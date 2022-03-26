УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12214 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
67 990 55
армія РФ (13507) Маріуполь (2821) воєнні злочини (1569)

У Маріуполі російський загарбник вистрілив в обличчя 11-річній дівчинці. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Куля пройшла через щелепу і травмувала корінь язика. Наразі дівчинка перебуває у лікарні, вона ледь може ходити, але її стан покращується.

Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ

Корреспондент, який побував у лікарні, зазначає, що дівчинка потрапила під обстріл 16 березня, коли разом із родиною намагалася покинути блокадний Маріуполь. Виїздила родина на автівці  разом з 2 іншими маріупольцями, що втікали від війни.

Також читайте: "Видно, що противнику поставили завдання стерти Маріуполь з лиця землі", - командир полку "Азов" Прокопенко

Але поблизу Василівки росіяни без попередження відкрили вогонь по цивільних, після чого зупинили автомобіль, змусили всіх вийти і почали погрожувати. Утім, помітивши поранену дівчинку, вони дозволили відвезти її до лікарні у Запорізькій області.

Наразі стан дівчинки, яка перебуває у лікарні, покращується. А  Іван Анікін, лікар- анастезіолог зазначає, що Мілена не єдина дитина, яка постраждала від рук російських агресорів. За останні 2 тижні до Запорізької лікарні привезли 9 дітей з різними травмами: кульові поранення, ампутації та інші.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+96
Чужих детей не бывает, это украинский ребенок каждого из нас. Ответка прилетит молниеносно, главное кацапа найти. Фразы рюське мы тут не причем воспринимать как оскорбление.
показати весь коментар
26.03.2022 14:02
+39
Одужуй дитинка, а фашистів ми знищим.
показати весь коментар
26.03.2022 14:05
+38
Бедняжечка, выздоравливай
показати весь коментар
26.03.2022 14:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чужих детей не бывает, это украинский ребенок каждого из нас. Ответка прилетит молниеносно, главное кацапа найти. Фразы рюське мы тут не причем воспринимать как оскорбление.
показати весь коментар
26.03.2022 14:02 Відповісти
УБИВАТЬ НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ --- КРОВОЖАДНЫЕ ТВАРИ ХОТЯТ ВСЕХ УНИЧТОЖИТЬ
показати весь коментар
26.03.2022 15:00 Відповісти
+++++++++
показати весь коментар
26.03.2022 15:12 Відповісти
Такие части в плен не брать! Только быть гуманным, не резать не колоть - а просто сразу пулю в лоб и как-то передать оркам об этом, что они выстрелили в девочку и выстрелили в свой шанс остаться в живых - сдаться в плен!!!
показати весь коментар
26.03.2022 15:35 Відповісти
Никакой пули в лоб. связать колючей проволкой ноги по колени облить бензином и поджечь. Эти садисты понимают чужую боль только когда их самих жгут живьем
показати весь коментар
26.03.2022 21:26 Відповісти
Как в Ветхом Завете---Око за око,зуб за зуб
показати весь коментар
26.03.2022 21:28 Відповісти
Правильно. Только не надо орков брать в плен, за месяц практически у каждого из них руки уже по локоть в крови. К тому же, украинских пленных они расстреливают не церемонясь, а попав в плен прикидываются невинными овечками: "нам сказали ехать на учения". Смерть оккупантам.
показати весь коментар
27.03.2022 00:27 Відповісти
Бедняжечка, выздоравливай
показати весь коментар
26.03.2022 14:03 Відповісти
Она, видно, в лицо сказала ему кто он.
показати весь коментар
26.03.2022 14:03 Відповісти
Там не лицо,- рыло.
показати весь коментар
26.03.2022 15:45 Відповісти
Прийшла новина що режим військового злочинця намагатиметься відправити в Україну срочників призваних з 1 квітня. А ті , якщо їм зброю дадуть, будуть лупити куди попало. То скільки ще наших дітей та дорослих постраждає
показати весь коментар
26.03.2022 14:04 Відповісти
Я не могу это читать
показати весь коментар
26.03.2022 14:05 Відповісти
Одужуй дитинка, а фашистів ми знищим.
показати весь коментар
26.03.2022 14:05 Відповісти
Мерзота, навіть українських дітей бояться! Буде ще вам: а за что!?!?
показати весь коментар
26.03.2022 14:06 Відповісти
боже, яке жахіття, цих нелюдів кацапофашистських потрібно не в полон захоплювати, а на місці розстрілювати мразкй маскваротих.... Міленка, доця, одужуй скоріш, твої кривдники за все згодом заплатять, Бог усе бачить... Слава Україні!
показати весь коментар
26.03.2022 14:07 Відповісти
Таке неможливо збагнути, що коять ці варвари, мабуть ще ніколи не було на нашій землі таких двуногих варварів.
показати весь коментар
26.03.2022 14:09 Відповісти
вони тут 3/4 століття знаходились
показати весь коментар
26.03.2022 16:03 Відповісти
Как то видел обращение уже дохлого террориста доку умарова. Что типа терракты это ответка, за то что русские ****** делали с мирными чеченцами. Раньше бы не поверил, что действие русских пидаров пробуждает у меня мысли, что они заслужили те терракты которые когда либо совершали на территории россии им в ответ. За то что эти петухи творят в Украине, побольше им зимних вишен в рашке!
показати весь коментар
26.03.2022 14:10 Відповісти
В Ютубе уже полно видео про беженцев
показати весь коментар
26.03.2022 14:12 Відповісти
смерть рашиzму!
zло ру має бути знищене!
показати весь коментар
26.03.2022 14:14 Відповісти
Не простим никогда. Кацап в Украине всегда будет унижаем (потом, после войны), они этого еще не понимают, да они вообще не понимают в какой жопе оказались!!!
показати весь коментар
26.03.2022 14:22 Відповісти
в рф 80 проц. выродков 80 проц. двуногого биомусора . у рашабыдла из ушей и остальных дыр соловьиный помет лезет . они не способны ни интернет посмотреть . ни анализировать причинно-следственные связи . кто начал войну против нас в 14 году . почему при таких колосальных природных богатствах 80 проц. биомусора живет в нищете . а ***** со своей шоблой купается в роскоши . покупает яхты за 650 млн долл и строит дворцы за 2 млрд долл --- УКРАИНЦЫ НИКОГДА НЕ БЫЛИ БРАТЬЯМИ С РАШАБЫДЛОМ И НИКОГДА ИМИ НЕ БУДУТ АМИНЬ
показати весь коментар
27.03.2022 07:18 Відповісти
19-річний полонений окупант з так званої «елітної кантемирівської» танкової дивізії стверджує, що їхні командири їх ошукали, сказавши, що вони їдуть в Україну з миротворчою місією.

Насправді ж, російських військових змусили атакувати не військові об'єкти, а знищувати мирне населення, житлові квартали, дитячі садки, школи та пологові будинки.
https://t.me/truexanewsua/36818
показати весь коментар
26.03.2022 14:24 Відповісти
При1хав, зразу як побачив, що не " миротворц1"_-б1лу ганчирку у п1днят1 руки 1 з криком : "простите, люди!" здавайся у полон. Тод1 я можу пов1рити, що ти не хочеш проти нас воювати, вс1 пояснення п1сля постр1л1в по наших людях не мають значення. Важко не послухатися команди? То спочатку пристрели командира.
показати весь коментар
27.03.2022 02:15 Відповісти
Знову помилка у заголовку. Загарбник стріляв не в Маріуполі, а поблизу Василівки на Запоріжжі.
показати весь коментар
26.03.2022 14:27 Відповісти
Там ще багато помилок в слові "за (ПІ) гарб (ДА) ник (РАС)".
показати весь коментар
26.03.2022 14:54 Відповісти
Нема значення де стріляв це все Україна
показати весь коментар
26.03.2022 21:29 Відповісти
Ну вдумайтесь: стрелять в лицо нашим детям, это.... Даже не хочу перечислять их дурь, про повод нападения... ****** твари (пленных, не должно быть).
показати весь коментар
26.03.2022 14:28 Відповісти
Русня, вы все Ссуки , шоб вы здохли ,как ***** ,можно ребенку стрелять в лицо
показати весь коментар
26.03.2022 14:38 Відповісти
Які нах полоненні, тільки з відстрілянними яйцями, щоб не робили собі подібних.
показати весь коментар
26.03.2022 14:47 Відповісти
я давно говорил, всем пленным яйца отрезать и говорить "он таким к нам попал". И указательный палец заодно, чтобы назад не полез. И на лбу выжигать букву Z, чтобы не отмазался.
показати весь коментар
26.03.2022 15:20 Відповісти
Дитині одужання, а цих тварюк в полон не брати...
показати весь коментар
26.03.2022 15:02 Відповісти
Тварь!!!! Гореть в аду!!!!
показати весь коментар
26.03.2022 15:04 Відповісти
А деякі занадто толерантні утирки розповідають нам, що ми не маємо стріляти по російській території, тому що ми не звірі... Чи не занадто ми толерантні?
показати весь коментар
26.03.2022 15:07 Відповісти
Убивать как тараканов, без ненависти и злобы, хладнокровно, методично, планомерно. До самой победы! Слава Украине!
показати весь коментар
26.03.2022 15:12 Відповісти
CC- овцы во время войны такого не делали. Куда им до российских фашистов-палачей!
показати весь коментар
26.03.2022 15:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=GJpYblKKEDo&ab_channel=%D0%A3%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B
показати весь коментар
26.03.2022 15:53 Відповісти
Які звірства чинять рашиські варвари будьте прокляті виродки і ваш дибільний народ і ваша терористична краіна і хай здохне путін і його злочина кліка.
показати весь коментар
26.03.2022 15:35 Відповісти
Вбивати всіх кацапських виродків, без роздумів. Вони мають подобу людей розумних, але по факту ними не є, і мають бути винищені із цього життя...
показати весь коментар
26.03.2022 15:35 Відповісти
Тому, що кацапи нелюді, їм не може бути ніяких поступок, Україні потрібна тільки перемога і покарання всіх військових злочинців: гвалтівників українських жінок, вбивць мирного населення та наших вояків-героїв. Ці потвори не мають права на життя. І нехай після перемоги хоч одна падлюка спробує те те, що сказати, а навіть подумати про налагодження стосунків з москалями!
показати весь коментар
26.03.2022 15:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=GJpYblKKEDo&ab_channel=%D0%A3%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B
показати весь коментар
26.03.2022 15:52 Відповісти
Типова відповідь полоненого кацапа: "Нас абманивалі. Нам сказалі, што ми асвабаждаєм Украіну ат нацистав". І при цьому кацапське біосміття стріляє в обличчя маленької беззахисної дівчинки!
Я навіть не можу собі уявити той ступень "коньчєності". Це ж яким коньчєним уйобком треба бути, щоб стріляти в дитину!? Та вас, ******** мокшанські, треба живими різати на шматки і посипати обрубки сіллю, щоб ви, суки, проклинали той день, коли прийшли в Україну з війною!
показати весь коментар
26.03.2022 16:02 Відповісти
Це ще випадок, про який стало відомо. А скільки подібних, про які вже ніхто нікому нічого не розповість?
показати весь коментар
26.03.2022 16:13 Відповісти
в мене просто бракує слів щоб виразити огиду і лють до цих нелюдів!
показати весь коментар
26.03.2022 16:41 Відповісти
В плен не брать!!! Расстрел на месте !!!
показати весь коментар
26.03.2022 16:46 Відповісти
Брати кацапів в полон чи не брати, то вже хай вирішують ЗСУ і ТРО на місцях, а арестович хай їде у дупу.
показати весь коментар
26.03.2022 18:51 Відповісти
у полон кажете???????
показати весь коментар
26.03.2022 19:47 Відповісти
красуня ти наша, все в тебе буде - одужуй, птахо ти наша...
показати весь коментар
26.03.2022 19:56 Відповісти
you are to be a chempion - I know...
показати весь коментар
26.03.2022 20:03 Відповісти
Ещё 4 свино рыла сегодня отправились кормить камбалу на Балтике!,завтра думаю увеличим объем корма!
показати весь коментар
26.03.2022 21:01 Відповісти
Горіть у пеклі москалі!!!
показати весь коментар
26.03.2022 21:46 Відповісти
Ну и как их после этого в плен брать?
показати весь коментар
26.03.2022 22:27 Відповісти
АДМИН !!! КАКИЕ СУКИ ЛАЙКАЮТ ЭТО !!! СВЕТИТЕ ИХ ДАННЫЕ !!!
показати весь коментар
26.03.2022 22:47 Відповісти
мразюки, яким немає прощення!
показати весь коментар
26.03.2022 22:57 Відповісти
 
 