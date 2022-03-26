Зеленский присвоил звание бригадного генерала трем полковникам ВСУ

Президент Владимир Зеленский присвоил звание бригадного генерала трем полковникам Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №177/2022, опубликованный на сайте главы Украинского государства.

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Так, воинское звание бригадного генерала присвоено полковнику Владимиру Ковалю – заместителю начальника Генерального штаба ВСУ, полковнику Валерию Стецюку – начальнику Центрального управления оборонных ресурсов Генерального штаба ВСУ и полковнику Геннадию Шаповалову – начальнику Главного управления военного сотрудничества ВСУ.

26 марта Зеленский также присвоил звание бригадного генерала пяти полковникам Национальной гвардии.

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