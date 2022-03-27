Російські окупанти поранили двох учасників мітингу у Славутичі, - мер Фомічев

Російські окупанти поранили двох мешканців Славутича, які брали участь у мирній акції протесту.

Про це повідомив мер міста Юрій Фомічев, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Під час мітингу у Славутичі дві людини отримали поранення, одна — важко поранена", - повідомив Фомічев.

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Інформацію про загиблого заперечив.