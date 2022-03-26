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1 апреля путинский режим может погнать в Украину срочников, - Арестович

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

арестович

В Российской Федерации 1 апреля стартует кампания по призыву срочников для участия в российско-украинской войне.

Об этом советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович сообщил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"1 апреля в Российской Федерации начинается кампания по призыву срочников. Сейчас наша разведка отмечает резкое падение доли контрактников подразделений вооруженных сил Российской Федерации, Росгвардии и так далее. Можем ожидать, что путинский режим погонит вперед срочников", - отметил он.

Также читайте: Оперативная информация о российском вторжении по состоянию на 12:00 26 марта, - Генштаб ВСУ

Арестович обратился к матерям российских солдат с призывом уберечь своих детей от смерти на территории Украины.

"Эта война не нужна российскому народу. Она нужна только путинскому режиму. Вот вам в России с путинским режимом и разбираться", - подчеркнул советник руководителя ОП.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+22
Люся хватит уже обращаться к русне, да и трупы солдатиков тоже не выдавать, пускай рузге мамки и без детей и без денег сидят
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26.03.2022 14:00
+18
Таким матерям? Там скот. Слушал перехват как один воен жалуется мамке что война какая-то неправильная, а та его убеждала что он с "фошизмом" сражается...
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26.03.2022 14:07
+15
Погнать-то погонит, только им в плену так понравится, что мы их потом обратно не выгоним.
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26.03.2022 14:03
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люся великий стратег і аналітик?
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26.03.2022 13:59 Ответить
Люся хватит уже обращаться к русне, да и трупы солдатиков тоже не выдавать, пускай рузге мамки и без детей и без денег сидят
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26.03.2022 14:00 Ответить
99%
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26.03.2022 14:00 Ответить
12 лямов-норм цена для мамы за убитого сына.
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26.03.2022 14:00 Ответить
Ціна питання піднялась? Було 6 чі 7 , з перехопленої розмови на минулому тижні
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26.03.2022 14:08 Ответить
отталкиваюсь от интервью главы российских матерей...ей верить можно.
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26.03.2022 14:43 Ответить
Тренировочные касапята.. а я думал на руССких сирийцах будем навыки оттачивать..
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26.03.2022 14:03 Ответить
Погнать-то погонит, только им в плену так понравится, что мы их потом обратно не выгоним.
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26.03.2022 14:03 Ответить
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26.03.2022 14:06 Ответить
смерть рашиzму!
zло ру має бути знищене!
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26.03.2022 14:16 Ответить
Багатирі останньої надії?
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26.03.2022 16:49 Ответить
Таким матерям? Там скот. Слушал перехват как один воен жалуется мамке что война какая-то неправильная, а та его убеждала что он с "фошизмом" сражается...
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26.03.2022 14:07 Ответить
Ей из своего барака в Зажопинска, конечно же, виднее, чем сыну в Ирпене.
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26.03.2022 15:43 Ответить
Та вже якось пох.., загинуть всі.
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26.03.2022 14:08 Ответить
Ну и что? Завалим и молодых петушков.
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26.03.2022 14:08 Ответить
Вашингтонский Обком


@_Fashington

·
3 ч



В станице нет тротуаров, зато ******* полно!

https://twitter.com/i/status/1507643186369474560
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26.03.2022 14:09 Ответить
Не "може", а погонит все, что шевелится. Деваться то ему уже некуда.
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26.03.2022 14:11 Ответить
Не сразу конечно. Месяц КМБ - и на передовую. Ну может для спецов - 3 мес.
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26.03.2022 14:20 Ответить
ну тут вони будуть не раніше травня. поки мобілізуй поки в частину тиждень поучить. і в україну. слід вважати що це студентів призвуть і вони підуть так завше було он як у грузії чи чечні
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26.03.2022 14:11 Ответить
задержка может быть чисто по присяге. диды присягали. без присяги не кинут. как тогда в похоронке писать "верный воинской присяге,...". ну и нет присяги - нет статьи.
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26.03.2022 14:21 Ответить


Роман Донік


@donikroman



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26.03.2022 14:14 Ответить
Чем больше слабообученных военов тем лучше. Генералы воспринимают квадратики частей в качестве полноценных единиц, а на деле это потенциальные дезертиры и пленные со всеми вытекающим
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26.03.2022 14:17 Ответить
Они-то может и не "слабообучены", но вот мотивации и духа у них ноль. А это на войне - важнейший фактор победы.
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26.03.2022 14:21 Ответить
Срочники там обучены в основном пробивать лося и драить унитаз зубной щеткой.
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26.03.2022 15:41 Ответить
а може кацапні захопити Воронешь,
видати це за побєду, і вже вгамонитися на кінець?
а то ж ЗСУ це зроблять.
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26.03.2022 14:17 Ответить
Бомбить Воронеж - это тайное детское желание путина. Не надо отнимать у старичка последний вздох
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26.03.2022 14:26 Ответить
Лише відрізняйте поняття "строковик" і "мобілізований", В обох випадках - служба за призовом, але різниця - суттєва. То що, мобілізація??? Чи зміни до законодавства про можливість з 01.04.2022 - направляти строковиків на війну за межі країни, що в них на сьогодні заборонено????? Розумію пропаганда, але ж не настільки тупо... А то інколи вивертає....
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26.03.2022 14:29 Ответить
такою тупою пропагандою і гонять на війну
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26.03.2022 15:28 Ответить
строковик це раб.
мобілізований це мій брат 57.
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26.03.2022 15:51 Ответить
Ага,хорощая шутка.Они отсюда бегут,хер их сюда загонишь.
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26.03.2022 14:34 Ответить
Набрався терпіння і почитав трохи гидоту з рашистських соц.мереж, коментарі тамтешніх зазомбованих персонажів. Так от - вони в більшості вже хворі. Невиліковно. Немає змісту казати їхнім матерям - вони готові благословляти своїх дітей на цю війну, як вони кажуть "з нацизмом". Їхня пропаганда взяла верх на їхніми головами.
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26.03.2022 14:37 Ответить
Чтобы на митинги не выходили, погонит на войну.
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26.03.2022 14:47 Ответить
"Ця війна не потрібна російському народу. Вона потрібна лише путінському режиму. Ось вам у Росії з путінським режимом і розбиратися"

Та кацапи аж всираються від щастя, почитайте їхні соцмережі!
Ніхто, окрім нас з *********** режимом і 140 мільйонами виродків, що не заслуговують жити, розбиратися не буде.
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26.03.2022 15:03 Ответить
Оце буде день дурака на рашкостані Всі обрегочуться!
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26.03.2022 15:08 Ответить
З України кацапські окупанти, як стверджує Денісова, уж вивезли до ********** 84 000 українських дітей. Це більше ніж ми знищимо строковиків. А дітей вони виховають вбивцями. На них чекають дитбудинки з фашистським вихованням...
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26.03.2022 15:24 Ответить
Це шо за цифра така страшна!?

Ви не помилились?
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26.03.2022 17:55 Ответить
Всього (разом з дітьми) з Донецької, Луганської, Харківської та решти окупованих територій всього за останній місяць вивезено 402 000 українських громадян. Далі фільтраційні табори і в безлюдні регіони аж до Сахаліну.
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26.03.2022 18:47 Ответить
І що від цього глобально зміниться? Геть нічого! Думаєте зараз у складі рашистський окупантів нема строковиків з минулих призовів ( осінь 2021 чи весна 2021)?
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26.03.2022 15:35 Ответить
Ті хоча б на "учєніях" побували. Та якусь теорію почитали в частинах.
А ці що?
Хіба що на комп'ютері в війну грали і все.
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26.03.2022 15:51 Ответить
Так строковиків ще простіше буде перемолоти.
Не розумію, за рахунок чого ***** збирається перемогти...
З немотивованими хлопцями, які зброю в руках не тримали, хіба можна перемогти?!
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26.03.2022 15:47 Ответить
Якщо строковиків поженуть вперёд перед танками - в нагоді якраз станут щойно отримані від Німеччини 100 кулеметів MG3.
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26.03.2022 15:49 Ответить
Ты лЮ-си сам видешь как, против тебя и окружения зели настроен Народ? Уйдите пока не поздно. Олигархи вам не помогут и сбу с гпу. Народ вас воров и изменников сметёт. Слава Украине- смерть врагам! Не слышу ответ, люся..?
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26.03.2022 16:34 Ответить
Добро пожаловать в АД. СУКИ.
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26.03.2022 17:06 Ответить
Ну а тебе какое дело люси до этого? Ты там себе "коридор" забанил с зелей в кремыль?
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26.03.2022 17:39 Ответить
1 квітня День Дурня. Символічно...
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26.03.2022 18:20 Ответить
 
 