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Російські окупанти поранили двох учасників мітингу у Славутичі, - мер Фомічев
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Російські окупанти поранили двох мешканців Славутича, які брали участь у мирній акції протесту.
Про це повідомив мер міста Юрій Фомічев, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.
"Під час мітингу у Славутичі дві людини отримали поранення, одна — важко поранена", - повідомив Фомічев.
Інформацію про загиблого заперечив.
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