Речь Байдена в Польше. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Президент США Байден выступает с обращением о ситуации в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, американцы обещают, что речь будет исторической. Трансляция от Голоса Америки.
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+9 Мистер Икс 00711c20
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+7 Ярослав Викторович
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Скорее всего о введении миротворцев. Ждем
5 декабря 1994 года Великобритания, Россия, США и Украина подписали Будапештский меморандум. Этот документ предусматривал гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного вооружения.
Все інше, щоб він би не сказав це фуфло!!!
например.
А до того "Ще один ракетний удар по Львову", .... у результаті нових ракетних ударів по Львову завдано значних збитків об'єктам інфраструктури...
Промова проти ракетних ударів і бомбардувань....
Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству - романа «Золотой теленок» Ильи Ильфа и Евгения Петрова
НАТО подтвердил, что не собирается непосредственно участвовать в боевых действиях в Украине, закрывать небо над ней и посылать туда натовские войска. Об этом в один голос заявили журналистам на пресс-конференциях и Столтенберг, и Байден, и Джонсон, и Макрон.
"Львів. Масовані ракетні удари. Ще одне велике українське місто. З величезною історичною цінністю. Поруч кордон. Усередині міста посольства багатьох країн. Але варварів РФ нічого не цікавить - ні історія, ні спадщина, ні іноземні дип/місії. Невже Європа продовжить "умиротворювати"?" Джерело: https://censor.net/ua/n3328877
Прямо - президент Всесвіту.
Але чого не зробиш заради екстазу сектантів-ідолопоклонників.