У Маріуполі російський загарбник вистрілив в обличчя 11-річній дівчинці. ВIДЕО
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Куля пройшла через щелепу і травмувала корінь язика. Наразі дівчинка перебуває у лікарні, вона ледь може ходити, але її стан покращується.
Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ
Корреспондент, який побував у лікарні, зазначає, що дівчинка потрапила під обстріл 16 березня, коли разом із родиною намагалася покинути блокадний Маріуполь. Виїздила родина на автівці разом з 2 іншими маріупольцями, що втікали від війни.
Але поблизу Василівки росіяни без попередження відкрили вогонь по цивільних, після чого зупинили автомобіль, змусили всіх вийти і почали погрожувати. Утім, помітивши поранену дівчинку, вони дозволили відвезти її до лікарні у Запорізькій області.
Наразі стан дівчинки, яка перебуває у лікарні, покращується. А Іван Анікін, лікар- анастезіолог зазначає, що Мілена не єдина дитина, яка постраждала від рук російських агресорів. За останні 2 тижні до Запорізької лікарні привезли 9 дітей з різними травмами: кульові поранення, ампутації та інші.
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zло ру має бути знищене!
Насправді ж, російських військових змусили атакувати не військові об'єкти, а знищувати мирне населення, житлові квартали, дитячі садки, школи та пологові будинки.
https://t.me/truexanewsua/36818
Я навіть не можу собі уявити той ступень "коньчєності". Це ж яким коньчєним уйобком треба бути, щоб стріляти в дитину!? Та вас, ******** мокшанські, треба живими різати на шматки і посипати обрубки сіллю, щоб ви, суки, проклинали той день, коли прийшли в Україну з війною!