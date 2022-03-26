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Российские оккупанты ранили двух участников митинга в Славутиче, - мэр Фомичев
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты ранили двух жителей Славутича, принимавших участие в мирной акции протеста.
Об этом сообщил мэр города Юрий Фомичев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.
"Во время митинга в Славутиче два человека получили ранения, один — тяжело ранен", - сообщил Фомичев.
Информацию о погибшем - отрицает.
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