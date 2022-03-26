Оккупанты вышли из центра Славутича и стоят на окраинах, - ОВА

Российские захватчики покинули центр города Славутич Киевской области и стоят в его окрестностях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сообщил в Telegram.

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"Обновленная ​​информация из города Славутича. Как сообщил мэр города Юрий Фомичев, который был задержан российскими захватчиками, освобожден и вместе с жителями города принял участие в проукраинском митинге на главной площади Славутича, захватчики покинули центр Славутича и стоят на окраинах. Славутич – это Украина", – написал он.