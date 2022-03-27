УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10895 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
4 751 4
війна (56671) протест (2250) поранення (2658) Славутич (20)

Російські окупанти поранили двох учасників мітингу у Славутичі, - мер Фомічев

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

славутич

Російські окупанти поранили двох мешканців Славутича, які брали участь у мирній акції протесту.

Про це повідомив мер міста Юрій Фомічев, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Під час мітингу у Славутичі дві людини отримали поранення, одна — важко поранена", - повідомив Фомічев.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти вбили на мирній акції у Славутичі одну людину, є поранені, - ЗМІ. ВIДЕО

Інформацію про загиблого заперечив.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
С безоружными они умеют воевать, тут они точно вторые в мире..
показати весь коментар
26.03.2022 17:47 Відповісти
Da net - pervie! Takih urodov bolse v mire netu! Mozet gde to u ljudoedov esco...
показати весь коментар
26.03.2022 18:17 Відповісти
Содом і Гомора - тепер я розумію, чому Бог таке з ними зробив!

Можеш повторити?
показати весь коментар
26.03.2022 18:32 Відповісти
А чого ж ти мер не комунікував з тими орками? Там же вже договорняк....
показати весь коментар
26.03.2022 20:48 Відповісти
 
 