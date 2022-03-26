1 апреля путинский режим может погнать в Украину срочников, - Арестович
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Российской Федерации 1 апреля стартует кампания по призыву срочников для участия в российско-украинской войне.
Об этом советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович сообщил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
"1 апреля в Российской Федерации начинается кампания по призыву срочников. Сейчас наша разведка отмечает резкое падение доли контрактников подразделений вооруженных сил Российской Федерации, Росгвардии и так далее. Можем ожидать, что путинский режим погонит вперед срочников", - отметил он.
Арестович обратился к матерям российских солдат с призывом уберечь своих детей от смерти на территории Украины.
"Эта война не нужна российскому народу. Она нужна только путинскому режиму. Вот вам в России с путинским режимом и разбираться", - подчеркнул советник руководителя ОП.
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zло ру має бути знищене!
@_Fashington
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3 ч
В станице нет тротуаров, зато ******* полно!
https://twitter.com/i/status/1507643186369474560
Роман Донік
@donikroman
видати це за побєду, і вже вгамонитися на кінець?
а то ж ЗСУ це зроблять.
мобілізований це мій брат 57.
Та кацапи аж всираються від щастя, почитайте їхні соцмережі!
Ніхто, окрім нас з *********** режимом і 140 мільйонами виродків, що не заслуговують жити, розбиратися не буде.
Ви не помилились?
А ці що?
Хіба що на комп'ютері в війну грали і все.
Не розумію, за рахунок чого ***** збирається перемогти...
З немотивованими хлопцями, які зброю в руках не тримали, хіба можна перемогти?!