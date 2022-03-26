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Сумская область (1853) увольнение (2508)

Украинские войска освободили населенные пункты Славгород и Краснополье Сумской области, - Гончаренко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сумщина

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко обнародовал информацию о том, что 26 марта ВСУ освободили еще 2 населенных пункта в Сумской области - Краснополье и Славгороде.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он сообщил в телеграме.

"Наша армия сегодня в Сумской области помимо Тростянца освободила населенные пункты Славгород и Краснополье!", - подчеркнул Гончаренко.

Отметим, что населенный пункт Славгород находится на границе с Российской Федерацией.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разграбленный российским оккупантами Тростянец. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+36
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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26.03.2022 22:09
+24
Бальзам на душу, Слава ЗСУ!
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26.03.2022 22:14
+14
Щиро радію успіхам ЗСУ! Дай Бог здоров'я воїнам і повернутися живими додому.

А тепер, там де це можливо і кордон контролюється ЗСУ, ОБОВ'ЯЗКОВО проводити демаркацію кордону з рашою в односторонньому порядку! ЖОДЕН з попередніх президентів палець об палець не вдарив, щоб це виправити, а не демаркований досі кордон з рашою це одна з причин, яка розв'язала агресору руки для повномасштабного вторгнення.
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26.03.2022 22:16
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ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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26.03.2022 22:09 Ответить
Слава Нації!
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26.03.2022 22:36 Ответить
Бальзам на душу, Слава ЗСУ!
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26.03.2022 22:14 Ответить
Щиро радію успіхам ЗСУ! Дай Бог здоров'я воїнам і повернутися живими додому.

А тепер, там де це можливо і кордон контролюється ЗСУ, ОБОВ'ЯЗКОВО проводити демаркацію кордону з рашою в односторонньому порядку! ЖОДЕН з попередніх президентів палець об палець не вдарив, щоб це виправити, а не демаркований досі кордон з рашою це одна з причин, яка розв'язала агресору руки для повномасштабного вторгнення.
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26.03.2022 22:16 Ответить
Не демаркованим у нас з рашкою залишалась лише ділянка кордону в акваторії Азовського моря.
Якесь дивне пояснення причин агресії московії.
Я чомусь думав, що причиною є психичний розлад у путлєра на грунті ідеї відновлення рос.імперії та несприйняття української державності. Ще більше дивує кількість лайків під таким коментом.
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26.03.2022 23:25 Ответить
Ви взагалі уважно читали мій коментар? Я писав про те, що це ОДНА з причин, але не єдина.
Що стосується відсутності демаркації кордону з агресором, то на жаль маю підстави про це писати, адже люди робили запити на отримання публічної інформації. А людина, яка робила цей запит - учасник АТО на Донбасі в минулі роки, зараз захищає Україну зі зброєю в руках.
Пропоную до Вашої уваги:
https://dostup.pravda.com.ua/request/91721/response/338865/attach/3/zap7871.pdf?cookie_passthrough=1

Я дуже не хочу, щоб зусилля наших воїнів, які з такими важкими боями подекуди вийшли на державний кордон, були марними. Тому питання демаркації кордонів мене не може не хвилювати.
І, зверніть увагу, маршрут російського вторгнення з боку білорусі на 90% співпадає з тією частиною кордону, яку не було демарковано. По демаркації кордону в Чорнобильській зоні, через яку заповзли орки, були проблеми. Але ніщо не заважало демаркувати свого часу кордон в односторонньому порядку, окрім відсутності політичної волі.
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27.03.2022 00:20 Ответить
Ничего не понятно. Плюс минус триста метров, сенокос или кладбище соседнего пограничного села, после демаркации станут Украинскими, ну и как это отразится на безопасности Украины?
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30.03.2022 21:23 Ответить
Moloci
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26.03.2022 22:19 Ответить
Наші ЗСУ це приклад для всіх інших. Нехай вчаться як потрібно воювати. Слава ЗСУ!
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26.03.2022 22:20 Ответить
У меня есть пиво
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26.03.2022 22:20 Ответить
Но нет раков, они все сейчас пируют на кацапах у побережья Одесской области.
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26.03.2022 22:25 Ответить
Согласен подождать
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26.03.2022 22:27 Ответить
А теперь ставить там артиллерию и ипашить на ту сторону. Пусть привыкают.
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26.03.2022 22:23 Ответить
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26.03.2022 22:34 Ответить
Слава нашим мужнім Героям і щира подяка 👍🏼✊💪
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26.03.2022 22:25 Ответить
Тож, схоже, можна побудувати стіну між Росією та Україною. Але не з бетону чи цегли. Просто посадіть ліс і приберіть дороги. Подекуди роблять штучні річки. Він не зупинить піхоту чи повітряні сили, але без наземної техніки нею буде набагато легше керувати.
Для оборонних цілей мости мають бути підйомними, а механізм має бути нестандартним, щоб ремонтувати його могли лише українські інженери зі спеціальним інструментом.
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26.03.2022 22:30 Ответить
Яки й ліс? Колючий дріт, зорана смуга щільно засіяна різноманітним и мінами .
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26.03.2022 23:55 Ответить
Чомусь хочеться уточнення… від чого і від кого звільнилили?
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26.03.2022 22:31 Ответить
От твоїх братів цапів!
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26.03.2022 22:37 Ответить
От дурне…
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26.03.2022 22:51 Ответить
Вiд асвабадителей, звiльнили
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26.03.2022 23:45 Ответить
Может это начало конца *********?
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26.03.2022 22:36 Ответить
Слава ЗСУ!
Мотивуюче відео із піснею всесвітньо культової у своєму жанрі харківської групи + action footage від героїв дня. Знято 10 місяців тому, але особливо актуальне сьогодні!

93-тя ОМБр "Холодний Яр" & Nokturnal Mortum "З чортом за пазухою"

Земля здригнулась від напруги
Щоб стати сильніше,
Ми зняли кольчуги
Ми тричі померли,
Щоб з мертвих повстати
Нам боги наказали за землю стояти

Коріннями вріс
В руках гострий спис
Плечем до плеча
Тут моя земля

Коріннями вріс
В руках гострий спис
Плечем до плеча
Тут країна моя

В полум'ї зростала наша сила
В очах завжди вогонь горить
Мішали ми кров з водою святою
Щоб кригою серце зміцнить

Чорну землю до ран прикладали
Шкіра як камінь - сталь не бере
Повітря дзвінке годували піснями
Сьогодні ніхто поміж нас не помре

Дикий вітер, брате мій
Подих твій такий сумний
Поламана калина, то моя країна
Вітер, сум розвій

Земле мила ти моя
Вже не чути солов'я
Кров'ю залиті, градом побиті
Вкриті маками поля

Коріннями вріс
В руках гострий спис
Плечем до плеча
Тут моя земля

Коріннями вріс
В руках гострий спис
Плечем до плеча
Тут країна моя
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26.03.2022 22:43 Ответить
Я так розумію таке значне визволення відбулось відразу як велика частина військ РФ була виведена з Сумського напрямку на территорію РФ. Хочь би їх не перекинули на схід України. Там і так важко.
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26.03.2022 22:52 Ответить
На Ізюм і Сєвєродонецьк.
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26.03.2022 23:01 Ответить
Кантемирівську дивізію відправили звідти на Донбас, тому радіти рано
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26.03.2022 23:01 Ответить
Майже за один день звільнили Тростянець, Краснопілля, Славгород. Аж до самого кордону. Це значне просування військ ЗСУ. Мабудь все ж завдяки різкому послабленню РФ угруповання на цьому напрямку.
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26.03.2022 22:54 Ответить
А чому відбулось "різке послаблення"? Ковід?
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26.03.2022 23:27 Ответить
Я живу в Польщі, мій друг з Краснопілля, дуже зрадів, Слава Україні, Слава ЗСУ!🇺🇦❤️💪
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26.03.2022 23:30 Ответить
Немає приводу не випити! Слава ЗСУ!
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26.03.2022 23:47 Ответить
Пити ща не на часі! Я собі поклявся пити лише коли Московія розпадатися буде, причому не просто розпадатися, а із війною її уламків у режимі кожен із кожним та проти всіх
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27.03.2022 01:51 Ответить
немає приводу не випити! Слава ЗСУ!
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26.03.2022 23:49 Ответить
 
 