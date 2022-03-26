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Зеленський присвоїв звання бригадного генерала трьом полковникам ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,зсу

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання бригадного генерала трьом полковникам Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №177/2022, оприлюднений на сайті глави Української держави.

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Так, військове звання бригадного генерала присвоєно полковнику Володимиру Ковалю – заступнику начальника Генерального штабу ЗСУ, полковнику Валерію Стецюку – начальнику Центрального управління оборонних ресурсів Генерального штабу ЗСУ та полковнику Геннадію Шаповалову – начальнику Головного управління військового співробітництва ЗСУ.

26 березня Зеленський також присвоїв звання бригадного генерала п'ятьом полковникам Національної гвардії.

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Украина не сломилась перед "второй" страной по вооружении, т.е. перед парашей благодаря стойкости ЗСУ и этим полковникам. Благодаря их параша в гавне!!!
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26.03.2022 17:01 Відповісти
Как по мне нужно в первую очередь награждать тех кто под пулями стоит смотря смерти в глаза...
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26.03.2022 17:15 Відповісти
 
 