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26.03.2022 15:00 Ответить
+++++++++
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26.03.2022 15:12 Ответить
Такие части в плен не брать! Только быть гуманным, не резать не колоть - а просто сразу пулю в лоб и как-то передать оркам об этом, что они выстрелили в девочку и выстрелили в свой шанс остаться в живых - сдаться в плен!!!
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26.03.2022 15:35 Ответить
Никакой пули в лоб. связать колючей проволкой ноги по колени облить бензином и поджечь. Эти садисты понимают чужую боль только когда их самих жгут живьем
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26.03.2022 21:26 Ответить
Как в Ветхом Завете---Око за око,зуб за зуб
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26.03.2022 21:28 Ответить
Правильно. Только не надо орков брать в плен, за месяц практически у каждого из них руки уже по локоть в крови. К тому же, украинских пленных они расстреливают не церемонясь, а попав в плен прикидываются невинными овечками: "нам сказали ехать на учения". Смерть оккупантам.
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27.03.2022 00:27 Ответить
Бедняжечка, выздоравливай
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26.03.2022 14:03 Ответить
Она, видно, в лицо сказала ему кто он.
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26.03.2022 14:03 Ответить
Там не лицо,- рыло.
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26.03.2022 15:45 Ответить
Прийшла новина що режим військового злочинця намагатиметься відправити в Україну срочників призваних з 1 квітня. А ті , якщо їм зброю дадуть, будуть лупити куди попало. То скільки ще наших дітей та дорослих постраждає
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26.03.2022 14:04 Ответить
Я не могу это читать
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26.03.2022 14:05 Ответить
Одужуй дитинка, а фашистів ми знищим.
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26.03.2022 14:05 Ответить
Мерзота, навіть українських дітей бояться! Буде ще вам: а за что!?!?
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26.03.2022 14:06 Ответить
боже, яке жахіття, цих нелюдів кацапофашистських потрібно не в полон захоплювати, а на місці розстрілювати мразкй маскваротих.... Міленка, доця, одужуй скоріш, твої кривдники за все згодом заплатять, Бог усе бачить... Слава Україні!
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26.03.2022 14:07 Ответить
Таке неможливо збагнути, що коять ці варвари, мабуть ще ніколи не було на нашій землі таких двуногих варварів.
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26.03.2022 14:09 Ответить
вони тут 3/4 століття знаходились
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26.03.2022 16:03 Ответить
Как то видел обращение уже дохлого террориста доку умарова. Что типа терракты это ответка, за то что русские ****** делали с мирными чеченцами. Раньше бы не поверил, что действие русских пидаров пробуждает у меня мысли, что они заслужили те терракты которые когда либо совершали на территории россии им в ответ. За то что эти петухи творят в Украине, побольше им зимних вишен в рашке!
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26.03.2022 14:10 Ответить
В Ютубе уже полно видео про беженцев
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26.03.2022 14:12 Ответить
смерть рашиzму!
zло ру має бути знищене!
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26.03.2022 14:14 Ответить
Не простим никогда. Кацап в Украине всегда будет унижаем (потом, после войны), они этого еще не понимают, да они вообще не понимают в какой жопе оказались!!!
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26.03.2022 14:22 Ответить
в рф 80 проц. выродков 80 проц. двуногого биомусора . у рашабыдла из ушей и остальных дыр соловьиный помет лезет . они не способны ни интернет посмотреть . ни анализировать причинно-следственные связи . кто начал войну против нас в 14 году . почему при таких колосальных природных богатствах 80 проц. биомусора живет в нищете . а ***** со своей шоблой купается в роскоши . покупает яхты за 650 млн долл и строит дворцы за 2 млрд долл --- УКРАИНЦЫ НИКОГДА НЕ БЫЛИ БРАТЬЯМИ С РАШАБЫДЛОМ И НИКОГДА ИМИ НЕ БУДУТ АМИНЬ
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27.03.2022 07:18 Ответить
19-річний полонений окупант з так званої «елітної кантемирівської» танкової дивізії стверджує, що їхні командири їх ошукали, сказавши, що вони їдуть в Україну з миротворчою місією.

Насправді ж, російських військових змусили атакувати не військові об'єкти, а знищувати мирне населення, житлові квартали, дитячі садки, школи та пологові будинки.
https://t.me/truexanewsua/36818
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26.03.2022 14:24 Ответить
При1хав, зразу як побачив, що не " миротворц1"_-б1лу ганчирку у п1днят1 руки 1 з криком : "простите, люди!" здавайся у полон. Тод1 я можу пов1рити, що ти не хочеш проти нас воювати, вс1 пояснення п1сля постр1л1в по наших людях не мають значення. Важко не послухатися команди? То спочатку пристрели командира.
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27.03.2022 02:15 Ответить
Знову помилка у заголовку. Загарбник стріляв не в Маріуполі, а поблизу Василівки на Запоріжжі.
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26.03.2022 14:27 Ответить
Там ще багато помилок в слові "за (ПІ) гарб (ДА) ник (РАС)".
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26.03.2022 14:54 Ответить
Нема значення де стріляв це все Україна
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26.03.2022 21:29 Ответить
Ну вдумайтесь: стрелять в лицо нашим детям, это.... Даже не хочу перечислять их дурь, про повод нападения... ****** твари (пленных, не должно быть).
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26.03.2022 14:28 Ответить
Русня, вы все Ссуки , шоб вы здохли ,как ***** ,можно ребенку стрелять в лицо
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26.03.2022 14:38 Ответить
Які нах полоненні, тільки з відстрілянними яйцями, щоб не робили собі подібних.
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26.03.2022 14:47 Ответить
я давно говорил, всем пленным яйца отрезать и говорить "он таким к нам попал". И указательный палец заодно, чтобы назад не полез. И на лбу выжигать букву Z, чтобы не отмазался.
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26.03.2022 15:20 Ответить
Дитині одужання, а цих тварюк в полон не брати...
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26.03.2022 15:02 Ответить
Тварь!!!! Гореть в аду!!!!
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26.03.2022 15:04 Ответить
А деякі занадто толерантні утирки розповідають нам, що ми не маємо стріляти по російській території, тому що ми не звірі... Чи не занадто ми толерантні?
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26.03.2022 15:07 Ответить
Убивать как тараканов, без ненависти и злобы, хладнокровно, методично, планомерно. До самой победы! Слава Украине!
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26.03.2022 15:12 Ответить
CC- овцы во время войны такого не делали. Куда им до российских фашистов-палачей!
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26.03.2022 15:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=GJpYblKKEDo&ab_channel=%D0%A3%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B
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26.03.2022 15:53 Ответить
Які звірства чинять рашиські варвари будьте прокляті виродки і ваш дибільний народ і ваша терористична краіна і хай здохне путін і його злочина кліка.
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26.03.2022 15:35 Ответить
Вбивати всіх кацапських виродків, без роздумів. Вони мають подобу людей розумних, але по факту ними не є, і мають бути винищені із цього життя...
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26.03.2022 15:35 Ответить
Тому, що кацапи нелюді, їм не може бути ніяких поступок, Україні потрібна тільки перемога і покарання всіх військових злочинців: гвалтівників українських жінок, вбивць мирного населення та наших вояків-героїв. Ці потвори не мають права на життя. І нехай після перемоги хоч одна падлюка спробує те те, що сказати, а навіть подумати про налагодження стосунків з москалями!
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26.03.2022 15:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=GJpYblKKEDo&ab_channel=%D0%A3%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B
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26.03.2022 15:52 Ответить
Типова відповідь полоненого кацапа: "Нас абманивалі. Нам сказалі, што ми асвабаждаєм Украіну ат нацистав". І при цьому кацапське біосміття стріляє в обличчя маленької беззахисної дівчинки!
Я навіть не можу собі уявити той ступень "коньчєності". Це ж яким коньчєним уйобком треба бути, щоб стріляти в дитину!? Та вас, ******** мокшанські, треба живими різати на шматки і посипати обрубки сіллю, щоб ви, суки, проклинали той день, коли прийшли в Україну з війною!
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26.03.2022 16:02 Ответить
Це ще випадок, про який стало відомо. А скільки подібних, про які вже ніхто нікому нічого не розповість?
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26.03.2022 16:13 Ответить
в мене просто бракує слів щоб виразити огиду і лють до цих нелюдів!
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26.03.2022 16:41 Ответить
В плен не брать!!! Расстрел на месте !!!
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26.03.2022 16:46 Ответить
Брати кацапів в полон чи не брати, то вже хай вирішують ЗСУ і ТРО на місцях, а арестович хай їде у дупу.
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26.03.2022 18:51 Ответить
у полон кажете???????
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26.03.2022 19:47 Ответить
красуня ти наша, все в тебе буде - одужуй, птахо ти наша...
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26.03.2022 19:56 Ответить
you are to be a chempion - I know...
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26.03.2022 20:03 Ответить
Ещё 4 свино рыла сегодня отправились кормить камбалу на Балтике!,завтра думаю увеличим объем корма!
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26.03.2022 21:01 Ответить
Горіть у пеклі москалі!!!
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26.03.2022 21:46 Ответить
Ну и как их после этого в плен брать?
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26.03.2022 22:27 Ответить
АДМИН !!! КАКИЕ СУКИ ЛАЙКАЮТ ЭТО !!! СВЕТИТЕ ИХ ДАННЫЕ !!!
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26.03.2022 22:47 Ответить
мразюки, яким немає прощення!
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26.03.2022 22:57 Ответить
 
 