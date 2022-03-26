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Байден (2328) США (14499)

Промова Байдена у Польщі. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Президент США Байден виступив зі зверненням про ситуацію в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ,  трансляція відбувалась на  YouTube каналі Голосу Америки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден про Путіна: "Він м'ясник"
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Топ коментарі
+9
Хватит речей пора УНИЧТОЖАТЬ ******** ,это дело общее а делают это дело почему-то только УКРАИНЦЫ ,не стесняйтесь господа ,присоединяйтесь ...
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26.03.2022 19:33
+9
Второго Рейгана не будет . Как увы и второго Черчиля
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26.03.2022 19:37
+7
Это не путин за 30-метровым столом.
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26.03.2022 19:34
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байден красава.
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26.03.2022 19:32 Відповісти
Хватит речей пора УНИЧТОЖАТЬ ******** ,это дело общее а делают это дело почему-то только УКРАИНЦЫ ,не стесняйтесь господа ,присоединяйтесь ...
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26.03.2022 19:33 Відповісти
Это не путин за 30-метровым столом.
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26.03.2022 19:34 Відповісти
Це Рейган - 2
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26.03.2022 19:34 Відповісти
Второго Рейгана не будет . Как увы и второго Черчиля
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26.03.2022 19:37 Відповісти
ROFL. Такого "антирейгана" у Штатах не було за всю історію. Сподіватись, більше ніколи не буде.
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26.03.2022 19:43 Відповісти
скоріше Джеральд Форд...
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26.03.2022 19:45 Відповісти
Він не вірить , гандон !!!!!!!!!!!!!!
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26.03.2022 19:38 Відповісти
О каком-то решении сейчас важном сообщат.
Скорее всего о введении миротворцев. Ждем
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26.03.2022 19:39 Відповісти
Really? І що ж важливого повідомив?
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26.03.2022 19:49 Відповісти
Дед, зажигай!
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26.03.2022 19:39 Відповісти
Старий гандон...
5 декабря 1994 года Великобритания, Россия, США и Украина подписали Будапештский меморандум. Этот документ предусматривал гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного вооружения.
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26.03.2022 19:40 Відповісти
Ельцин по сравнению с этим плешивым чмом демократ.
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26.03.2022 19:46 Відповісти
Його промова мала починатись зі слів, 5 грудня 1994, під наші гарантій цілісності і незалежності, Україна відмовилась від ядерної зброї...
Все інше, щоб він би не сказав це фуфло!!!
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26.03.2022 19:49 Відповісти
Дедушка сделал - все, что смог. Крассавчик. Просто Роллинг Стоунз (примерно то же возраст) сделали бы лучше
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26.03.2022 19:45 Відповісти
Байден мудра людина.
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26.03.2022 19:45 Відповісти
А що ж у цій промові такого "історичного"?! Подібні "історичні" промови, американські президенти та більшість політиків десятками видають...
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26.03.2022 19:46 Відповісти
Ни о чем. Го овимся к длительной войне( Увы, ничего друго Байден нам не сказал , дечятилетие темноты нам предстоит сказал он. Херня не будет этого
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26.03.2022 19:47 Відповісти
Історично злився...
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26.03.2022 19:47 Відповісти
Предлагаю ввести новую единицу измерения для количества стурбованостi. Измеряться будет в меркелях. Например, пишет Вашингтон пост, что Байден висловив стурбованiсть. И обязать указывать количество. 40 меркелей
например.
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26.03.2022 19:48 Відповісти
Людина від цивілізації , а не пи#діж *********** для кацапського бидла
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26.03.2022 19:49 Відповісти
Карочє, давай Валодья бомби ту Україну, не стісняйся...
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26.03.2022 19:51 Відповісти
а ***** стісняється поки не бомбить да?
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26.03.2022 20:05 Відповісти
Я від Байдена не в захваті, але нам треба Найвеличнішого питати де ракети закопані.
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26.03.2022 19:53 Відповісти
Нам пощастило с президентом Байденом. Політиків такого рівня у світі вже роблять.
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26.03.2022 20:01 Відповісти
у світі вже *не роблять
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26.03.2022 20:39 Відповісти
Резюме: Пукин не должен остаться у власти. Война объявлена.
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26.03.2022 20:06 Відповісти
Президент США Байден виступив зі зверненням про ситуацію в Україні.

А до того "Ще один ракетний удар по Львову", .... у результаті нових ракетних ударів по Львову завдано значних збитків об'єктам інфраструктури...
Промова проти ракетних ударів і бомбардувань....
Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству - романа «Золотой теленок» Ильи Ильфа и Евгения Петрова
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26.03.2022 20:07 Відповісти
"Неправда що ми розширюємо НАТО-це брехня яку поширює російська пропаганда!"-от і маємо "меседж"!
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26.03.2022 20:11 Відповісти
Байден під кінець гастролі в Європу виголосив промову....

НАТО подтвердил, что не собирается непосредственно участвовать в боевых действиях в Украине, закрывать небо над ней и посылать туда натовские войска. Об этом в один голос заявили журналистам на пресс-конференциях и Столтенберг, и Байден, и Джонсон, и Макрон.

"Львів. Масовані ракетні удари. Ще одне велике українське місто. З величезною історичною цінністю. Поруч кордон. Усередині міста посольства багатьох країн. Але варварів РФ нічого не цікавить - ні історія, ні спадщина, ні іноземні дип/місії. Невже Європа продовжить "умиротворювати"?" Джерело: https://censor.net/ua/n3328877
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26.03.2022 20:29 Відповісти
👍👍👍
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26.03.2022 21:10 Відповісти
По-факту, все що "наговорив" Байден -- це вже 3-тя світова.. Тому що за його словами, та й по-факту є автократія, що посягає на права та свободи незалежних народів та є альянс демократичних сил... Почалось протистояння -- вже!! воно почалось!!
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26.03.2022 23:55 Відповісти
Боже, висвітлення кожного жесту ...
Прямо - президент Всесвіту.
Але чого не зробиш заради екстазу сектантів-ідолопоклонників.
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27.03.2022 01:46 Відповісти
 
 