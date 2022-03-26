1 квітня путінський режим може погнати в Україну строковиків, - Арестович
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У Російській Федерації 1 квітня стартує кампанія з призову строковиків для участі в російсько-українській війні.
Про це радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович повідомив сьогодні під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"1 квітня в Російській Федерації розпочинається кампанія з призову строковиків. Зараз наша розвідка відзначає різке падіння частки контрактників підрозділів збройних сил Російської Федерації, Росгвардії і так далі. Можемо очікувати, що путінський режим пожене вперед строковиків", - зазначив він.
Арестович звернувся до матерів російських солдат із закликом вберегти своїх дітей від смерті на території України.
"Ця війна не потрібна російському народу. Вона потрібна лише путінському режиму. Ось вам у Росії з путінським режимом і розбиратися", - наголосив радник керівника ОП.
Будь ласка, зачекайте...
zло ру має бути знищене!
@_Fashington
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3 ч
В станице нет тротуаров, зато ******* полно!
https://twitter.com/i/status/1507643186369474560
Роман Донік
@donikroman
видати це за побєду, і вже вгамонитися на кінець?
а то ж ЗСУ це зроблять.
мобілізований це мій брат 57.
Та кацапи аж всираються від щастя, почитайте їхні соцмережі!
Ніхто, окрім нас з *********** режимом і 140 мільйонами виродків, що не заслуговують жити, розбиратися не буде.
Ви не помилились?
А ці що?
Хіба що на комп'ютері в війну грали і все.
Не розумію, за рахунок чого ***** збирається перемогти...
З немотивованими хлопцями, які зброю в руках не тримали, хіба можна перемогти?!