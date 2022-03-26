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армия РФ (15397) Фомичев Владимир (3) Павлюк Александр (98) Славутич (17)

Оккупанты вышли из центра Славутича и стоят на окраинах, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

росія

Российские захватчики покинули центр города Славутич Киевской области и стоят в его окрестностях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сообщил в Telegram.

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"Обновленная ​​информация из города Славутича. Как сообщил мэр города Юрий Фомичев, который был задержан российскими захватчиками, освобожден и вместе с жителями города принял участие в проукраинском митинге на главной площади Славутича, захватчики покинули центр Славутича и стоят на окраинах. Славутич – это Украина", – написал он.
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Топ комментарии
+22
Дмитро Корчинський

23 хв ·



Очільник одеського Братства Олесь Янчук зауважує:

Славутич… гляньте скільки чоловіків у натовпі, що протистоїть русні. Чому їм не видали зброю, не записали в тероборону?

Гадаю, перед приходом окупантів, у декого з мешканців Славутича поліція навіть вилучала зброю, як нині вилучає «незаконну» зброю в українців інших міст.
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26.03.2022 14:07
+14
Щось той мер сильно мутний.
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26.03.2022 14:08
+14
Все дуже просто. З озброєнним путіним можна домовитись. Здати все и трохи більше. З озброєнними українцями домовитись не можна.
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26.03.2022 14:11
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Дмитро Корчинський

23 хв ·



Очільник одеського Братства Олесь Янчук зауважує:

Славутич… гляньте скільки чоловіків у натовпі, що протистоїть русні. Чому їм не видали зброю, не записали в тероборону?

Гадаю, перед приходом окупантів, у декого з мешканців Славутича поліція навіть вилучала зброю, як нині вилучає «незаконну» зброю в українців інших міст.
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26.03.2022 14:07 Ответить
Все дуже просто. З озброєнним путіним можна домовитись. Здати все и трохи більше. З озброєнними українцями домовитись не можна.
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26.03.2022 14:11 Ответить
гандоны штопанные стоят а какого куя в руки бы им лопаты и грабли и вперед окапывать лунки и клумбы деревья побелка стволов убрали бы типа субботник поехали бы с Богом в свою Парашу...
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26.03.2022 14:16 Ответить
Ровно тоже самое в Херсоне и Бердянске
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26.03.2022 14:15 Ответить
Оружие никто никому покупать не запрещает, а бесплатно дать не могут. У нас сейчас 1 автомат на 5 желающих защищать страну. И 1 ПТУР на 100, не все так просто. Калаши у нас не производят в Украине в большом количестве, а НАТОвские винтовки стоят очень дорого.
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26.03.2022 14:26 Ответить
У нас в селе уже более 150 автоматов ! А староста - баба! И ничего ,это не мешает ей требовать для нас оружие! Так что это мэр виноват, что встречать нечем!
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26.03.2022 14:35 Ответить
Мер не должен водить за ручку в военкомат этих, мягко говоря, длбйбов. Это не мужики, это размазня, митингами не победишь.
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26.03.2022 14:38 Ответить
Никто у нас и не водил ,молодежь сама пошла ,у большинства взяли телефоны и сказали ждите.Пару человек вроде взяли. До линии фронта реально 10км. Собрались , организовали блок посты , староста выбила оружие . Дежурим , держим связь с ВСУ , помогаем им как можем начиная с разгрузки снарядов и ракет и заканчивая помощью в ремонте техники. Сидеть дома без оружия и ждать прихода кацапов не хотим , если что есть чем встречать !
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26.03.2022 14:50 Ответить
На 2-й день войны Славутич отрезали. Очевидно, заранее оружие туда заранее не завезли. Про противотанковое вообще молчу. Поэтому происходит то что мы видим.
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26.03.2022 19:16 Ответить
так за 32 года наши власти все розпродалы вспомните корабыль фаина
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26.03.2022 15:08 Ответить
Не туда попали..
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26.03.2022 14:07 Ответить
Щось той мер сильно мутний.
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26.03.2022 14:08 Ответить
Він же побував "тіпа" в полоні... по собственному желанию
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26.03.2022 14:29 Ответить
Бувший жулік і бандюжка,він з ними вже давно домовився,ще й медальку від президента одержав!
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26.03.2022 16:52 Ответить
Российская мина в проливе Босфор
https://twitter.com/i/status/1507674402657341442
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26.03.2022 14:09 Ответить
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26.03.2022 14:10 Ответить
Пусть мер координаты даёт
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26.03.2022 14:16 Ответить
Ублюдки думали что украинцы как увидят их кривые дудки сразу бежать начнут, а не тут то было - валите к себе в крысятню и лошков гоняйте у себя на рассии, крысы травленные.
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26.03.2022 14:18 Ответить
Тепер люди повинні розуміти,що навіть місцеві вибори це серйозно...
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26.03.2022 15:03 Ответить
А где местная тероооборона ? Зе с ОПУ объяснят украинцам свой кастрированный закон ? Может автора с ОПУ - кастрировать ?
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26.03.2022 15:16 Ответить
https://censor.net/ru/news/3315782/v_harkove_byl_podtverjden_proval_sozdaniya_teroborony_krivonos
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26.03.2022 15:18 Ответить
Где партизаны ? Расхерячить те блокпосты на окраинах города вместе с техникой !
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26.03.2022 15:23 Ответить
Але МЕР міста вже встиг ЗДАТИСЯ!
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26.03.2022 15:37 Ответить
Ночью полезут
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26.03.2022 15:52 Ответить
Да, мэр славутича, похоже, подкацапник.
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26.03.2022 16:26 Ответить
Ты зеля продажная сволочь и твоя команда сдала Украину! Вон на х.й пока не поставили к стенке.
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26.03.2022 17:35 Ответить
 
 