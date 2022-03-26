Промова Байдена у Польщі. ВIДЕО

Президент США Байден виступив зі зверненням про ситуацію в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, трансляція відбувалась на YouTube каналі Голосу Америки.

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