Окупанти вийшли з центру Славутича і стоять на околицях, - ОВА
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Російські загарбники покинули центр міста Славутич на Київщині та стоять на його околицях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив у Телеграмі.
"Оновлена інформація з міста Славутича. Як повідомив мер міста Юрій Фомічов, який був затриманий російськими загарбниками, наразі звільнений та разом з жителями міста взяв участь у проукраїнському мітингу на головній площі Славутича. Загарбники покинули центр Славутича та стоять на околицях. "Славутич – це Україна", - написав він.
Топ коментарі
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Очільник одеського Братства Олесь Янчук зауважує:
Славутич… гляньте скільки чоловіків у натовпі, що протистоїть русні. Чому їм не видали зброю, не записали в тероборону?
Гадаю, перед приходом окупантів, у декого з мешканців Славутича поліція навіть вилучала зброю, як нині вилучає «незаконну» зброю в українців інших міст.
https://twitter.com/i/status/1507674402657341442