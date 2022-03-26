Украинские войска освободили населенные пункты Славгород и Краснополье Сумской области, - Гончаренко
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Народный депутат Украины Алексей Гончаренко обнародовал информацию о том, что 26 марта ВСУ освободили еще 2 населенных пункта в Сумской области - Краснополье и Славгороде.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он сообщил в телеграме.
"Наша армия сегодня в Сумской области помимо Тростянца освободила населенные пункты Славгород и Краснополье!", - подчеркнул Гончаренко.
Отметим, что населенный пункт Славгород находится на границе с Российской Федерацией.
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+36 Чайка Київ
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показать весь комментарий26.03.2022 22:16
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А тепер, там де це можливо і кордон контролюється ЗСУ, ОБОВ'ЯЗКОВО проводити демаркацію кордону з рашою в односторонньому порядку! ЖОДЕН з попередніх президентів палець об палець не вдарив, щоб це виправити, а не демаркований досі кордон з рашою це одна з причин, яка розв'язала агресору руки для повномасштабного вторгнення.
Якесь дивне пояснення причин агресії московії.
Я чомусь думав, що причиною є психичний розлад у путлєра на грунті ідеї відновлення рос.імперії та несприйняття української державності. Ще більше дивує кількість лайків під таким коментом.
Що стосується відсутності демаркації кордону з агресором, то на жаль маю підстави про це писати, адже люди робили запити на отримання публічної інформації. А людина, яка робила цей запит - учасник АТО на Донбасі в минулі роки, зараз захищає Україну зі зброєю в руках.
Пропоную до Вашої уваги:
https://dostup.pravda.com.ua/request/91721/response/338865/attach/3/zap7871.pdf?cookie_passthrough=1
Я дуже не хочу, щоб зусилля наших воїнів, які з такими важкими боями подекуди вийшли на державний кордон, були марними. Тому питання демаркації кордонів мене не може не хвилювати.
І, зверніть увагу, маршрут російського вторгнення з боку білорусі на 90% співпадає з тією частиною кордону, яку не було демарковано. По демаркації кордону в Чорнобильській зоні, через яку заповзли орки, були проблеми. Але ніщо не заважало демаркувати свого часу кордон в односторонньому порядку, окрім відсутності політичної волі.
Для оборонних цілей мости мають бути підйомними, а механізм має бути нестандартним, щоб ремонтувати його могли лише українські інженери зі спеціальним інструментом.
Мотивуюче відео із піснею всесвітньо культової у своєму жанрі харківської групи + action footage від героїв дня. Знято 10 місяців тому, але особливо актуальне сьогодні!
93-тя ОМБр "Холодний Яр" & Nokturnal Mortum "З чортом за пазухою"
Земля здригнулась від напруги
Щоб стати сильніше,
Ми зняли кольчуги
Ми тричі померли,
Щоб з мертвих повстати
Нам боги наказали за землю стояти
Коріннями вріс
В руках гострий спис
Плечем до плеча
Тут моя земля
Коріннями вріс
В руках гострий спис
Плечем до плеча
Тут країна моя
В полум'ї зростала наша сила
В очах завжди вогонь горить
Мішали ми кров з водою святою
Щоб кригою серце зміцнить
Чорну землю до ран прикладали
Шкіра як камінь - сталь не бере
Повітря дзвінке годували піснями
Сьогодні ніхто поміж нас не помре
Дикий вітер, брате мій
Подих твій такий сумний
Поламана калина, то моя країна
Вітер, сум розвій
Земле мила ти моя
Вже не чути солов'я
Кров'ю залиті, градом побиті
Вкриті маками поля
Коріннями вріс
В руках гострий спис
Плечем до плеча
Тут моя земля
Коріннями вріс
В руках гострий спис
Плечем до плеча
Тут країна моя