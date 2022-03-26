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Российские оккупанты ранили двух участников митинга в Славутиче, - мэр Фомичев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

славутич

Российские оккупанты ранили двух жителей Славутича, принимавших участие в мирной акции протеста.

Об этом сообщил мэр города Юрий Фомичев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.

"Во время митинга в Славутиче два человека получили ранения, один — тяжело ранен", - сообщил Фомичев.

Смотрите: Российские оккупанты убили на мирной акции в Славутиче одного человека, есть раненные, - СМИ. ВИДЕО

Информацию о погибшем - отрицает.
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С безоружными они умеют воевать, тут они точно вторые в мире..
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26.03.2022 17:47 Ответить
Da net - pervie! Takih urodov bolse v mire netu! Mozet gde to u ljudoedov esco...
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26.03.2022 18:17 Ответить
Содом і Гомора - тепер я розумію, чому Бог таке з ними зробив!

Можеш повторити?
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26.03.2022 18:32 Ответить
А чого ж ти мер не комунікував з тими орками? Там же вже договорняк....
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26.03.2022 20:48 Ответить
 
 