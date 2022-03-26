Окупанти вийшли з центру Славутича і стоять на околицях, - ОВА

Російські загарбники покинули центр міста Славутич на Київщині та стоять на його околицях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив у Телеграмі.

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"Оновлена інформація з міста Славутича. Як повідомив мер міста Юрій Фомічов, який був затриманий російськими загарбниками, наразі звільнений та разом з жителями міста взяв участь у проукраїнському мітингу на головній площі Славутича. Загарбники покинули центр Славутича та стоять на околицях. "Славутич – це Україна", - написав він.