Оккупанты вышли из центра Славутича и стоят на окраинах, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики покинули центр города Славутич Киевской области и стоят в его окрестностях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сообщил в Telegram.
"Обновленная информация из города Славутича. Как сообщил мэр города Юрий Фомичев, который был задержан российскими захватчиками, освобожден и вместе с жителями города принял участие в проукраинском митинге на главной площади Славутича, захватчики покинули центр Славутича и стоят на окраинах. Славутич – это Украина", – написал он.
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Очільник одеського Братства Олесь Янчук зауважує:
Славутич… гляньте скільки чоловіків у натовпі, що протистоїть русні. Чому їм не видали зброю, не записали в тероборону?
Гадаю, перед приходом окупантів, у декого з мешканців Славутича поліція навіть вилучала зброю, як нині вилучає «незаконну» зброю в українців інших міст.
https://twitter.com/i/status/1507674402657341442